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1 શેર પર 1 ફ્રી Bonus Share! આ સ્મોલકેપ કંપનીએ રોકાણકારોને આપી ખુશખબર, 1 મહિનામાં સ્ટોક 50% ઊછળ્યો

ચાવડા ઇન્ફ્રાએ પોતાના રોકાણકારો માટે બોનસ શેરની જાહેરાત કરી છે. રેકોર્ડ ડેટ પર એક શેર રાખનાર રોકાણકારોને એક વધારાનો શેર ફ્રી મળશે. આ સિવાય કંપનીએ ઓથોરાઇઝ્ડ શેર કેપિટલ દબલ કરવાને પણ મંજૂરી આપી છે. એક મહિનામાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 50 ટકાથી વધુની તેજી આવી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 07, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:47 PM IST
1 શેર પર 1 ફ્રી Bonus Share! આ સ્મોલકેપ કંપનીએ રોકાણકારોને આપી ખુશખબર, 1 મહિનામાં સ્ટોક 50% ઊછળ્યો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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