Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

રસ્તાનો માલ સસ્તામાં ! ચીનનો ફાર્મા સેક્ટરમાં મોટો ખેલ, ગુજરાતી ઉદ્યોગને થશે સૌથી વધારે ફાયદો ?

India China Relations: ભારતને વિશ્વની ફાર્મસી કહેવામાં આવે છે. આનું કારણ એ છે કે તે વિશ્વને દવાઓ સપ્લાય કરે છે. જો કે, તેનો મોટાભાગનો કાચો માલ ચીનથી આવે છે. તાજેતરમાં, ચીને ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગમાં વપરાતા કાચા માલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો છે. શું આનાથી ભારતમાં દવાઓના ભાવમાં ઘટાડો થશે?
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 24, 2025, 10:38 AM IST

Trending Photos

રસ્તાનો માલ સસ્તામાં ! ચીનનો ફાર્મા સેક્ટરમાં મોટો ખેલ, ગુજરાતી ઉદ્યોગને થશે સૌથી વધારે ફાયદો ?

India China Relations: ભારતમાં દવાઓ ટૂંક સમયમાં સસ્તી થઈ શકે છે. આનું કારણ એ છે કે ચીનમાં ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદનમાં વપરાતા સક્રિય ફાર્માસ્યુટિકલ ઘટકો (API) અને મધ્યસ્થી ઉત્પાદનોના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે APIના ભાવમાં ઘટાડો થવાથી દવાઓના ઉત્પાદન ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થશે, જેના કારણે જેનેરિક દવાઓના ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. ઉદ્યોગના આંતરિક સૂત્રોએ જણાવ્યું કે ચીનમાં APIના ભાવ છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં 35-40% ઘટ્યા છે અને ભવિષ્યમાં વધુ વધી શકે છે.

પેરાસીટામોલનો ભાવ, જે રોગચાળા દરમિયાન 900 રૂપિયા પ્રતિ કિલો હતો, તે હવે 250 રૂપિયા થઈ ગયો છે. તેવી જ રીતે, એમોક્સિસિલિનનો ભાવ 3,200 રૂપિયાથી ઘટીને 1,800 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગયો છે. ક્લેવુલેનેટની કિંમત પણ 21,000 રૂપિયાથી ઘટીને 14,500 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થઈ ગયો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું કારણ છે?

મહામારી પછી, ચીને ભારે રોકાણ સાથે તેના કારખાનાઓનો નોંધપાત્ર વિસ્તાર કર્યો. આના પરિણામે પુરવઠો સરપ્લસ થયો છે. આ જ કારણ છે કે કિંમતોમાં ઘટાડો થયો છે, અને ટૂંક સમયમાં તે વધુ ઘટી શકે છે. ચીની ફાર્માસ્યુટિકલ બજાર પર નજર રાખતા મેહુલ શાહ કહે છે કે આશા છે કે દર્દીઓને આનો સીધો ફાયદો થશે.

ચીન પર કેટલા નિર્ભર?

ભારત તેની જરૂરિયાતો માટે ચીન પર ખૂબ નિર્ભર છે. આપણી દવાઓ માટે લગભગ 70% કાચા માલ ચીનથી આવે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે ચીને વિશ્વભરમાં કિંમતો એટલી બધી ઘટાડી દીધી છે કે તે હવે કિંમત કરતાં ઓછી થઈ ગઈ છે. આના કારણે, કાચા માલનું ઉત્પાદન કરતી ભારતીય કંપનીઓને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
India China Relationschina latest newsChina pharma sector newsIndian drug priceIndian export to chinaIndian import from ChinaGujarati NewsGujarat industry benefit

Trending news