/1 શેર પર 1 ફ્રી Bonus Share! આ સ્મોલકેપ કંપનીએ રોકાણકારોને આપી ખુશખબર, 1 મહિનામાં સ્ટોક 50% ઊછળ્યો

અમદાવાદની ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને કન્સ્ટ્રક્શન કંપની ચાવડા ઈન્ફ્રાએ પોતાના રોકાણકારોને ભેટ આપવાની જાહેરાત કરી છે. કંપની 1:1 ના રેશિયોમાં બોનસ શેર જારી કરશે. એટલે કે રેકોર્ડ ડેટ પર જે રોકાણકારો પાસે કંપનીનો એક શેર હશે, તેને વધારાનો એક શેર ફ્રી મળશે. ખાસ વાત છે કે આ જાહેરાત તેવા સમયે થઈ છે જ્યારે કંપનીનો સ્મોલકેપ સ્ટોક એક મહિનામાં 50 ટકાથી વધુ અને ચાર મહિનામાં 70 ટકા વધ્યો છે. ચાવડા ઇન્ફ્રાએ જણાવ્યું કે ગુરૂવારે યોજાયેલી બોર્ડ મીટિંગમાં બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સે 1:1 ના રેશિયોમાં બોનસની ભલામણને મંજૂરી આપી છે. તે હેઠળ રેકોર્ડ ડેટ સુધી જે રોકાણપાસે કંપનીનો 1 શેર હશે, તેને 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળો એક શેર ફ્રી મળશે.
બોનસ શેર શું હોય છે?
બોનસ શેર તે વધારાનો શેર હોય છે, જેને કંપની વર્તમાન શેરહોલ્ડરને વધારાની કિંમત વગર જારી કરે છે. આ શેર કંપની પોતાના રિઝર્વમાંથી આવે છે અને સામાન્ય રીતે તેને કંપનીની મજબૂત નાણાકીય સ્થિતિ અને ભવિષ્યમાં સારા ગ્રોથની આશાનો સંકેત માનવામાં આવે છે. બોનસ શેર જારી કર્યાં બાદ કંપનીના કુલ શેરની સંખ્યા વધી જાય છે, પરંતુ કંપનીના માર્કેટ કેપ પર તેની અસર પડતી નથી. પરંતુ શેરની સંખ્યા વધવાથી તેમાં લિક્વિડિટી વધી શકે છે અને શેરની કિંમત ઓછી થવાથી વધુ રોકાણકારો માટે રોકાણ કરવાનું સરળ બને છે. તેનાથી કંપનીના શેરમાં રોકાણકારોની ભાગીદારી વધવાની સંભાવના રહે છે.
ઓથોરાઇઝ્ડ કેપિટલ ડબલ કરવાને મળી મંજૂરી
1:1 બોનસ શેર જારી કરવાની સાથે ચાવડા ઇન્ફ્રાના બોર્ડે કંપનીના ઓથોરાઇઝ્ડ શેર કેપિટલ વધારવાને મંજૂરી આપી છે. આ રીતે કંપનીની ઓથોરાઇઝ્ડ કેપિટલ 35 કરોડ રૂપિયાથી વધારી 70 કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવશે. હાલમાં, કંપનીની અધિકૃત મૂડી 3.5 કરોડ શેરમાં વહેંચાયેલી છે, જેને વધારીને 7 કરોડ શેર કરવામાં આવશે. બધા શેરની ફેસ વેલ્યુ 10 રૂપિયા હશે. કંપનીએ જણાવ્યું કે 1:1 રેશિયોમાં બોનસ જારી કરવા માટે તે પોતાના ફ્રી રિઝર્વ અને શેર પ્રીમિયમથી આશરે 32.66 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરશે. કંપની અનુસાર 31 માર્ચ 2026 સુધી તેની પાસે શેર પ્રીમિયમ રિઝર્વ, ફ્રી રિઝર્વ અને રિટેન્ડ અર્નિંગ્સ કુલ મળી 188 કરોડ રૂપિયા ઉપલબ્ધ હતા. એટલે કે કંપનીની પાસે બોનસ શેર જારી કરવા માટે પર્યાપ્ત રિઝર્વ ઉપલબ્ધ છે.
રેકોર્ડ ડેટની જાહેરાત બાકી
હાલ કંપનીએ બોનસ શેર માટે રેકોર્ડ ડેટ નક્કી કરી નથી. તેની જાહેરાત બાદમાં કરવામાં આવશે. રેકોર્ડ ડેટ તે તારીખ હોય છે, જેના આધાર પર તે નક્કી થાય છે કે ક્યા શેરહોલ્ડરને બોનસ શેર મળશે. રેકોર્ડ ડેટ સુધી જે રોકાણકારોના નામ કંપનીના શેરહોલ્ડર લિસ્ટમાં હશે, માત્ર તેને બોનસ શેરનો લાભ મળશે. કંપનીએ તે પણ કહ્યું કે બોર્ડની મંજૂરી મળ્યાની તારીખના 60 દિવસની અંદર પાત્ર રોકાણકારોના ડીમેટ એકાઉન્ટમાં બોનસ શેર જમા કરી દેવામાં આવશે.
એક મહિનામાં 53 ટકાની તેજી
બોનસ શેરની જાહેરાત પહેલા ચાવડા ઇન્ફ્રાના શેરમાં શાનદાર તેજી જોવા મળી છે. NSE પર કંપનીનો શેર આશરે 134.50 રૂપિયા પર કારોબાર કરી રહ્યો હતો. છેલ્લા એક સપ્તાહમાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 7 ટકા અને એક મહિનામાં 53 ટકાની તેજી આવી છે. માર્ચ 2026ના અંતમાં ચાવડા ઇન્ફ્રાનો શેર 80.60 રૂપિયાના 52-વીકના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો હતો. ત્યારબાદ તેમાં જોરદાર રિકવરી જોવા મળી છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ સમાચાર માત્ર જાણકારી માટે છે. તેને શેરની ખરીદી કે વેચવાની સલાહ ન માનો. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે, તેથી રોકાણ કરતા પહેલાં એક્સપર્ટની સલાહ લો.