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Gold Price Today: એક મોટા સમાચાર..અને સોનાના ભાવમાં મોટો ફેરફાર, પણ ચાંદી ગગડી, જાણો આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ

Gold Rate Today: જિયોપોલિટિકલ પરિસ્થિતિઓ અને અન્ય ઘણા પરિબળો સોના અને ચાંદીના ભાવ પર અસર કર છે. મિડલ ઈસ્ટના તણાવ પર એક એવા સમાચાર આવ્યા કે ત્યારબાદ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 04, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:21 PM IST
Gold Price Today: એક મોટા સમાચાર..અને સોનાના ભાવમાં મોટો ફેરફાર, પણ ચાંદી ગગડી, જાણો આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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