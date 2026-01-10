Prev
સસ્તી Home Loan નો પાક્કો જુગાડ મળી ગયો, આ 7 ટિપ્સ બચાવશે તમારા લાખો રૂપિયા, ખુદ બેંકે આપી સલાહ

Home Loan Tips: સસ્તી હોમ લોન કોઈ ભાગ્ય નહીં, પરંતુ સાચા પ્લાનિંગનું પરિણામ છે. જો તમે ઈચ્છો તો થોડી સમજદારી દેખાડી સસ્તી હોમ લોન સરળતાથી લઈ શકો છો. અહીં જાણીએ તે સાત ટિપ્સ જે ન માત્ર સસ્તી હોમ લોન અપાવવામાં મદદરૂપ છે, પરંતુ વ્યાજના નામ પર થતો લાખોનો ખર્ચ બચી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:09 PM IST

પોતાનું ઘર ખરીદવાનું સપનું દરેકનું હોય છે, પરંતુ હોમ લોનના ઊંચા વ્યાજદર આ સપનાને મોંઘુ બનાવે છે. EMI નો બોજ વર્ષો સુધી ખિસ્સા પર ભારે પડે છે. પરંતુ જો તમે થોડી સમજદારી દેખાડો તો હોમ લોનને સસ્તી બનાવી શકાય છે. ખાસ વાત છે કે આ ટિપ્સ ખુદ સરકારી બેંક PNB એ જણાવી છે. નવા વર્ષ 2026મા જો તમે હોમ લોન લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ 7 ટિપ્સ તમારા માટે ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે.

Home Loan સસ્તી કરવાના સાત ઉપાય
વધુ ડાઉન પેમેન્ટ આપો, બેંકનો વિશ્વાસ જીતો
જો તમે ઘર ખરીદવા સમયે વધુ ડાઉન પેમેન્ટ કરો છો તો તમારી લોનની રકમ ઓછી થઈ જાય છે. ઓછી લોનનો મતલબ બેંકનું જોખમ ઓછું અને તમને ઓછા વ્યાજે લોન મળવાની સંભાવના વધુ. બેંક 35 લાખ રૂપિયા સુધીની હોમ લોન પર સામાન્ય રીતે સારો રેટ ઓફર કરે છે, તેથી પ્રયાસ કરો કે વધુ ડાઉન પેમેન્ટ આપો.

લોનનો સમયગાળો, EMI કંટ્રોલમાં રાખો
લાંબા સમયની હોમ લોન (20-25 વર્ષ) લેથાથી તમારો ઈએમઆઈ તો ઓછો થઈ જાય છે. તેનાથી બેંકને પણ વિશ્વાસ થાય છે કે તમે સરળતાથી રીપેમેન્ટ કરી શકશો. પરંતુ કુલ વ્યાજ થોડું વધી શકે છે, પરંતુ કેશ ફ્લો મેનેજ કરવો સરળ થઈ જાય છે.

ફિક્સ્ડ કે ફ્લોટિંગ? સમજી-વિચારી પસંદગી કરો
ફિક્સ્ડ રેટમાં EMI થોડા વર્ષો સુધી બદલાતો નથી, જ્યારે ફ્લોટિંગ રેટ બજારના હિસાબે વધઘટ થતો રહે છે. આજના સમયમાં મોટા ભાગે બેંક ફ્લોટિંગ રેટ પર સસ્તી હોમ લોન આપે છે. લોન લેતા પહેલા બંને વિકલ્પને સમજવા ખૂબ જરૂરી છે.

સ્થિર નોકરી અને સારી આવક બનશે પ્લસ પોઈન્ટ
જો તમારી આવક સ્થિર છે અને તમે કોઈ સરકારી નોકરી, PSU કે ખાનગી કંપનીમાં કામ કરો છો તો બેંક તમને લો-રિસ્ક કસ્ટમર માને છે. તેવામાં તમને ઓછો વ્યાજદર અને સારી શરતો પર હોમ લોન મળી શકે છે.

ક્રેડિટ સ્કોર 750+ બનાવો, સસ્તી લોનનો રસ્તો ખોલો
ક્રેડિટ સ્કોર બેંક માટે સૌથી મોટો માપદંડ છે. જો તમારો ક્રેડિટ સ્કોર 750થી વધુ છે તો બેંક તત્કાલ તમારી ફાઇલ પાસ કરી શકે છે. જૂનો ઈએમઆઈ અને ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ સમય પર ચુકવી તમે તમારા ક્રેડિટ સ્કોરમાં સુધાર કરી શકો છો.

મહિલાને સંયુક્ત લોનમાં સામેલ કરો
મોટા ભાગની બેંક મહિલા હોમ લોન ધારકોને 0.05% સુધીની વ્યાજમાં છૂટ આપે છે. જો ઘરની કોઈ મહિલાને પ્રાઇમરી એપ્લીકેન્ટ બનાવવામાં આવે તો લોન પીરિયડમાં લાખો રૂપિયાની બચત થઈ શકે છે.

બેલેન્સ ટ્રાન્સફર અને ઓફર્સ પર નજર રાખો
જો તમને કોઈ બીજી બેંકમાંથી સસ્તા વ્યાજદરની ઓફર મળી રહી છે તો હોમ લોન બેલેન્સ ટ્રાન્સફરનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો. આ સિવાય દિવાળી, ન્યૂ યર કે ખાસ સ્કીમ્સ દરમિયાન બેંક પ્રોસેસિંગ ફી માફ કે વ્યાજમાં છૂટ આપે છે.

Home Loan લેતા પહેલા જરૂરી વાત યાદ રાખો
EMI તમારી આવકના 30-40% થી વધુ ન હોય.
લોન દસ્તાવેજ અને ચાર્જની સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવવી
ઉતાવળમાં નિર્ણય ન લો, તુલના જરૂર કરો.

