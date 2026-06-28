/ચીન ખુદ ખરીદી રહ્યું છે કરોડોનું સોનું, છતાં સામાન્ય લોકો માટે લગાવ્યા કડક પ્રતિબંધ! જાણો કારણ

China Gold Plan: ચીનની સોના માટેની ભૂખ અનંત લાગે છે. વૈશ્વિક સોનાના ભાવ દબાણ હેઠળ છે, પરંતુ ચીનની માંગ ઘટવાને બદલે વધી છે. ચીને એક જ મહિનામાં 162 ટન સોનું ખરીદ્યું. 2026 માટે ચીનની સોનાની આયાત 692 ટન સુધી પહોંચી ગઈ છે.
બેઇજિંગનો કુલ સોનાનો ભંડાર 2231 ટનને વટાવી ગયો છે. જ્યારે ચીન મોટા પાયે સોનાની ખરીદી કરી રહ્યું છે, ત્યારે તે તેના પોતાના નાગરિકોને પણ તે ખરીદવાથી નિરાશ કરી રહ્યું છે. બે મુખ્ય ચીની બેંકોએ સોનાનો વેપાર બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
સોના માટે ચીનની શું યોજનાઓ છે?
ચીને 2026ના પહેલા મહિનામાં 692 ટન સોનાની આયાત કરી હતી, જે પાછલા વર્ષ કરતા 76% વધુ છે. ફક્ત મે મહિનામાં જ ચીને 163 ટન સોનાની આયાત કરી હતી. મૂલ્યાંકનની દ્રષ્ટિએ, દરરોજ ₹7,600 કરોડથી વધુનું સોનું ખરીદવામાં આવી રહ્યું છે. ખરીદી થઈ રહી છે, ત્યારે લોકોને સોનું ખરીદવાથી નિરાશ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
ચીની બેંકો સોનાનું વેચાણ કેમ અટકાવી રહી છે?
ચીનમાં, સામાન્ય રોકાણકારોથી લઈને સેન્ટ્રલ બેંક સુધી દરેક વ્યક્તિ ઝડપથી સોનું ખરીદી રહી છે. આ દરમિયાન, ચીનની સૌથી મોટી બેંક, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ કોમર્શિયલ બેંક ઓફ ચાઇના (ICBC)એ સોનાનો વેપાર બંધ કરી દીધો છે. ICBC પછી, ચાઇના ગુઆંગફા બેંકે પણ સોનાના વેપારને સ્થગિત કરવાની જાહેરાત કરી.
આ જાહેરાત બાદ, બેંકોએ સામાન્ય રોકાણકારો માટે શાંઘાઈ ગોલ્ડ એક્સચેન્જ પર કિંમતી ધાતુઓના વેપારને સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય લીધો. આનો અર્થ એ છે કે સામાન્ય રોકાણકારો આ બેંકો માટે સોનાનો વેપાર કરી શકશે નહીં. રોકાણકારોને 24 જુલાઈ પહેલા તેમની બધી ખુલ્લી સ્થિતિ વેચવા અથવા બંધ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. જોકે, રોકાણ સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવ્યું નથી. છૂટક રોકાણકારો સોનાના સંચય અથવા ગોલ્ડ ETF માં રોકાણ કરી શકે છે.
સોના અંગે ચીનનો ઈરાદો શું છે, અને તેની અસર શું થશે?
એક તરફ સતત ખરીદી, અને બીજી તરફ વેપાર પર પ્રતિબંધ...સોના અંગે ચીન બરાબર શું ઇચ્છે છે? સોનાના ભાવમાં વધતી જતી અસ્થિરતા અને ગલ્ફ વોરને કારણે ભાવની આસપાસની અનિશ્ચિતતાને કારણે બેંકે આ નિર્ણય જોખમ વ્યવસ્થાપન પગલાં તરીકે લીધો છે. જોકે, આ પહેલી વાર નથી જ્યારે ચીની બેંકોએ સોનાનો વેપાર બંધ કર્યો હોય. પોસ્ટલ સેવિંગ્સ બેંક ઓફ ચાઇના અને પિંગ એન બેંકે આ વર્ષની શરૂઆતમાં સોનાનો વેપાર બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. 2020 ની શરૂઆતમાં, ચીની બેંકોએ છૂટક રોકાણકારો માટે નવા કિંમતી ધાતુઓના વેપાર ખાતા ખોલવાનું બંધ કરી દીધું હતું.
ચીનના આ નિર્ણયનો અર્થ શું છે?
ચીની બેંકોના આ નિર્ણયની અસર ફક્ત તેમના સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેની વૈશ્વિક અસરો છે. ચીની બેંકોના આ નિર્ણય સૂચવે છે કે સોનાના ભાવ અસ્થિર રહેવાની શક્યતા છે. ચીન તેના રોકાણકારોને આ સંવેદનશીલતાથી બચાવવા માટે આ નિર્ણય લઈ રહ્યું છે.
ચીનના આ નિર્ણયનો ભારત માટે શું અર્થ છે?
ચીન વિશ્વનો સૌથી મોટો સોનાનો આયાતકાર છે. પરિણામે, ચીન દ્વારા મોટી ખરીદી ભાવને પ્રભાવિત કરે છે. ચીન જે ઝડપી ગતિએ સોનાની ખરીદી કરી રહ્યું છે તે સૂચવે છે કે તે આગામી દિવસોમાં સોનાના ભાવને નિયંત્રિત કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. ચીન તરફથી સોનાની મજબૂત માંગ ભાવને ટેકો આપશે. ભારત પણ સોનાનો મુખ્ય આયાતકાર હોવાથી, ત્યાં સોનાના ભાવ પણ પ્રભાવિત થશે.