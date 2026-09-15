/₹2,000થી વધુના UPI પેમેંટ પર વસુલવામાં આવશે ચાર્જ, આ તારીખથી અમલમાં આવશે નવા નિયમ, જાણો

UPI New Charge: UPI વ્યવહારો અંગે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. સરકાર 15 ઓક્ટોબરથી વ્યક્તિ-થી-વેપારી (P2M) UPI વ્યવહારો પર મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) લાગુ કરી રહી છે. આ હેઠળ, વેપારીઓ પાસેથી 2,000 રૂપિયાથી વધુના વ્યવહારો પર 0.4 ટકા ફી અને 75,000 રૂપિયા કે તેથી વધુની ચુકવણી માટે મહત્તમ 300 રૂપિયા ફી વસૂલવામાં આવશે. સરકારે સોમવારે એક સૂચના જાહેર કરી હતી, જેનાથી અટકળો શરૂ થઈ હતી કે 2,000 રૂપિયાથી વધુના વ્યવહારો પર ચાર્જ વસૂલવામાં આવી શકે છે.
જો કે, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ગ્રાહકોથી વેપારીઓ સુધીના UPI વ્યવહારો, જેમાં RuPay ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરનારાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, સંપૂર્ણપણે મફત રહેશે. વધુમાં, વ્યક્તિઓ વચ્ચેના તમામ UPI વ્યવહારો મફત રહેશે.
નાના વેપારીઓને પણ શૂન્ય વેપારી ડિસ્કાઉન્ટ રેટનો લાભ મળતો રહેશે. પર્સન-ટુ-મર્ચન્ટ (P2M) સિરીઝ હેઠળ, નાના વેપારીઓ MDR વિના UPI QR દ્વારા તેમના બેંક ખાતાઓમાં દર મહિને 1 લાખ રૂપિયા સુધીની ચુકવણી પ્રાપ્ત કરી શકશે. નાના વેપારીઓ માટે એક અલગ ભંડોળ બનાવવામાં આવશે, જેનો ઉપયોગ હાલના વેપારીઓ અને ટાયર-3 અને નાના શહેરો અને બજારોમાં ડિજિટલ ચુકવણી માળખાને મજબૂત કરવા માટે કરવામાં આવશે.
રેલ્વે, ટેલિકોમ સેવાઓ, વીમા અને ઇંધણ જેવી પસંદગીના વેપારી શ્રેણીઓ માટે ₹2,000 થી વધુની UPI ચુકવણીઓ પર પ્રતિ ટ્રાન્ઝેક્શન ₹5 નો નિશ્ચિત MDR લાગુ થશે. સુધારેલ UPI MDR હજુ પણ ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ અને ડિજિટલ વોલેટ જેવા ઘણા અન્ય ડિજિટલ ચુકવણી મોડ્સ કરતાં ઓછો રહેશે.
UPIના 10 વર્ષ
25 ઓગસ્ટ, 2016ના રોજ લોન્ચ કરાયેલ, UPIએ ભારતના ડિજિટલ ચુકવણી લેન્ડસ્કેપને બદલી નાખ્યું છે. તેનું વ્યવહાર મૂલ્ય નાણાકીય વર્ષ 2016-17માં 0.07 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધીને નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં લગભગ 314 લાખ કરોડ રૂપિયા થયું છે, જે એક દાયકામાં 4,000 ગણું વધારે છે. UPI નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NPCI) દ્વારા સંચાલિત છે, જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) અને ઈન્ડિયન બેંક્સ એસોસિએશનની પહેલ છે.
તે લોકો વચ્ચે તાત્કાલિક ચુકવણીની સુવિધા આપે છે અને ગ્રાહકોને ખરીદી કરતી વખતે સીધા વેપારીઓને ચૂકવણી કરવાની મંજૂરી આપે છે. વિદેશમાં તેની હાજરી અંગે, UPI હવે 11 દેશોમાં સ્વીકારવામાં આવે છે, જેમાં તાજેતરમાં ઉઝબેકિસ્તાન પણ આ યાદીમાં જોડાયું છે. અન્ય દેશોમાં જ્યાં UPI સ્વીકારવામાં આવે છે તેમાં સિંગાપોર, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, ફ્રાન્સ, મોરેશિયસ, નેપાળ, ભૂતાન, કતાર, શ્રીલંકા, કંબોડિયા અને ગ્રીસનો સમાવેશ થાય છે.
નાણામંત્રીએ સંસદમાં સંકેત આપ્યો
સંસદમાં, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે UPI ચુકવણી ગ્રાહકો માટે સંપૂર્ણપણે મફત રહેશે અને ભવિષ્યમાં કોઈપણ શુલ્ક ફક્ત ચોક્કસ શ્રેણીના વેપારી વ્યવહારો પર જ લાગુ થશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મોટાભાગના વેપારી વ્યવહારો, જેમાં રસ્તાની બાજુના વિક્રેતાઓ અને ફેરિયાઓને નાની ચુકવણીઓનો સમાવેશ થાય છે, સંપૂર્ણપણે મફત રહેશે.