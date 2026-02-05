Cheapest Gold : આ જગ્યાએ હજુ પણ સસ્તું મળી રહ્યું છે સોનું...જાણો કેટલો છે ભાવ
Cheapest Gold Price in World : ભારતમાં સતત સોનાના ભાવ વધી રહ્યા છે, ત્યારે એવા કયા દેશો છે, જ્યાં ભારત કરતા સસ્તા ભાવે સોનું મળી રહ્યું છે અને આ દેશોમાં સોનાના હાલના ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Cheapest Gold Price in World : સોનાના ભાવ દરરોજ બદલાઈ રહ્યા છે. બજેટના દિવસે 1 અને 2 ફેબ્રુઆરીએ મોટા ઘટાડા પછી સોનાના ભાવમાં ફરી વધારો થયો છે. ભારતમાં સોનાનો હાલનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ લગભગ 1.60 લાખની આસપાસ છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, એવા કયા દેશો છે, જ્યાં ભારત કરતા સસ્તા ભાવે સોનું મળી રહ્યું છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાનો મૂળ ભાવ લગભગ સમાન છે, પરંતુ વિવિધ દેશોની ટેક્સ પોલિસી અને આયાત જકાતને કારણે ભાવમાં થોડો ફેરફાર જોવા મળે છે.
ભારત કરતાં આ દેશોમાં હજુ પણ સસ્તું છે સોનું
દુબઈ (UAE)
દુબઈને સોનું ખરીદવા માટે વિશ્વમાં શ્રેષ્ઠ સ્થળ માનવામાં આવે છે. હકીકતમાં અહીં સોનાની આયાત પર કોઈ આયાત ડ્યુટી નથી. જોકે 5% વેટ વસૂલવામાં આવે છે, જે પ્રવાસીઓને એરપોર્ટ પર પરત મળે છે. અહીં સોનું ભારત કરતાં 5%થી 7% સસ્તું હોઈ શકે છે. દુબઈમાં, 24 કેરેટ સોનાની કિંમત લગભગ રૂપિયા 1.50 લાખ અને 22 કેરેટ સોનાની કિંમત લગભગ 1.39 લાખ રૂપિયા છે, આનો અર્થ એ કે તે ભારત કરતાં 8,000થી 10,000 સસ્તું છે.
હોંગકોંગ
હોંગકોંગ વિશ્વના સૌથી સસ્તા સોનાના બજારોમાંનું એક છે. તે કરમુક્ત બંદર છે. અહીં સોનાની ખરીદી અને વેચાણ પર કોઈ વેચાણ વેરો કે ડ્યુટી નથી. બજાર ખૂબ જ સ્પર્ધાત્મક છે, જે ઉત્પાદન ખર્ચ પણ ઘટાડે છે.
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ તેની ગોલ્ડ રિફાઇનરીઓ અને શુદ્ધતા માટે પ્રખ્યાત છે. અહીં સોના પરના ટેક્સ રેટ ખૂબ ઓછા છે. વધુમાં સોનું વિશ્વભરમાં સપ્લાય કરવામાં આવે છે, જે પરિવહન અને મધ્યસ્થી ખર્ચ ઘટાડે છે. અહીં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત લગભગ 1.56 લાખ છે અને 22કેરેટ સોનાની કિંમત 1.42 લાખ છે, જેની કિંમત ભારત કરતાં 4,000છી 5,000 ઓછી છે.
ભારતમાં સોનું કેમ મોંઘું ?
ભારતમાં સોનાના ઊંચા ભાવ માટે આ મુખ્ય કારણો જવાબદાર છે. જેમાં સૌથી પહેલા વાત કરીએ આયાત ડ્યુટીની તો ભારત તેની મોટાભાગની સોનાની જરૂરિયાતો વિદેશથી આયાત કરે છે, જેના પર સરકાર મોટો ટેક્સ (કસ્ટમ ડ્યુટી) વસુલે છે. આ ઉપરાંત સોનાની ખરીદી પર 3% GST વસૂલવામાં આવે છે
આટલો મોટો તફાવત કેમ ?
ભારતમાં સોના પર લગભગ 15% આયાત શુલ્ક અને 3% GST લાગે છે. જ્યારે દુબઈ, કુવૈત અને કતાર જેવા દેશોમાં આ શુલ્ક કાં તો ખૂબ જ ઓછો છે અથવા બિલ્કુલ નથી. આ ઉપરાંત ડોલર સામે રૂપિયાનું અવમૂલ્યન ભારતમાં સોનું વધુ મોંઘું બનાવે છે, કારણ કે આપણે આયાત માટે ડોલરમાં ચૂકવણી કરવી પડે છે.
વધુમાં ભારતમાં ઉત્પાદન શુલ્ક મજૂર ખર્ચ અને ડિઝાઇનના આધારે 10% થી 25% સુધીનો હોઈ શકે છે, જ્યારે દુબઈ અને હોંગકોંગ જેવા દેશોમાં આ શુલ્ક ઘણા ઓછા અને વધુ પારદર્શક છે.
