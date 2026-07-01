/સોનું ₹50,000 સસ્તું છતાં ખરીદદારો ગાયબ! ડિમાન્ડમાં 70%નો મોટો કડાકો, કેમ મોહભંગ થયો?

Gold Price and Import: સોનાની કિંમતમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. જૂનમાં 15 હજારથી વધુના ઘટાડા બાદ જુલાઈના પ્રથમ દિવસે પણ કિંમતી ઘાતુના ભાવ ઘટ્યા છે. 1 જુલાઈએ સોનું 1900 રૂપિયા તો ચાંદી 6000 રૂપિયા સસ્તી થઈ છે. ફેબ્રુઆરીથી લઈને જૂન 2026 સુધી 24 કેરેટ સોનું આશરે 36000 રૂપિયા સુધી ઘટી ગયું છે. 19 જાન્યુઆરીએ સોનું સર્વોચ્ચ સપાટી પર હતું અને તેની કિંમત 1.76 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતી. 1 જુલાઈએ તેનો ભાવ 1.39 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે. કિંમતમાં મોટા ઘટાડા છતાં સોનાની કિંમતમાં ખરીદી જોવા મળી રહી નથી.
સોનું સસ્તું, છતાં કેમ ખરીદી નથી રહ્યાં લોકો?
સોનાની કિંતમમાં ઘટાડા છતાં તેની ખરીદીમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો નથી. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના રિપોર્ટ પ્રમાણે સોનાની માગમાં 70 ટકા સુધીનો ઘટાડો આવ્યો છે. IBJA ના સચિવ સુરેન્દ્ર મહેતા પ્રમાણે ઇમ્પોર્ટ ટ્યૂટીમાં વધારા બાદ ભારતીય બજારમાં સોનાની માગ 70 ટકા સુધી ઘટી ગઈ છે. મહત્વનું છે કે 13 મેએ સરકારે ગોલ્ડ પર ઇમ્પોર્ટ ડ્યૂટીને 6 ટકાથી વધારી 15 ટકા કરી દીધી હતી. ઇમ્પોર્ટ ડ્યૂટીમાં વધારાની અસર સોનાની ખરીદી પર જોવા મળી છે.
પ્રધાનમંત્રીએ સોનું ન ખરીદવાની કરી હતી અપીલ
આ પહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના લોકોને સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કરી હતી. પીએમ મોદીની આ અપીલ કામ કરી ગઈ અને લોકો નવું સોનું ખરીદવાની જગ્યાએ જૂનું સોનું વેચી રહ્યાં છે. IBJA એ પોતાના રિપોર્ટમાં કહ્યું કે સરકાર તરફથી ઇમ્પોર્ટ ડ્યૂટી વધાર્યા બાદ લોકો સોનાની ખરીદીમાં સાવધાની રાખી રહ્યાં છે. નવું સોનું ખરીદવાની જગ્યાએ જૂનું સોનું વેચી કામ ચલાવી રહ્યાં છે. એપ્રિલ-જૂન 2026મા ભારતીયોએ આશરે 50 ટન સોનું વેચી રોકડ એકત્ર કરી છે. લોકોને ડર લાગી રહ્યો છે કે તોનાની કિંમતમાં હજુ ઘટાડો થઈ શકે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાની કિંમત 4000 ડોલરથી નીચે
આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં સોનું 4000 ડોલર પ્રતિ ઔંસના મહત્વના લેવલથી નીચે આવી ગયું છે. મધ્યપૂર્વમાં ચિંતા અને અમેરિકામાં વ્યાજદરો ઊંચા રહેવાની આશાને કારણે સોનાના ભાવમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.
સોનાની માગમાં ઘટાડાથી શું થશે અસર?
સોનાની ઘટની માગ ભલે સરકારી ખજાનાનું ભારણ ઘટાડી રહી હોય, વિદેશી મુદ્રા ભંડાર બચાવી રહી હોય, પરંતુ તેનાથી જ્વેલર્સને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. જ્વેલર્સ સેક્ટર પર દબાવ છે. સોનાની ઘટતી માગે લાખો લોકોના રોજગાર પર સંકટ ઉભું કર્યું છે. ખાસ કરી નાના કારીગરોની ચિંતા વધી રહી છે.
શું છે આજે સોનાની કિંમત, વર્ષ 2026મા કેટલું સસ્તું થયું ગોલ્ડ
MCX પર સોનું પોતાના ઓલ ટાઈમ હાઈથી 50,000 રૂપિયા સસ્તું થઈ ગયું છે. વર્ષની શરૂઆતમાં ગોલ્ડની કિંમત 192991 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતી, જે ઘટી 142546 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગઈ છે. વૈશ્વિક માર્કેટમાં સ્પોટ ગોલ્ડની કિંમત 0.6 ટકાના ઘટાડા સાથે $3,981.69 પર પહોંચી ગઈ છે, જે સાત મહિનામાં સૌથી મોટો ઘટાડો છે. ઘરેલું બજારની વાત કરીએ તો ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ પર જારી સોના-ચાંદીના ભાવ આ પ્રકારે છે.