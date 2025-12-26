Prev
જો તમારે પણ શરૂ કરવો છે બિઝનેસ, તો સરકાર આપી રહી છે 20 લાખની લોન, આ રીતે કરો અરજી

PM Mudra Yojna : મોદી સરકાર પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગતા લોકોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે 20 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન આપી રહી છે અને આ લોન પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના હેઠળ આપવામાં આવે છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 26, 2025, 07:20 PM IST

PM Mudra Yojna : જો તમે પણ વ્યવસાય શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો અને બજેટની સમસ્યા આવી રહી છે ? તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે કેન્દ્ર સરકાર મદદ કરી શકે છે. સરકારી યોજના પીએમ મુદ્રા યોજના હેઠળ તમે વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે 20 લાખ સુધીની નાણાકીય સહાય મેળવી શકો છો.

લાભાર્થીઓને વધુ લાભ આપવા માટે બજેટમાં એક અલગ કેટેગરી હેઠળ આ યોજના હેઠળ લોન મર્યાદા બમણી કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ પાસું એ છે કે આ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી પીએમ મુદ્રા લોન છે. ત્યારે તેની અરજી પ્રોસેસ વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

10 નહીં, 20 લાખ સુધીની લોન મેળવી શકો છો

નાણાકીય વર્ષ 2024-25ના બજેટ ભાષણ દરમિયાન નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે પીએમ મુદ્રા યોજના હેઠળ લોન મર્યાદા બમણી કરીને 20 લાખ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના (PMMY) હેઠળ મુદ્રા લોન મર્યાદા પહેલા 10 લાખ સુધીની હતી. આ સંદર્ભે જારી કરાયેલ સૂચના અનુસાર, યોજનામાં એક નવી કેટેગરી તરુણ પ્લસ ઉમેરવામાં આવી છે.

2015થી આટલી લોન આપવામાં આવી છે

પીએમ મુદ્રા યોજના 2015માં મોદી સરકારે શરૂ કરી હતી અને ખાસ કરીને તે લોકો માટે બનાવવામાં આવી હતી જેઓ પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગે છે. દેશનો કોઈપણ નાગરિક બિઝનેસ સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે આ મુદ્રા યોજના માટે અરજી કરી શકે છે. એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે આ લોન નોન-કોર્પોરેટ અને નોન-કૃષિ વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે આપવામાં આવે છે. આ સરકારી યોજના હેઠળ, એપ્રિલ 2025 સુધીમાં 33.65 લાખ કરોડથી વધુની લોનનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

આ લોન ચાર કેટેગરીમાં મળે છે

  • પીએમ મુદ્રા યોજના હેઠળ, સરકાર ચાર કેટેગરીમાં લોન આપે છે :  
  • શિશુ લોન હેઠળ વ્યવસાય માટે 50,000 સુધીની લોન મળે છે.
  • કિશોર લોન હેઠળ 50,000થી 5 લાખ સુધીની લોન મળે છે.
  • તરુણ લોન હેઠળ 5 લાખથી 10 લાખ સુધીની લોન મળે છે.
  • તરુણ પ્લસ લોન હેઠળ 10 લાખથી 20 લાખ સુધીની લોન મળે છે.

નોંધનીય છે કે, 10 લાખથી વધુ અને 20 લાખ સુધીની લોન એવા અરજદારો માટે છે જેમણે તરુણ કેટેગરી હેઠળ અગાઉની લોન સફળતાપૂર્વક ચૂકવી દીધી છે.

આ સરકારી યોજનાની ખાસ વાત એ છે કે જો તમે શિશુ લોન લો છો, તો તમારે તેના માટે અરજી કરતી વખતે કોઈપણ પ્રકારની ગેરંટી આપવાની જરૂર નથી. વધુમાં કોઈ પ્રોસેસિંગ ચાર્જ નથી. SBI વેબસાઇટ અનુસાર, આ સરકારી લોન માટે વ્યાજ દર EBLR કરતા 3.25% વધુ છે અથવા સામાન્ય રીતે 9થી 12%ની વચ્ચે છે.

લોન માટે કયા ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી છે ?

PM મુદ્રા લોન માટે અરજી કરવા માટે લઘુત્તમ વય મર્યાદા 18 વર્ષ છે. જો તમે આ સરકારી લોન માટે અરજી કરી રહ્યા છો, તો તમારા નામે બેંક ડિફોલ્ટનો કોઈ ઇતિહાસ ના હોવો જોઈએ. જરૂરી ડોક્યુમેન્ટમાં આધાર કાર્ડ, PAN કાર્ડ, રહેઠાણ પ્રમાણપત્ર, પાસપોર્ટ ફોટો, વ્યવસાય યોજના, KYC ડોક્યુમેન્ટ અને આવકના પુરાવાની જરૂર પડશે. 

તમે ક્યાં કરી શકો છો અરજી ?

તમે તમારી નજીકની બેંકની મુલાકાત લઈને મુદ્રા યોજના હેઠળ લોન માટે અરજી કરી શકો છો, અથવા તમે ઑનલાઇન અરજી કરી શકો છો. વધુ માહિતી માટે, તમે https://www.mudra.org.in/ ની મુલાકાત લઈ શકો છો.

MUDRA LOANpm narendra modiPM Mudra Loanpradhan mantri mudra yojana

