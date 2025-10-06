10 વર્ષ બાદ લેવામાં આવ્યો મોટો નિર્ણય, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે બદલાયા જરૂરી નિયમ-થશે ફાયદો; સમજો
CGHS reforms 2025: આ સુધારો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે વધુ સારી અને કેશલેસ સારવાર સુનિશ્ચિત કરશે, જ્યારે હોસ્પિટલોને વાજબી વળતર મળશે. લગભગ એક દાયકા બાદ આ સુધારો તેની સિસ્ટમને વધુ વ્યવહારુ, પારદર્શક અને વિશ્વસનીય બનાવવા તરફ એક મોટું પગલું છે.
CGHS reforms 2025 explained: કેન્દ્ર સરકારે 10 વર્ષ પછી કેન્દ્રીય કર્માચારી હેલ્થ સ્કીમ (CGHS)ના દરોમાં મોટો સુધારો કર્યો છે, જે 13 ઓક્ટોબરથી અમલમાં આવશે. આનાથી આશરે 46 લાખ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને રાહત મળશે. નવા દર હવે હોસ્પિટલ કેટેગરી, શહેર કેટેગરી અને વોર્ડ ટાઈપના આધાર પર નક્કી કરવામાં આવશે. આનાથી ખાનગી હોસ્પિટલોને પણ ફાયદો થશે, કારણ કે દરોમાં સરેરાશ 25-30%નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સરકારે બધી હોસ્પિટલોને નવા દર સ્વીકારવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, નહીં તો તેમને યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવશે. આ પગલાથી કેશલેસ સારવાર સુવિધાઓમાં સુધારો થવાની અને હોસ્પિટલની આવકમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે.
શા માટે જરૂરી હતો આ ફેરફાર?
છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો ફરિયાદ કરી રહ્યા હતા કે, CGHS-સંલગ્ન હોસ્પિટલો કેશલેસ સારવાર આપવાનો ઇનકાર કરે છે. દર્દીઓને પહેલા સારવારના રૂપિયા જાતે ચૂકવવા પડતા હતા અને પછી મહિનાઓ બાદ રિફંડ મળતું હતું. બીજી તરફ ખાનગી હોસ્પિટલોનું કહેવું છે કે, જૂના દર ખૂબ ઓછા હતા અને વર્તમાન મેડિકલ ખર્ચ સાથે સુસંગત નથી. નોંધનીય છે કે, CGHS દરોમાં છેલ્લો મોટો ફેરફાર 2014માં થયો હતો. ત્યારથી અત્યાર સુધી ફક્ત નાના સુધારા કરવામાં આવ્યા છે, કોઈ વ્યાપક સુધારા કરવામાં આવ્યા નથી.
કર્મચારી યુનિયનોની માંગની અસર
આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં નેશનલ ફેડરેશન ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોયીઝ યુનિયન્સે સરકારને એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું હતું. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, કેશલેસ સુવિધા ન મળવાથી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને આર્થિક મુશ્કેલી થઈ રહી છે. જ્યારબાદ સરકારે આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો.
નવા CGHS દરો કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવશે?
નવા દરો હવે ચાર મુખ્ય પરિબળો પર આધારિત હશે:
1. હોસ્પિટલ માન્યતા (NABH/NABL)
2. હોસ્પિટલનો પ્રકાર (જનરલ અથવા સુપર સ્પેશિયાલિટી)
3. શહેરની કેટેગરી (X, Y, Z)
4. દર્દી વોર્ડ પ્રકાર (જનરલ, સેમી-પ્રાઈવેટ, પ્રાઈવેટ)
નવા નિયમો અનુસાર, જે હોસ્પિટલો NABH/NABL માન્યતા પ્રાપ્ત નથી, તેમને 15% ઓછા દર મળશે. સુપર-સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલોને 15% વધુ દર મળશે.
શહેરોની કેટેગરી અનુસાર દર:
Y (ટાયર-II) શહેરો: X શહેરો કરતા 10% ઓછા
Z (ટાયર-III) શહેરો: X શહેરો કરતા 20% ઓછા
પૂર્વપૂર્વીય રાજ્યો, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને લદ્દાખ - Y કેટેગરી હેઠળ મૂકવામાં આવ્યા છે.
વોર્ડ મુજબ દર:
• જનરલ વોર્ડ: 5% ઓછો
• પ્રાઈવેટ વોર્ડ: 5% વધુ
• ઓપીડી, રેડિયોથેરાપી, ડેકેર અને નાની પ્રક્રિયાઓ માટેના દર સમાન રહેશે.
• કેન્સર સર્જરી માટેના દર સમાન રહેશે, પરંતુ કીમોથેરાપી અને રેડિયોથેરાપી માટેના દરોમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.
હોસ્પિટલો માટે ફરજિયાત
આરોગ્ય મંત્રાલયે તમામ હોસ્પિટલોને 13 ઓક્ટોબર સુધીમાં નવા દરો સ્વીકારવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. જે હોસ્પિટલો આમ નહીં કરે તેમને ડિ-એમ્પેનલમાંથી (CGHS યાદી) દૂર કરવામાં આવી શકે છે .
કેશલેસ સારવારમાં સુધારાની અપેક્ષા
નવા દરો બાદ અપેક્ષા છે કે, હોસ્પિટલો હવે CGHS દર્દીઓને વધુ સરળતાથી કેશલેસ સારવાર આપશે. આનાથી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ખિસ્સામાંથી રૂપિયા ખર્ચવાની જરૂરિયાત દૂર થશે અને રિફંડની ઝંઝટ દૂર થશે.
CGHS પેકેજમાં શું શામેલ છે?
CGHS પેકેજમાં સારવાર સાથે જોડાયેલી લગભગ બધી સુવિધા સામેલ છે
રૂમ અને બેડ ખર્ચ
દાખલ ફી
એનેસ્થેસિયા, દવાઓ અને મેડિકલ સામાન
ડોક્ટર અને નિષ્ણાતોની ફી
ICU/ICCU ખર્ચ
ઓક્સિજન, વેન્ટિલેટર, ઓપરેશન થિયેટર ફી
ફિઝિયોથેરાપી, ટેસ્ટ, બ્લડ ટ્રાન્સફ્યૂજન વગેરે
90 દિવસમાં નવા MoA પર હસ્તાક્ષર કરવા જરૂરી
હોસ્પિટલોએ હવે 90 દિવસની અંદર નવા MoA પર હસ્તાક્ષર કરવા પડશે. જૂના MoA ની માન્યતા 13 ઓક્ટોબરના રોજ સમાપ્ત થશે.
એકંદરે શું ફાયદો થશે?
આ સુધારાથી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે વધુ સારી અને કેશલેસ સારવાર સુનિશ્ચિત થશે, જ્યારે હોસ્પિટલોને વાજબી વળતર મળશે. લગભગ એક દાયકા પછી આ સુધારો CGHS સિસ્ટમને વધુ વ્યવહારુ, પારદર્શક અને વિશ્વસનીય બનાવવા તરફ એક મોટું પગલું છે.
