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શેરબજારમાં હાહાકાર! નિફ્ટીએ ગુમાવ્યો 22800નો સપોર્ટ, જાણો ઘટાડાના કારણો

Nifty Crash Reason: સોમવારે ટ્રેડિંગ દરમિયાન, નિફ્ટી 350 પોઈન્ટથી વધુ ઘટીને 22,785.55 પર પહોંચી ગઈ હતી. એક્સપર્ટ માને છે કે નિફ્ટીનો 22,800 સપોર્ટ લેવલનો તોડવો સારો સંકેત નથી. સેન્સેક્સ પણ 1,100 પોઈન્ટથી વધુ તૂટ્યો હતો.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 28, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 04:47 PM IST
શેરબજારમાં હાહાકાર! નિફ્ટીએ ગુમાવ્યો 22800નો સપોર્ટ, જાણો ઘટાડાના કારણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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