/Gold Price Today: સોનાના ભાવમાં આજે મોટો ફેરફાર, ચાંદી પણ ગગડી, જાણો કેરેટ પ્રમાણે 10 ગ્રામ સોનાનો રેટ

મિડલ ઈસ્ટમાં એક બાજુ જ્યાં કાયમી શાંતિ સ્થપાય તેવા સંકેતો છે અને બીજી બાજુ ક્રૂડના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. પરંતુ આશ્ચર્ય રીતે કિમતી ધાતુઓ સોના અને ચાંદી આજે ફરી કડાકા સાથે જોવા મળ્યા છે. જ્યારે વૈશ્વિક બજારમાં કઈક અલગ વલણ જોવા મળ્યું છે. વૈશ્વિક બજારમાં હાજર સોનું સતત પાંચમા સેશનમાં વધારા સાથે જોવા મળ્યું અને 0.3 ટકા ચડીને 4341.12 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયું. જે સોમવારના બનેલા એક સપ્તાહના હાઈની નજીક છે. અમેરિકી ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ ઓગસ્ટ ડિલીવરી માટે 0.2 ટકા વધીને 4361.10 ડોલર પ્રતિ ઔંસ રહ્યું. હાજર ચાંદી પણ 0.3 ટકાની તેજી સાથે 70.38 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થતી જોવા મળી હતી. ભારતમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ ઉપર નજર ફેરવો.
આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ
IBJA વેબસાઈટના રેટ્સ મુજબ આજે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 558 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 150105 રૂપિયાના સ્તરે ખુલ્યું. જે કાલે 150663 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલોગ્રામ શુદ્ધ ચાંદી 744 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 248435 રૂપિયાના સ્તરે ખુલી જે કાલે 249179 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) June 17, 2026
વાયદા બજારમાં ભાવ
MCX પર બપોરે 1.25 કલાકે 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.42 ટકાના ઘટાડા સાથે 152451 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું છે જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 249181 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચેલી જોવા મળી છે.
સોના-ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડાના કારણો
હવે રોકાણકારોની નજર ફેડ તરફ
બજારની નજર હવે અમેરિકી ફેડ રિઝર્વની નીતિગત બેઠકના પરિણામો અને નવા એફઓએમસી ચેરમેન કેવિન વોર્શના નિવેદન પર ટકેલી છે. એવી પ્રબળ આશા છે કે વ્યાજ દરોમાં હાલ કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. સીએમઈ ફેવોચ ટુલ મુજબ ડિસેમ્બરમાં વ્યાજ દર વધારાની શક્યતા 59 ટકા આંકવામાં આવી છે જે અમેરિકા ઈરાન શાંતિ સમજૂતિની જાહેરાત પહેલા લગભગ 70ટકા હતી. ઊંચા વ્યાજ દરોને કારણે સોનાનું આકર્ષણ ઘટે છે કારણ કે તેના પર કોઈ વ્યાજ મળતું નથી.