બજેટ સાથે મોંઘી થઈ સિગારેટ, જાણો 10 રૂપિયાની સિગારેટના પેકેટની કિંમત કેટલી હશે?
Cigarettes New Cost: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે અને 01 ફેબ્રુઆરીના રોજ કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યું હતું. સિગારેટના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે. ચાલો જાણીએ કે 10 રૂપિયાની સિગારેટના પેકેટની કિંમત કેટલી હશે.
Cigarettes New Cost: 2026-27ના કેન્દ્રીય બજેટની રજૂઆત સાથે, સરકારે તમાકુના ખાનારા અને પીનારાઓને મોટો ફટકો આપ્યો છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સિગારેટ અને અન્ય તમાકુ ઉત્પાદનો પર નવા ટેક્સ માળખાની જાહેરાત કરી. આ નવું માળખું 1 ફેબ્રુઆરીથી તાત્કાલિક અમલમાં આવ્યું. પરિણામે, સિગારેટની તમામ શ્રેણીઓના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
સિગારેટના ભાવમાં રાતોરાત વધારો કેમ
અત્યાર સુધી, સિગારેટ પર 28 ટકા GST અને વળતર ઉપકરનો સમાવેશ કરતી સિસ્ટમ હેઠળ ટેક્લ લગાવવામાં આવતો હતો. આ 2017 સુધી અમલમાં હતું. તે સિસ્ટમ હવે નાબૂદ કરવામાં આવી છે, અને નવી સિસ્ટમ હેઠળ, સિગારેટ પર નવી એક્સાઇઝ ડ્યુટી, આરોગ્ય અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ઉપકર અને 40 ટકા વધુ GSTના સંયોજન હેઠળ ટેક્સ લગાવવામાં આવશે. આ ત્રી લેયર માળખા, જેને કર ત્રિકોણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેણે બધી શ્રેણીઓના ભાવમાં તીવ્ર વધારો કર્યો છે.
10 રૂપિયાની સિગારેટની કિંમત કેટલી હશે?
જે સિગારેટની કિંમત પહેલા 10 રૂપિયાની આસપાસ હતી તે હવે નોંધપાત્ર રીતે વધુ ખર્ચાળ થશે. દરેક સિગારેટ પર આશરે 2 રૂપિયાથી 3 રૂપિયાની નવી એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઉમેરવામાં આવી છે, જેનાથી પ્રતિ સિગારેટ કિંમત આશરે 12 રૂપિયાથી 13 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. નિયમિત ધૂમ્રપાન કરનારાઓ જ્યારે સંપૂર્ણ પેક ખરીદે છે, ત્યારે તેની વાસ્તવિક અસર અનુભવે છે. 10 સિગારેટના પેક, જેની કિંમત પહેલા 100 રૂપિયાની આસપાસ હતી, હવે બ્રાન્ડ અને રિટેલરના આધારે આશરે 130 રૂપિયાથી 140 રૂપિયાની કિંમતે થશે.
લાંબી અને પ્રીમિયમ સિગારેટ પર વધુ અસર
ટેક્સ વધારો સિગારેટની લંબાઈ પર આધારિત છે. લાંબી અને પ્રીમિયમ સિગારેટ વધુ અસર થાય છે. 65-70 મીમી સિગારેટ પર હવે પ્રતિ સ્ટીક આશરે 3.6 રૂપિયાથી 4 રૂપિયાની વધારાની ડ્યુટી લાગશે. તેવી જ રીતે, 70-75 મીમી સિગારેટ પ્રતિ સ્ટીક આશરે 5.4 રૂપિયા મોંઘી થશે.
બિન-માનક અથવા ડિઝાઇનર સિગારેટને સૌથી વધુ ફટકો પડ્યો છે. કર વધારો પ્રતિ સ્ટીક 8.50 રૂપિયા છે, જેના કારણે પ્રીમિયમ સિગારેટ પહેલા કરતા પણ વધુ મોંઘી બને છે. બજારના અંદાજ સૂચવે છે કે કેટલાક સિગારેટ પ્રકારો જે અગાઉ 15 રૂપિયાથી 18 રૂપિયા પ્રતિ સ્ટીકમાં વેચાતા હતા તે નવો ટેક્સ સંપૂર્ણપણે લાગુ થયા પછી 70 રૂપિયાથી 72 રૂપિયાની કિંમતે વેચાઈ શકે છે. આ વધારા પાછળ સરકારનો ઈરાદો સ્પષ્ટ છે: સિગારેટ અને તમાકુ ઉત્પાદનોને વધુ મોંઘા બનાવીને, સરકારનો હેતુ તેમનો ઉપયોગ ઘટાડવાનો છે, ખાસ કરીને યુવાનો અને પહેલી વાર ઉપયોગ કરનારાઓમાં.
