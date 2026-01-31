Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Rule Change: સિગારેટ અને પાન-મસાલાના શોખીનોને લાગશે મોટો ઝટકો, 1 ફેબ્રુઆરીથી બદલાશે આ 3 નિયમો !

Rule Changes From 1st Feb: પહેલી તારીખથી મોટા ભાગે નિયમોમાં ફેરફાર થાય છે, ત્યારે ગેસના ભાવ પણ પહેલી તારીખે ઓઈલ કંપનીઓ જાહેર કરતી હોય છે, જો કે હાલમાં પહેલી તારીખે બજેટ પણ છે, ત્યારે જાણો કે 1લી ફેબ્રુઆરીથી કયા નિયમોમાં ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 31, 2026, 06:34 PM IST

Trending Photos

Rule Change: સિગારેટ અને પાન-મસાલાના શોખીનોને લાગશે મોટો ઝટકો, 1 ફેબ્રુઆરીથી બદલાશે આ 3 નિયમો !

Rule Changes From 1st Feb: 1 ફેબ્રુઆરીથી દેશમાં ઘણા નવા નિયમો અમલમાં આવવાના છે. સરકારે તમાકુ ઉત્પાદનો પરના કર માળખામાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે, જેના પરિણામે સિગારેટ અને ગુટખા પ્રેમીઓને પહેલા કરતા વધુ કિંમત ચૂકવવી પડી રહી છે.

સિગારેટ અને પાન મસાલા પર ટેક્સનો ભડકો

Add Zee News as a Preferred Source

સરકારે GST વળતર ઉપકરને નવી વધારાની એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને ઉપકરથી બદલવાનો નિર્ણય લીધો છે. સિગારેટની લંબાઈના આધારે એક્સાઇઝ ડ્યુટી 2050 રૂપિયાથી 8500 રૂપિયા પ્રતિ 1000 સ્ટીક સુધીની રહેશે. આની સૌથી વધુ અસર લાંબી અને પ્રીમિયમ સિગારેટ પર પડશે. એક અહેવાલ મુજબ, વધેલા કરથી સિગારેટ ઉદ્યોગના વેચાણમાં 8-6 ટકાનો ઘટાડો થઈ શકે છે. તેમના નફાને બચાવવા માટે, કંપનીઓ આ વધેલા ટેક્સનો બોજ સીધો ગ્રાહકો પર નાખશે.

PunjabKesari

LPG સિલિન્ડરના ભાવ

તેલ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે LPG અને કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર માટે નવા ભાવ જાહેર કરે છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે સરકાર સામાન્ય માણસને રાહત આપવા માટે બજેટ સત્ર દરમિયાન ભાવ ઘટાડી શકે છે અથવા સ્થિર રાખી શકે છે.

PunjabKesari

નવા FASTag નિયમો

1 ફેબ્રુઆરીથી, ટોલ પ્લાઝા પર KYC અને FASTags સંબંધિત અન્ય તકનીકી નિયમોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. બાકી KYC ધરાવતા FASTagsને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવી શકે છે, જેના પરિણામે ડબલ ટોલ ચાર્જ વસૂલવામાં આવી શકે છે.

PunjabKesari

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Rule ChangeGujarati NewsBusiness NewsCigarette Price Hikelpg cylinder priceFASTag KYC RulesRule Change News

Trending news