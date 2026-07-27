/CKYC 2.0: 1 ઓગસ્ટથી આવી રહ્યું છે CKYC 2.0, વારંવાર KYC ચેક કરવાની ઝંઝટમાંથી મળશે મુક્તી, કેવી રીતે કરે છે કામ

CKYC 2.0 Launch: ભારત ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં CKYC 2.0, સેન્ટ્રલ નો યોર કસ્ટમર (CKYC) પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ નવી સિસ્ટમ ઓળખ પ્રક્રિયાને સરળ અને વધુ પારદર્શક બનાવશે. અહેવાલો અનુસાર, RBI, SEBI અને IRDAI ઓગસ્ટ 2026માં સંયુક્ત રીતે તેને લોન્ચ કરી શકે છે. આ નવી સિસ્ટમ બેંક ખાતું ખોલવા, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા અથવા વીમા ખરીદવા માટે અલગ KYC ચેકની જરૂરિયાતને દૂર કરશે.
CKYC 2.0ની રજૂઆત સાથે, બહુવિધ KYC ચેક અને દસ્તાવેજ સબમિટ કરવાની ઝંઝટ કાયમ માટે દૂર થઈ જશે.
CKYC 2.0 શું છે?
તે ભારતની હાલની સેન્ટ્રલ કેવાયસી રજિસ્ટ્રીનું અપગ્રેડેડ અને હાઇ-ટેક વર્ઝન છે. તે ગ્રાહકોની ચકાસાયેલ ઓળખને સુરક્ષિત સેન્ટ્રલ ડેટાબેઝમાંથી સીધી રીતે મેળવવાની મંજૂરી આપશે.
આનાથી વારંવાર દસ્તાવેજ સબમિશનની જરૂરિયાત દૂર થશે. આ પ્રક્રિયામાં વપરાશકર્તા સંમતિ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે, અને વપરાશકર્તાઓને ડેટા એક્સેસ કરતા પહેલા OTP પ્રાપ્ત થશે.
વર્તમાન સિસ્ટમ કરતાં કેટલું સારું?
જૂની CKYC સિસ્ટમમાં કેટલીક ખામીઓ હતી, જેમ કે ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રીઓ અને અપડેટ ન થયેલી માહિતી. આના કારણે બેંકો અને વીમા કંપનીઓ વારંવાર વ્યક્તિઓ પાસેથી દસ્તાવેજોની વિનંતી કરતી હતી.
CKYC 2.0 સાથે, આ સમસ્યાઓ કાયમી ધોરણે દૂર થશે. નવી સિસ્ટમ ડેટા ચોકસાઈ અને અપડેટેડ રેકોર્ડની ખાતરી કરશે. આ કાગળકામ પર ખર્ચવામાં આવતા સમય અને પ્રયત્ન બંને બચાવશે.
તે તમને કેવી રીતે ફાયદો કરશે?
નવું CKYC 2.0 બેંકિંગ, તેમજ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને વીમામાં જાહેર ભાગીદારી વધારવાનો હેતુ ધરાવે છે.
બોજારૂપ KYC પ્રક્રિયાને કારણે લોકો ઘણીવાર આ ક્ષેત્રોમાં વધુ રસ દાખવતા નથી.
વધુમાં, CKYC 2.0 નાણાકીય છેતરપિંડી અટકાવવામાં અત્યંત મદદરૂપ સાબિત થશે. વાસ્તવમાં, સેન્ટ્રલ ડિજિટલ આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ હોવાથી નિયમનકારો અને એજન્સીઓ શંકાસ્પદ વ્યવહારો પર સરળતાથી નજર રાખી શકશે.
CKYC 2.0 કેવી રીતે કરશે કાર્ય ?
આ સિસ્ટમમાં, તમે સેન્ટ્રલ ડેટાબેઝમાં એકવાર નોંધણી કરાવશો અને તમને 14-અંકનો CKYC નંબર પ્રાપ્ત થશે.
આ પછી, તમારે કોઈપણ બેંક, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અથવા વીમા કંપનીને વારંવાર દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.
તમારી પરવાનગી વિના કોઈ પણ તમારા ડેટાને ઍક્સેસ કરી શકશે નહીં. તેને ઍક્સેસ કરવા માટે કોઈપણને તમારા નંબર પર પ્રાપ્ત OTPની જરૂર પડશે.