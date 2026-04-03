Gratuity New Rule: ગ્રેચ્યુઇટીના બદલાયા નિયમો, નોકરી કરતા લોકો માટે જાણવું મહત્વપૂર્ણ
Gratuity New Rule: નવા નિયમો 21 નવેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવ્યા, અને તે પૂર્વવર્તી રીતે લાગુ કરવામાં આવ્યા નહીં. આનો અર્થ એ છે કે ફક્ત આ તારીખ પછી નોકરી છોડનારા અથવા નિવૃત્ત થનારા કર્મચારીઓને જ આ લાભ મળશે.
- નવા નિયમો 21 નવેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવ્યા
- ફક્ત આ તારીખ પછી નોકરી છોડનારા અથવા નિવૃત્ત થનારા કર્મચારીઓને જ આ લાભ મળશે
- નવા શ્રમ સંહિતાઓ કર્મચારી ગ્રેચ્યુઇટીમાં મોટો ફેરફાર લાવ્યા છે.
Gratuity New Rule: જો તમે નોકરી કરતા હો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લાગુ કરાયેલા નવા શ્રમ સંહિતાઓ કર્મચારી ગ્રેચ્યુઇટીમાં મોટો ફેરફાર લાવ્યા છે. આ નિયમોના અમલ પછી, કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ અથવા નોકરી છોડતી વખતે મળતી ગ્રેચ્યુઇટીની રકમ પહેલા કરતા વધુ હોઈ શકે છે.
એ નોંધવું જોઈએ કે નવા નિયમો 21 નવેમ્બર, 2025થી લાગુ થશે, અને તેના પહેલાના નિયમો લાગુ થશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે ફક્ત તે કર્મચારીઓને જ લાભ મળશે જે આ તારીખ પછી છોડે છે અથવા નિવૃત્ત થાય છે. સરકારે આ સંદર્ભમાં સ્પષ્ટતા આપી છે.
નિશ્ચિત-મુદત કર્મચારીઓ માટે એક વર્ષનો સમયગાળો
નવા કોડ્સ અનુસાર, નિશ્ચિત-મુદત કર્મચારીઓ (FTEs) એક વર્ષની સતત સેવા પછી ગ્રેચ્યુઇટી માટે પાત્ર બનશે. અગાઉ, પાંચ વર્ષની સેવા જરૂરી હતી. આ પછી જ ગ્રેચ્યુઇટી માટે પાત્ર ગણવામાં આવે છે. જો કે, આ નિયમ ફક્ત એવા કર્મચારીઓને લાગુ પડે છે જેઓ નવા શ્રમ સંહિતા લાગુ થયા પછી અથવા તે પછી કંપનીમાં જોડાયા હોય.
તેની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?
ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી કર્મચારીના છેલ્લા પગાર અને સેવાના વર્ષોના આધારે કરવામાં આવે છે. મૂળ પગાર હવે કુલ પગારનો મોટો હિસ્સો હશે, તેથી છોડતી વખતે મળતી એકમ રકમમાં પણ વધારો થવાની ધારણા છે. નવા નિયમો હેઠળ, ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી કર્મચારીના કંપની છોડતી વખતે છેલ્લા પગારના આધારે કરવામાં આવશે. કંપની છોડવાનું કારણ નિવૃત્તિ, રાજીનામું અથવા મૃત્યુ હોઈ શકે છે.
એક્સપર્ટ શું કહે છે?
ટીમલીઝ રેગટેકના સીઈઓ અને સહ-સ્થાપક ઋષિ અગ્રવાલે સમજાવ્યું કે જો કોઈ કર્મચારી નવા નિયમો અમલમાં આવ્યા પછી કંપની છોડી દે છે, તો તેમની ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી તેમના છેલ્લા પગારના આધારે કરવામાં આવશે. તેમણે સમજાવ્યું કે આનો અર્થ એ છે કે ગણતરીના હેતુ માટે હાઈ મૂળ પગાર કર્મચારીના સમગ્ર સેવા સમયગાળા પર લાગુ થશે, જેનાથી તેમને મળતા અંતિમ લાભોમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.
પગાર અને પીએફ પર પણ અસર પડશે
આ ફેરફારો કર્મચારીઓના હાથમાં રહેલા પગારને પણ અસર કરી શકે છે. મૂળ પગારમાં વધારાથી પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF) યોગદાનમાં પણ વધારો થશે, જે માસિક પગારમાં થોડો ઘટાડો કરી શકે છે. નોકરીદાતાઓએ તમારા મૂળ પગારના 12 ટકા સુધી યોગદાન આપવું જરૂરી છે, અને જો તેઓ પહેલાથી જ આમ કરે છે, તો તમારું PF યોગદાન યથાવત રહેશે.
નવા નિયમો હેઠળ, બોનસની ગણતરી નવા વેતન માળખાના આધારે પણ કરવામાં આવશે. ક્લિયરટેક્સના ટેક્સ એક્સપર્ટ CA ચાંદની આનંદને સમજાવ્યું કે નવા કોડ હેઠળ, વૈધાનિક બોનસની ગણતરી પણ નવા સ્ટ્રક્ચરના 'પગાર' પર કરવામાં આવે છે, જે સામાન્ય પાત્રતા અવધિ અને નાણાકીય મર્યાદાને આધીન છે.
