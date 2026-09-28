/શેરબજારમાં હાહાકાર! નિફ્ટીએ ગુમાવ્યો 22800નો સપોર્ટ, જાણો ઘટાડાના કારણો

Nifty Crash Reason: સોમવારે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી, જેના કારણે રોકાણકારોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. નિફ્ટી-50 22,800ના મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ લેવલને તોડીને તેનાથી નીચે આવી ગઈ હતી. આ મોટા ઘટાડાએ રોકાણકારોને માર્ચ 2026ની યાદ અપાવી દીધી હતી, જ્યારે યુએસ-ઈરાન યુદ્ધ અને મિસાઈલ હુમલાઓને કારણે નિફ્ટી આટલા લોઅર લેવલ સુધી તૂટી ગઈ હતી. બરાબર છ મહિના પછી, બજાર ફરી એકવાર નિર્ણાયક તબક્કે હોય તેવું લાગે છે.
હકીકતમાં, સોમવારના ટ્રેડિંગ દરમિયાન, નિફ્ટી 350 પોઈન્ટથી વધુ ઘટીને 22,785.55 પર પહોંચી ગઈ હતી. એક્સપર્ટ માને છે કે નિફ્ટીનો 22,800 સપોર્ટ લેવલનો તોડવો એ બજાર માટે સારો સંકેત નથી. સેન્સેક્સમાં પણ 1,100 પોઈન્ટથી વધુનો ઘટાડો થયો.
રમતને બગાડે છે ક્રૂડ ઓઈલ
બજારમાં આ ભારે વેચવાલી અને ઘટાડા પાછળના મુખ્ય કારણો પશ્ચિમ એશિયામાં ફરી ભડકેલા ભૂ-રાજકીય તણાવ, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં અચાનક વધારો અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા વ્યાપક વેચાણ હોવાનું માનવામાં આવે છે. ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવે ભારતના આયાત બિલ અને ફુગાવા પર દબાણ વધવાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ 107 ડોલર સુધી વધી ગયા છે.
આનાથી ભારતના મોંઘા તેલની આયાત, ફુગાવા અને કોર્પોરેટ નફા અંગે ચિંતા વધી છે. વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા વેચાણ અને નબળા વૈશ્વિક સંકેતોએ પણ સેન્ટિમેન્ટ પર દબાણ વધાર્યું છે, જેના કારણે નિફ્ટી 22,800ના મજબૂત સપોર્ટ લેવલને તોડી હતી.
એક્સપર્ટના મતે, 22,800ના મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ લેવલને તોડ્યા પછી બજારની ટેકનિકલ મંદી વધુ ઘેરી બની શકે છે. બેંકિંગ, ઓટો અને સ્મોલ-મિડકેપ સેક્ટરમાં સૌથી મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. અનિશ્ચિતતાના આ સમયગાળામાં, એક્સપર્ટ રિટેલ રોકાણકારોને સાવધાની રાખવા અને ઉતાવળમાં ખરીદી કરવાને બદલે બજાર સ્થિર થાય તેની રાહ જોવાની સલાહ આપી રહ્યા છે.
આ બજારમાં ઘટાડાની સરખામણી માર્ચ 2026ના મોટા પાયે થયેલા વેચાણ સાથે સરખાવવામાં આવી રહી છે. 23 માર્ચે, યુએસ-ઈરાન તણાવ અને યુદ્ધના ભય વચ્ચે, નિફ્ટી લગભગ 2.5 ટકા ઘટીને 22,506 પર આવી ગયો. તે સમયે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો, વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા વેચાણ અને ભૂ-રાજકીય તણાવે બજારની ભાવનાને વધુ ખરાબ કરી હતી.
દુષ્કાળથી પીડાતું મહારાષ્ટ્ર
મહારાષ્ટ્રના સોમવારના દુષ્કાળના અહેવાલે બજારને સૌથી મોટો ફટકો આપ્યો હતો. મહારાષ્ટ્ર સરકારે રાજ્યના 358 તાલુકાઓમાંથી 265 તાલુકાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા હતા, જેના કારણે રાજ્યનો લગભગ 74 ટકા વિસ્તાર અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર હેઠળ આવ્યો હતો.
ચોમાસામાં 21 દિવસથી વધુ સમય સુધી વરસાદની ગેરહાજરી (ટ્રિગર-1 માપદંડ) અને ખરીફ પાકને થયેલા નોંધપાત્ર નુકસાનને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. મહારાષ્ટ્ર સોયાબીન, તુવેર, લીલા ચણા, કાળા ચણા, શેરડી, ડુંગળી, લીલા મરચાં, ટામેટાં અને કપાસનો સૌથી વધુ પાક ઉત્પન્ન કરે છે. દુષ્કાળ દરમિયાન, લીલા ઘાસચારો અને પાણીની તીવ્ર અછત સર્જાઈ શકે છે, જેના કારણે પશુઓના ચારાના ભાવ વધી શકે છે.