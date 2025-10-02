સરકારી કર્મચારીઓને મોજે મોજ ! 10,440 રૂપિયા DAની સાથે મળશે 8,528 રૂપિયા એરિયર્સ અને બોનસ
DA Hike : આ નિર્ણયથી 1.2 કરોડથી વધુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ફાયદો થશે. DA/DR રેટ હવે 55%થી વધીને 58% થઈ ગયો છે. આ વધારો 1 જુલાઈ, 2025થી અમલમાં આવશે.
Trending Photos
DA Hike : કેન્દ્ર સરકારે 1 ઓક્ટોબરના રોજ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે એક મોટી ભેટની જાહેરાત કરી છે. સરકારે જુલાઈ-ડિસેમ્બર 2025ના સમયગાળા માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)માં ૩%નો વધારો જાહેર કર્યો. આ નિર્ણયથી 1.2 કરોડથી વધુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ફાયદો થશે. DA/DR રેટ હવે 55%થી વધીને 58% થયો છે.
લેવલ-1 કર્મચારીઓને કેટલો ફાયદો થશે ?
લેવલ-1 કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીનો લઘુત્તમ બેઝિક પગાર 18,000 છે. 3% DA વધારાથી તેમની આવકમાં દર મહિને 540નો વધારો થશે. લેવલ-1 કર્મચારીઓને હવે તેમના બેઝિક પગાર પર કુલ 10,440 (18,000ના 58%) DA મળશે.
પેન્શનરોને પણ લાભ થશે
રૂપિયા 9,000ની લઘુત્તમ પેન્શન ધરાવતા પેન્શનરોને DR તરીકે દર મહિને વધારાના 270 મળશે. આનો અર્થ એ છે કે તેમને હવે DR તરીકે દર મહિને 5,220 (9,000ના 58%) મળશે.
એરિયર્સ પણ મળશે
આ વધારો 1 જુલાઈ, 2025થી અમલમાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર સુધીના બાકી રકમનો પણ ઓક્ટોબરના પગાર અને પેન્શનમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે. લેવલ-1 કર્મચારીઓને 1,620 (540 × 3 મહિના) બાકી રકમ મળશે.
બોનસની પણ જાહેરાત
સરકારે કર્મચારીઓ માટે બોનસની પણ જાહેરાત કરી છે. નાણા મંત્રાલયે એક આદેશ જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે ગ્રુપ C અને નોન-ગેઝેટેડ ગ્રુપ B કર્મચારીઓને વર્ષ 2024-25 માટે 30 દિવસના પગારની સમકક્ષ એડ-હોક બોનસ મળશે. આ બોનસ રૂપિયા 6,908 નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. જોકે, આ બોનસ ફક્ત એવા કર્મચારીઓને જ આપવામાં આવશે જેઓ 31 માર્ચ, 2025 સુધીમાં સેવામાં છે અને ઓછામાં ઓછા છ મહિના સુધી સતત કામ કર્યું છે. જે કર્મચારીઓએ આખું વર્ષ કામ કર્યું નથી તેમને પ્રો-રેટા ધોરણે બોનસ મળશે.
લેવલ-1 કર્મચારીઓને કુલ લાભ
જો આપણે ફક્ત લેવલ-1 કર્મચારીઓને જ ધ્યાનમાં લઈએ, તો તેમને ઓક્ટોબરમાં રૂપિયા 8,558નો વધારાનો લાભ મળશે.
- DA એરિયર્સ: 1620
- બોનસ: 6908
વધુમાં, તેમના પગારમાં કાયમી ધોરણે દર મહિને 540 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે