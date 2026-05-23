/ભાવ વધારા બાદ પણ આ શહેરમાં 86 રૂપિયે મળી રહ્યું છે પેટ્રોલ, જાણો શું છે ડીઝલનો ભાવ

Petrol Diesel Price : 10 દિવસમાં 3 વખત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે. આજે પણ પેટ્રોલના ભાવ 87 પૈસા વધયા છે, જ્યારે ડીઝલના ભાવમાં પણ 91 પૈસાનો વધારો થયો છે. આ વધારા છતાં આ શહેરમાં પેટ્રોલ 86 રૂપિયે પ્રતિ લિટર મળી રહ્યું છે.
Petrol Diesel Price : ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ત્રણ વખત વધારો કરવામાં આવ્યો છે. 10 દિવસના સમયગાળામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં લગભગ 5 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. આ ભાવ વધારો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારાનું સીધું પરિણામ છે. જો કે, ભારતની ઓઈલ કંપનીઓએ સંયમ રાખ્યો છે અને મોટો વધારો લાગુ કર્યો નથી. તેનાથી વિપરીત અન્ય દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 20% થી 80% સુધીનો રેકોર્ડબ્રેક વધારો જોવા મળ્યો છે.
23 મેના રોજ પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 87 પૈસાનો વધારો થયો હતો, જ્યારે ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 91 પૈસાનો વધારો થયો હતો. ત્યારે દેશભરમાં કરવામાં આવેલા આ ભાવ વધારા પછી હાલમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ ક્યાં સૌથી મોંઘુ છે અને ક્યાં સૌથી સસ્તું મળી રહ્યું છે ? તેના પર એક નજર કરીએ...
સૌથી મોંઘુ પેટ્રોલ-ડીઝલ
ભારતમાં સૌથી મોંઘુ પેટ્રોલ હૈદરાબાદમાં છે. હૈદરાબાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹112.18 પ્રતિ લિટર છે. ત્યારબાદ તિરુવનંતપુરમ આવે છે, જ્યાં પેટ્રોલ ₹112.64 પ્રતિ લિટરના ભાવે વેચાઈ રહ્યું છે. દરમિયાન કોલકાતા અને પટનામાં પેટ્રોલના ભાવ પણ પ્રતિ લિટર ₹110થી ઉપર છે. વધુમાં કેટલાક પ્રદેશો હાલમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના પુરવઠાની સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. જો કે, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ જણાવે છે કે આ વિક્ષેપો અસંબંધિત પરિબળોને આભારી છે અને ખૂબ જ મર્યાદિત સંખ્યામાં સ્થળોને અસર કરતી માત્ર કામચલાઉ ઘટનાઓ છે.
ક્યાં છે સૌથી સસ્તું પેટ્રોલ-ડીઝલ ?
સૌથી સસ્તા પેટ્રોલ-ડીઝલની વાત કરીએ તો પોર્ટ બ્લેયરમાં પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લિટર માત્ર ₹86.46 છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ પ્રતિ લિટર 82.22 રૂપિયા છે, બીજી બાજુ ચંદીગઢમાં પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લિટર ₹98.97 છે. જ્યારે ડીઝલ ₹86.94 પ્રતિ લિટરે મળી રહ્યું છે. લખનૌમાં પેટ્રોલ પ્રતિ લિટર ₹99.26ના ભાવે મળી રહ્યું છે. પોર્ટ બ્લેયરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ સૌથી સસ્તું છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો
વૈશ્વિક ઓઈલ કટોકટી છતાં 76 દિવસ સુધી સરકાર અને ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs)એ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કરવાનું ટાળ્યું હતું. 15, 19 અને 23 મે, 2026ના રોજ ત્રણ તબક્કામાં ભાવ વધારા પછી પણ ભારતમાં કુલ વધારો માત્ર ₹4.74–₹4.82 પ્રતિ લિટર થયો છે. તેનાથી વિપરીત કેન્દ્ર સરકારે માર્ચ 2026 દરમિયાન પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ₹10 પ્રતિ લિટરનો ઘટાડો કર્યો હતો.