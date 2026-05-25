/Robert Kiyosaki New Warning: ચીને ઈરાન સાથે મળીને કર્યો ખેલ, રોબર્ટ કિયોસાકીની નવી ચેતવણી? જાણો

Robert Kiyosaki New Warning: રોબર્ટ કિયોસાકીએ ફરી એક ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, તેની સ્થિતિને ઈરાન યુદ્ધ કરતા પણ ખરાબ ગણાવી છે. તેમણે લોકોને કોઈપણ આર્થિક કટોકટીને દૂર કરવા માટે તેમની નાણાકીય સમજ સુધારવાની સલાહ પણ આપી છે.
Robert Kiyosaki New Warning: રિચ ડેડ, પુઅર ડેડના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીની એક નવી પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે. તેમણે એવા નિવેદનો આપ્યા છે જે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ માટે પણ ચિંતા ઉભી કરે તેવી શક્યતા છે. તેમણે કહ્યું છે કે અમેરિકા સાથે યુદ્ધમાં રહેલા ઈરાને એક ગેમ રમી છે, જે ડોલરની સ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી રહી છે અને પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે, શું યુએસ ડોલર તેના અંતની નજીક છે?
જો કે, આ પોસ્ટમાં, કિયોસાકીએ સોના, ચાંદી, અથવા બિટકોઈન અથવા ઇથેરિયમમાં રોકાણ કરવા માટેની ટિપ્સ આપી નથી. તેના બદલે, તેમણે લોકોને તેમના નાણાકીય જ્ઞાનમાં સુધારો કરવા વિનંતી કરી અને તેમને રે ડાલિયોના પોડકાસ્ટને સાંભળવા અને સમજવાની સલાહ આપી છે.
ઈરાન શું કરી રહ્યું છે?
રોબર્ટ કિયોસાકીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટમાં યુએસ-ઈરાન યુદ્ધને કારણે બગડતી પરિસ્થિતિનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેમણે લખ્યું કે, ઈરાનમાં પરિસ્થિતિ યુદ્ધ કરતાં પણ ખરાબ છે. શું યુએસ ડોલરનો અંત આવવાનો છે? તેમણે આગળ લખ્યું કે ઈરાને હવે ચીની યુઆનમાં ક્રૂડ ઓઈલ માટે ચૂકવણી સ્વીકારવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આને તમારા ભવિષ્ય માટે અને યુએસ ડોલરના ભવિષ્ય માટે શું અર્થ થાય છે?
"તમારી નાણાકીય સમજણમાં સુધારો કરો..."
રિચ ડેડ પુઅર ડેડના લેખકે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ અને ડોલરના વિનાશ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી, લોકોને તેમની નાણાકીય સમજણ સુધારવા અને આ કાર્યમાં દરરોજ લગભગ એક કલાક આપવાની સલાહ આપી. કિયોસાકીએ લખ્યું કે હું તમને રે ડાલિયોનું પોડકાસ્ટ સાંભળવા માટે ભારપૂર્વક વિનંતી કરું છું, ઈરાને હમણાં જ પેટ્રો ડોલરનો નાશ કર્યો. આ વિશ્વના નાણાકીય ઇતિહાસનો સૌથી મોટો સમાચાર છે, અને તેને ડાલિયો કરતાં વધુ સારી રીતે કોઈ સમજાવી રહ્યું નથી.
કટોકટીનો ભોગ ન બનવા માટે
વૈશ્વિક કટોકટીનો ઉલ્લેખ કરતા, રોબર્ટ કિયોસાકીએ આગળ જણાવ્યું કે રે ડાલિયો વસ્તુઓને સરળ રાખે છે અને નક્કર પગલાં સૂચવે છે જે લગભગ કોઈપણ, અમીર કે ગરીબ, આ મોટા નાણાકીય પરિવર્તન અને કટોકટીનો ભોગ બનવાથી બચવા માટે લઈ શકે છે.
'શાળાઓ આ પાઠ શીખવતી નથી'
પોતાની પોસ્ટના અંતે, તેમણે ફરી એકવાર દરેકને અપીલ કરી કે તેમના શાણા શબ્દો સાંભળવામાં અચકાશો નહીં. સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ રહેલા કિયોસાકીએ કહ્યું કે, યાદ રાખો, તમારું બેસ્ટ રોકાણ એ છે જે તમે તમારા નાણાકીય શિક્ષણમાં કરો છો... એવું શિક્ષણ જે આપણી શાળાઓ ક્યારેય શીખવશે નહીં. તમારી જાતનું ધ્યાન રાખો.
ગયા શનિવારે અગાઉ, તેમણે એક ચેતવણી (રોબર્ટ કિયોસાકી ચેતવણી) પણ પોસ્ટ કરી હતી જેમાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે સૌથી મોટો આર્થિક કડાકો આવી રહ્યો છે, તેથી સોનું અને ચાંદી ખરીદો, જેની કિંમતો આગામી સમયમાં ઝડપથી વધવાની ધારણા છે.
તેમણે જીમ રિચાર્ડ્સની ભવિષ્યવાણીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે નજીકના ભવિષ્યમાં સોનાનો ભાવ 100,000 ડોલર (₹9.5 મિલિયનથી વધુ) સુધી પહોંચી જશે, જે વર્તમાન 4,500 ડોલર (આશરે 430,000 ડોલર) પ્રતિ ઔંસ ભાવ છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે 1 ઔંસમાં આશરે 28 ગ્રામ સોનું હોય છે.
