ચિપ્સ અને નમકીન બનાવનારી ગુજરાતી કંપનીનો જલવો, 2500 કરોડ રૂપિયામાં વેચશે 7% ભાગીદારી
ભારતની લોકપ્રિય નાસ્તાની બ્રાન્ડ, બાલાજી વેફર્સ, એક મોટી ડીલ માટે તૈયાર છે. ચિપ્સ અને નમકીન માટે ઘર-ઘરમાં નામના મેળવનાર આ ગુજરાતી કંપની હવે વિદેશી રોકાણકારો માટે એક લોકપ્રિય કોમોડિટી બની ગઈ છે.
રાજકોટથી ચાલતી અને વિશ્વભરમાં વેફર્સની દુનિયામાં મોટું નામ ધરાવતી બાલાજી વેફર્સમાં જલ્દી વિદેશી રોકાણ આવવાનું છે. અમેરિકાની ખાનગી ઇક્વિટી ફર્મ જનરલ એટલાન્ટિક (General Atlantic) કંપનીમાં આશરે 2500 કરોડમાં 7 ટકા ભાગીદારી ખરીદી શકે છે. આ ડીલ અંતિમ તબક્કામાં છે. આ ડીલથી બાલાજી વેફર્સની વેલ્યુ આશરે 35000 કરોડ રૂપિયા (આશરે $4 બિલિયન) આંકવામાં આવી રહી છે, જે ભારતના સ્નેક્સ માર્કેટમાં એક મોટું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
સોદો અંતિમ તબક્કામાં, કંપનીએ પુષ્ટિ આપી
બાલાજી વેફર્સના સ્થાપક અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચંદુ વિરાણીએ જણાવ્યું હતું કે જનરલ એટલાન્ટિક સાથે વાટાઘાટો લગભગ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને અંતિમ કરાર ચાલી રહ્યો છે. વિરાણીએ જણાવ્યું હતું કે તેમના તરફથી સોદો અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. GA ટીમ હાલમાં દસ્તાવેજોની સમીક્ષા કરી રહી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે કંપનીની નવી પેઢી વ્યૂહાત્મક મૂડી લાવીને દેશભરમાં વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરવા માંગે છે, તેથી આ હિસ્સો વેચવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
જનરલ એટલાન્ટિક કેદારાને પાછળ છોડીને આગળ વધે છે
અગાઉ, બાલાજી વેફર્સ કેદારા કેપિટલ, TPG, ટેમાસેક અને જનરલ મિલ્સ જેવા રોકાણકારો સાથે વાટાઘાટો કરી રહી હતી. જોકે કેદારા સૌથી આગળ હતો, જનરલ એટલાન્ટિકે 7-10% વધુ મૂલ્યાંકન ઓફર કરીને સોદો સુરક્ષિત કર્યો હતો.
ET ના એક રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું કે જાણકારી અનુસાર કંપનીનો આ સમયે વધુ ભાગીદારી વેચવાનો ઈરાદો નથી, પરંતુ આવનારા સમયમાં IPO (Initial Public Offering) લાવવા પર વિચાર કરી રહી છે, જેમાં સામાન્ય રોકાણકારોને પણ ભાગ લેવાની તક મળી શકે છે.
રાજકોટમાં એક થિએટરથી શરૂ થઈ હતી કહાની
બાલાજી વેફર્સની કહાની પ્રેરણાદાયક છે. તેની શરૂઆત 1982મા રાજકોટના એક મૂવી થિએટરથી થઈ હતી, જ્યાં ચંદુ વિરાણી અને તેમના ભાઈઓએ સે્ડવિચ અને નાસ્તો વેચવાનો શરૂ કર્યો હતો. આજે કંપની વર્ષે 6500 કરોડનું વેચાણ કરે છે અને લગભગ 1000 કરોડનો નેટ પ્રોફિટ કરે છે.
ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનમાં બાલાજીનો દબદબો છે. આ રાજ્યોમાં કંપની પાસે સ્નેક્સ માર્કેટની આશરે 65 ટકા ભાગીદારી છે. સીમિત ભૌગોલિક હાજરી છતાં બાલાજી, હલ્દીરામ અને પેપ્સિકો બાદ ભારતની ત્રીજી સૌથી મોટી સ્નેક્સ બ્રાન્ડ છે.
ઓછી કિંમત અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી ફોર્મ્યુલા
બાલાજી વેફર્સનું બિઝનેસ મોડેલ ખૂબ જ આધુનિક અને ખર્ચ-અસરકારક છે. કંપની તેની આવકના માત્ર 4% જાહેરાત પર ખર્ચ કરે છે, જ્યારે ઉદ્યોગ સરેરાશ 8-12% છે. આ ઘટેલા જાહેરાત ખર્ચને કારણે કંપની ઉત્પાદન અને ગુણવત્તામાં વધુ રોકાણ કરી શકી છે, જેનાથી તે ઓછી કિંમતે શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા પહોંચાડી શકે છે.
કંપની પાસે હાલમાં ચાર ઉત્પાદન પ્લાન્ટ છે અને ભવિષ્યમાં આ સંખ્યા બમણી કરવાની યોજના ધરાવે છે જેથી દેશના બાકીના ભાગોમાં તેના ઉત્પાદનોનો વિસ્તાર કરી શકાય.
પ્રાદેશિક સ્નેક્સ બ્રાન્ડ્સમાં વધી રહ્યો છે રોકાણકારોને રસ
જનરલ એટલાન્ટિકનું આ રોકાણ ભારતના પ્રાદેશિક સ્નેક્સ બ્રાન્ડ્સમાં વધતા રસને દર્શાવે છે. આ બ્રાન્ડ્સે પોતાના લોકલ સ્વાદ, ઓછા ભાવ અને ઝડપથી વધતી ઈ-કોમર્સ ચેનલ દ્વારા પેપ્સિકો અને આઈટીસી જેવા દિગ્ગજોને ટક્કર આપી છે.
તાજેતરમાં, હલ્દીરામે તેનો 10% હિસ્સો સિંગાપોરના ટેમાસેક, આલ્ફા વેવ ગ્લોબલ અને IHC ને $10 બિલિયનથી વધુના મૂલ્યાંકન પર વેચી દીધો, જે ભારતના ખાદ્ય ક્ષેત્રમાં સૌથી મોટો ખાનગી ઇક્વિટી સોદો માનવામાં આવતો હતો.
