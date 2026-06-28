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ચીન ખુદ ખરીદી રહ્યું છે કરોડોનું સોનું, છતાં સામાન્ય લોકો માટે લગાવ્યા કડક પ્રતિબંધ! જાણો કારણ

China Gold Plan: ચીને 2026ના પહેલા મહિનામાં 692 ટન સોનાની આયાત કરી હતી, જે પાછલા વર્ષ કરતા 76% વધુ છે. ફક્ત મે મહિનામાં જ ચીને 163 ટન સોનાની આયાત કરી હતી, જે દૈનિક 7600 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ખરીદી બરાબર છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 28, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:07 PM IST
ચીન ખુદ ખરીદી રહ્યું છે કરોડોનું સોનું, છતાં સામાન્ય લોકો માટે લગાવ્યા કડક પ્રતિબંધ! જાણો કારણ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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