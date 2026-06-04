/Gold Price Today: એક મોટા સમાચાર..અને સોનાના ભાવમાં મોટો ફેરફાર, પણ ચાંદી ગગડી, જાણો આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ

સોનાના ભાવમાં આજે ફરી એકવાર હળવી તેજી જોવા મળી છે. વૈશ્વિક બજારમાં સોનાની માંગ વધવાથી અને ડોલર નબળો થવાના કારણે ભારતમાં પણ તેની અસર જોવા મળી રહી છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર સોનાના ભાવમાં તેજી જોવા મળી છે જે કે ચાંદી સામાન્ય ઘટાડા સાથે છે. જ્યારે રિટેલ બજારમાં પણ સોનું તેજીમાં અને ચાંદી ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા છે.
આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ
IBJA રેટ્સ મુજબ આજે સવારે ખુલેલા ભાવ જોઈએ તો 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 545 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 155581 પર પહોંચ્યો છે જે કાલે ઘટાડા સાથે 155036 પર બંધ થયા હતા. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં આજે 2432 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 259143 પ્રતિ કિલો થયો છે. જે કાલે 261575 પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) June 4, 2026
વાયદા બજારમાં ભાવ
MCX પર આજે બપોરે 12.40ના ભાવ જોઈએ તો 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.33 ટકાના વધારા સાથે 159049 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.21 ટકાના ઘટાડા સાથે 262400 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળી છે.
જો વૈશ્વિક બજારની વાત કરીએ તો ત્યાં પણ આજે સવારે સોનામાં તેજી જોવા મળી હતી. સ્પોટ ગોલ્ડ 0.7 ટકા ચડીને લગભગ $4,461 પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચ્યું જ્યારે અમેરિકામાં ઓગસ્ટ ડિલિવરીવાળા ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ પણ વધીને $4,487 આસપાસ પહોંચી ગયું. ચાંદીના ભાવ પણ વૈશ્વિક બજારમાં લગભગ 0.6 ટકા વધ્યા.
વળી પાછા કેમ વધ્યા ભાવ?
આ તેજી પાછળનું એક મોટું કારણ વૈશ્વિક તણાવમાં ઘટાડાની આશા છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ ઈઝરાયેલ અને લેબનોન વચ્ચે સંઘર્ષ રોકવા માટે સીઝફાયર પર સહમતિ બની છે. આ સાથે જ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે પણ તણાવ ઘટાડવાના પ્રયત્નો ચાલુ છે. આ ઉપરાંત અમેરિકાના રાજકારણમાં પણ કઈક હલચલ જોવા મળી છે. એવા સમાચાર છે કે અમેરિકી સંસદના એક ભાગે પણ એક પ્રસ્તાવ પાસ કર્યો છે જેનો હેતુ ઈરાન સાથે ચાલતા સૈન્ય તણાવને ઘટાડવાનો છે. આ તમામ ઘટનાઓનો બજાર પર થોડો સકારાત્મક માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
અત્રે જણાવવાનું કે જ્યારે વૈશ્વિક બજારમાં તણાવ ઘટે તેવા સંકેત મળે છે ત્યારે સામાન્ય રીતે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ નીચે આવતા જોવા મળે છે અને એવું બની પણ રહ્યું છે. ઓઈલ સસ્તું થવાથી મોંઘવારીનું દબાણ ઘટે છે. પરંતુ તેની સોના પર વિપરિત અસર પડતી જોવા મળે છે અને ભાવ વધતા જોવા મળે છે. કારણ કે સોનું મોંઘવારીથી બચાવ સ્વરૂપે જોવામાં આવે છે.
વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે હાલ સોનાના ભાવમાં ખુબ મોટી તેજીની સંભાવના ઓછી છે અને તે થોડા સ્થિર કે સિમિત દાયરામાં રહી શકે છે. જ્યારે ચાંદીમાં પણ નબળાઈનું વલણ જોવા મળી શકે છે.