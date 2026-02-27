Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

સગાસંબંધીઓને ભાડું આપનારા સાવધાન! 1 એપ્રિલથી બદલાશે HRAના નિયમો; ટેક્સ નોટિસથી કેવી રીતે બચશો?

House Rent Allowance: 1 એપ્રિલ, 2026 થી HRA નો દાવો કરવાના નિયમો બદલાઈ રહ્યા છે. હવે, સંબંધીઓને ભાડું ચૂકવતી વખતે, તમારે મકાનમાલિક સાથેના તમારા સંબંધો જાહેર કરવા પડશે. ટેક્સ નોટિસથી કેવી રીતે બચવું તે જાણો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:02 PM IST

સગાસંબંધીઓને ભાડું આપનારા સાવધાન! 1 એપ્રિલથી બદલાશે HRAના નિયમો; ટેક્સ નોટિસથી કેવી રીતે બચશો?

House Rent Allowance: જો તમે તમારા માતા-પિતા અથવા કોઈ સંબંધીને ભાડું ચૂકવીને HRA (હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ)નો દાવો કરો છો, તો સાવચેત રહો. 1 એપ્રિલ, 2026 થી આવકવેરાના નિયમો વધુ કડક બનવાના છે. ફક્ત ભાડા કરાર અને PAN આપવાનું હવે પૂરતું રહેશે નહીં. ચાલો નવા નિયમોમાં થયેલા ફેરફારો અને તમારે શું ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે તે સમજીએ...

હવે સંબંધો છુપાવી શકાતા નથી
નવા ડ્રાફ્ટ આવકવેરા નિયમો 2026 મુજબ, HRAનો દાવો કરતી વખતે તમારે ફોર્મમાં મકાનમાલિક સાથેના તમારા સંબંધો સ્પષ્ટપણે જાહેર કરવા પડશે. જો મકાનમાલિક તમારા માતાપિતા, ભાઈ-બહેન અથવા અન્ય નજીકના સંબંધી હોય, તો આ ફરજિયાત રહેશે.

કેમ કડક બની રહ્યા છે નિયમો?
સરકારનો ઉદ્દેશ્ય ડેટાને વધુ પારદર્શક બનાવવાનો છે. ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે લોકો કરચોરી કરવા માટે નકલી ભાડા રસીદો રજૂ કરે છે. નવી સિસ્ટમ ખાતરી કરશે કે વ્યવહારો સાચા છે કે ફક્ત કાગળ પર...

ભાડા કરાર અને રસીદો હવે પૂરતી નથી
1 એપ્રિલથી ફક્ત ભાડું અને મકાનમાલિકનો PAN સબમિટ કરવું પૂરતું રહેશે નહીં. જો તમે સંબંધીઓને ભાડે આપી રહ્યા છો, તો તમારી પાસે નક્કર પુરાવા હોવા જોઈએ. આવકવેરા વિભાગ ગમે ત્યારે પૂછપરછ કરી શકે છે કે શું તે વ્યક્તિ ખરેખર ત્યાં રહે છે અને ભાડું વસૂલ કરી રહી છે.

બેંકિંગ ટ્રાન્જેક્શન છે સૌથી સુરક્ષિત
હંમેશા ચેક અથવા નેટ બેંકિંગ (UPI/NEFT) દ્વારા સંબંધીઓને ભાડું ચૂકવો. રોકડમાં ચૂકવવામાં આવેલ ભાડું ચકાસણીને પાત્ર હોઈ શકે છે. તમારા દાવાને સાબિત કરવા માટે બેંક સ્ટેટમેન્ટ સૌથી મહત્વપૂર્ણ પુરાવો હશે.

મકાનમાલિકની આવકમાં દેખાવવું જોઈએ ભાડું
તમે જે ભાડું ચૂકવો છો તે તમારા સંબંધી (મકાનમાલિક) ની આવકમાં મકાન મિલકતમાંથી આવક તરીકે પ્રતિબિંબિત થવું જોઈએ. જો તમે HRA નો દાવો કરી રહ્યા છો અને મકાનમાલિકે તેમના IT રિટર્નમાં ભાડું દર્શાવ્યું નથી, તો સિસ્ટમ તરત જ એક ચેતવણી જનરેટ કરશે અને તમને ટેક્સ નોટિસ મળી શકે છે.

બેદરકારી કરી તો ભારે દંડ
નિયમોની અવગણના કરવાથી અથવા ખોટી માહિતી આપવાથી તમારા HRA દાવાને નકારી શકાય છે, પરંતુ કરચોરી માટે ભારે દંડ પણ થઈ શકે છે. તેથી, ખાતરી કરો કે તમારા બધા દસ્તાવેજો અને માહિતી 1 એપ્રિલ પહેલા યોગ્ય રીતે તૈયાર કરવામાં આવે.

પારદર્શિતા એકમાત્ર બચાવ
સંબંધીઓને ભાડું ચૂકવવું કાયદેસર રીતે ખોટું નથી, જો વ્યવહાર સાચો હોય. સરકારના નવા નિયમોનું પાલન કરીને તમે કોઈપણ ભય વિના કર લાભોનો આનંદ માણી શકો છો.
 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત


BusinessBusiness NewsGujarati NewsHRA Rules Update

