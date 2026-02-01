બજેટ પહેલા જ મોટો ઝટકો : દેશમા આજથી સિગારેટ પીવી મોંઘી બની
Cigarettes Price Hike: આજે 1 ફેબ્રુઆરીથી નવી એક્સાઈઝ ડ્યુટી લાગુ થવાની છે, જેને કારણે હવે સિગારેટ પીવી મોંઘી બનશે, આજથી તમામ બ્રાન્ડની સિગારેટના ભાવ વધી જશે
Rule Changes From 1st February Before Budget 2026 : દેશમાં આજથી સિગારેટ પીવી મોંઘી બનશે. નવી એક્સાઈઝ ડ્યુટીથી ધુમાડો ઉડાડવો મોંધો પડશે. 1 ફેબ્રુઆરીથી સિગારેટ, તમ્બાકુ અને પાન મસાલા પર નવી એક્સાઈઝ ડ્યુટી લાગી થઈ છે. જાણો સિગારેટનો કશ હવે તમને કેટલો મોંઘો પડશે.
સરકારે સિગારેટ પર નવી એક્સાઇઝ ડ્યુટી લાગુ કરી છે, જે આજથી લાગુ થવા જઈ રહી છે. સિગારેટની લંબાઈ અને પ્રકાર પ્રમાણે દર સ્ટિક પર ₹2.05 થી ₹8.50 સુધી વધારાની ટેક્સ લાગશે. જે 40% GST ઉપરાંતનો હશે. એક સિગારેટના ભાવ 20 રૂપિયાથી વધીને 22-25 રૂપિયા થઇ શકે છે. પાન મસાલા અને ગુટખા પર પણ હેલ્થ + નેશનલ સિક્યોરિટી સેસ વધારી દેવામાં આવ્યો છે.
આનાથી સિગારેટના ભાવમાં 15% થી 40% સુધી વધારો થઈ શકે છે. જેથી સામાન્ય પેકેટ ₹20-30 વધુ મોંઘું થઈ શકે છે. આ ફેરફાર GST પછી તમાકુ પરનો સૌથી મોટો ટેક્સ બદલાવ છે. ધૂમ્રપાન ઘટાડવા અને આરોગ્ય સુરક્ષા માટે. આ જાહેરાતથી તમાકુ કંપનીઓના શેર ઘટ્યા છે, અને વેચાણમાં 5-10% ઘટાડાની આશા છે.
