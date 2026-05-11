/ભારતના આ રાજ્યોમાં મળે છે સૌથી સસ્તું સોનું, જાણો તેના પાછળનું કારણ અને કેટલી થશે બચત

Cheapest Gold: સોનાના ભાવ સતત જોવા મળી રહેલા ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે હવે ગોલ્ડ ખરીદવું ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગયું છે, પરંતુ ભારતમાં કેટલાક એવા રાજ્યો પણ છે જ્યાં અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં સોનું થોડું સસ્તું મળે છે. જાણો આ રાજ્યો વિશે.
Cheapest Gold in India: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવની અસર અનેક દેશોની અર્થવ્યવસ્થા પર પડી રહી છે. તેની અસર સોના-ચાંદીના ભાવ પર પણ સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. હાલના સમયમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે, જેના કારણે ઘણા લોકો સોનું ખરીદવાનું ટાળી રહ્યા છે.
ભારતમાં સોનાની કિંમત દરેક રાજ્યમાં અલગ-અલગ હોય છે. ઘણા રાજ્યો એવા છે, જ્યાં બીજા રાજ્યોની સરખામણીમાં સોનું સસ્તું મળે છે. તેનું કારણ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ, માંગ અને પુરવઠો, લોકલ ટેક્સ, એન્ટ્રી ટેક્સ અને બજારમાં રહેલી સ્પર્ધા છે. જો તમે પણ સોનું ખરીદવા માંગો છો, તો આ રાજ્યો વિશે જાણવું જરૂરી છે.
કયા રાજ્યમાં મળે છે સૌથી સસ્તું સોનું?
તમિલનાડુ:
તમિલનાડુ સોનાના આભૂષણોની પરંપરાગત કારીગરી માટે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. ચેન્નાઈ સોનાના વેપારનું મોટું કેન્દ્ર છે. અહીં મજબૂત સપ્લાય ચેઈન અને અનુભવી બિઝનેસને કારણે ઉત્પાદન ખર્ચ ઓછો રહે છે, જેનાથી સોનું સસ્તું મળે છે.
કેરળ:
કેરળને ભારતની સોનાની રાજધાની પણ કહેવામાં આવે છે. અહીં સોનાનો વપરાશ વધારે છે અને બજારમાં સ્પર્ધા પણ વધુ જોવા મળે છે. કોચી જેવા આયાત કેન્દ્રની નજીક હોવાને કારણે ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચ ઓછો થાય છે.
કર્ણાટક:
આ રાજ્યમાં ખાસ કરીને બેંગલુરુમાં સોનાનું બજાર ખૂબ જ સ્પર્ધાત્મક છે. અહીં રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક બન્ને પ્રકારના જ્વેલર્સ ઉપલબ્ધ છે, જેનાથી ગ્રાહકોને વધુ વિકલ્પો અને વ્યાજબી કિંમત મળે છે.
પશ્ચિમ બંગાળ:
પશ્ચિમ બંગાળનું કોલકાતા તેની ખાસ સોનાની ડિઝાઈન માટે જાણીતું છે. અહીં લેબર કોસ્ટ (મજૂરી ખર્ચ) ઓછી છે અને કુશળ કારીગરો ઓછા ખર્ચમાં ઉત્તમ આભૂષણો તૈયાર કરે છે, જેનાથી સોનાની કુલ કિંમત ઓછી રહે છે.
મહારાષ્ટ્ર:
મહારાષ્ટ્રનું મુંબઈ સોનાના બિઝનેસનું મોટું કેન્દ્ર છે. મુંબઈ પોર્ટ (બંદર) નજીક હોવાને કારણે પરિવહન ખર્ચ ઓછો લાગે છે. આ જ કારણ છે કે સોનાની કિંમત ઘણીવાર બીજા શહેરોની સરખામણીમાં થોડી ઓછી જોવા મળે છે.
ખરીદી કરતા પહેલા શું કરવું?
જો તમે સસ્તું સોનું ખરીદવા માંગો છો, તો અલગ-અલગ શહેરોના ભાવની તુલના ચોક્કસ કરો. આ સાથે જ હોલમાર્ક અને મેકિંગ ચાર્જ જરૂર ચેક કરો.