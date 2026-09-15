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₹2,000થી વધુના UPI પેમેંટ પર વસુલવામાં આવશે ચાર્જ, આ તારીખથી અમલમાં આવશે નવા નિયમ, જાણો

UPI New Charge: સોમવારે સરકારે એક સૂચના દ્વારા સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ગ્રાહકોથી વેપારીઓ સુધીના UPI વ્યવહારો, જેમાં RuPay ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરનારાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, 2,000 રૂપિયા સુધીના વ્યવહારો સંપૂર્ણપણે મફત રહેશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 15, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:58 PM IST
₹2,000થી વધુના UPI પેમેંટ પર વસુલવામાં આવશે ચાર્જ, આ તારીખથી અમલમાં આવશે નવા નિયમ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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