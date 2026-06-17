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Gold Price Today: સોનાના ભાવમાં આજે મોટો ફેરફાર, ચાંદી પણ ગગડી, જાણો કેરેટ પ્રમાણે 10 ગ્રામ સોનાનો રેટ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં ભાવ ગગડેલા જોવા મળ્યા છે. MCX પર સવારથી બંને કિંમતી ધાતુઓ ઘટાડા સાથે જોવા મળી છે જ્યારે IBJAના રેટ્સમાં પણ ભાવ ઘટેલા જોવા મળ્યા છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 17, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:34 PM IST
Gold Price Today: સોનાના ભાવમાં આજે મોટો ફેરફાર, ચાંદી પણ ગગડી, જાણો કેરેટ પ્રમાણે 10 ગ્રામ સોનાનો રેટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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સોનાના ભાવમાં આજે મોટો ફેરફાર, ચાંદી પણ ગગડી, જાણો કેરેટ પ્રમાણે 10 ગ્રામ સોનાનો રેટ
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