કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને દિવાળી પહેલા મોટી રાહત, સરકારે પેન્શન અને નિવૃત્તિ પર આપ્યા ગુડ ન્યૂઝ
સરકારનું કહેવું છે કે આ નવી જોગવાઈનો ઈરાદો માત્ર પ્રક્રિયાને ઝડપી કરવાનો નહીં, પરંતુ દરેક કર્મચારીને સન્માનજનક અને તણાવમુક્ત નિવૃત્તિનો અનુભવ આપવાનો છે. હવે આશા છે કે કોઈ સરકારી કર્મચારીએ પોતાના અધિકાર માટે પ્રતીક્ષા કરવી પડશે નહીં.
Central Govt Employees: કેન્દ્ર સરકારે સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટી રાહતની જાહેરાત કરી છે. નિવૃત્તિ પછી પેન્શન અને નિવૃત્તિ લાભો મેળવવામાં હવે કોઈ વિલંબ થશે નહીં. સરકારે કોઈ પણ કર્મચારીને તેમના પેન્શન અથવા પેન્શન ચુકવણી ઓર્ડર (PPO) માટે મહિનાઓ રાહ જોવી ન પડે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે વ્યાપક નવી માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે.
શું છે વિગત
નવા દિશા-નિર્દેશ પેન્શન તથા પેન્શનભોગી કલ્યાણ વિભાગ (DoPPW) એ જારી કર્યાં છે. બધા મંત્રાલયો અને સરકારી વિભાગોને તે ખાતરી કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે કે નિવૃત્તિ પહેલા જ PPO જારી કરી દેવામાં આવે. સરકારે બધા વિભાગોને કર્મચારીઓની સેવા પુસ્તિકાઓ ડિજિટલ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. હવે દરેક સરકારી કર્મચારીનો રેકોર્ડ e-HRMS સિસ્ટમ પર ઓનલાઈન રહેશે, જેનાથી પેન્શન પ્રક્રિયા વધુ પારદર્શી બનશે.
દરેક વિભાગમાં બનશે પેન્શન મિત્ર
હવે દરેક વિભાગમાં એક પેન્શન મિત્ર કે વેલફેર ઓફિસર તૈનાત કરવામાં આવશે. આ અધિકારી નિવૃત્ત થનાર કર્મચારીઓને ફોર્મ ભરવા, દસ્તાવેજ તૈયાર કરવા અને પેન્શન અરજીમાં મદદ કરશે. કર્મચારીના મૃત્યુની સ્થિતિમાં આ અધિકારી પરિવાર પેન્શન માટે પરિવારની સહાયતા પણ કરશે. હવે પેન્શન જારી કરવામાં વિજિલન્સ ક્લિયરન્સની મુશ્કેલી રહેશે નહીં. જો કોઈ કર્મચારી વિરુદ્ધ તપાસ ચાલી રહી છે તો તેને પણ વચગાળાનું પેન્શન આપવામાં આવશે. ગ્રેચ્યુઇટી માત્ર અંતિમ આદેશ સુધી રોકી શકાશે.
ભવિષ્ય પોર્ટલનો ઉપયોગ જરૂરી
સરકારે તમામ મંત્રાલયોને ભવિષ્ય પોર્ટલ સાથે જોડવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ પોર્ટલ પેન્શન કેસોનું રીઅલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ પૂરું પાડશે અને ખાતરી કરશે કે નિવૃત્તિના બે મહિના પહેલા PPO જારી કરવામાં આવે. વધુમાં, પેન્શન કેસોનું નિરીક્ષણ કરવા માટે એક નિરીક્ષણ દેખરેખ પ્રણાલી સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. દરેક મંત્રાલય પાસે એક નોડલ નિરીક્ષણ સમિતિ હશે, અને એક ઉચ્ચ-સ્તરીય નિરીક્ષણ સમિતિ (HLOC) દર બે મહિને પેન્ડિંગ કેસોની સમીક્ષા કરશે.
2 મહિના પહેલા PPO ફરજીયાત
સીસીએસ (પેન્શન) નિયમો, 2021 હેઠળ, હવે કર્મચારીનો પીપીઓ અથવા ઇ-પીપીઓ નિવૃત્તિના ઓછામાં ઓછા બે મહિના પહેલા જારી કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. સરકાર જણાવે છે કે આ નવી જોગવાઈઓનો હેતુ ફક્ત પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવાનો નથી પરંતુ દરેક કર્મચારીને સન્માનજનક અને તણાવમુક્ત નિવૃત્તિનો અનુભવ પૂરો પાડવાનો પણ છે. એવી આશા છે કે કોઈપણ સરકારી કર્મચારીને તેમના હક માટે રાહ જોવી પડશે નહીં.
