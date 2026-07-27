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CKYC 2.0: 1 ઓગસ્ટથી આવી રહ્યું છે CKYC 2.0, વારંવાર KYC ચેક કરવાની ઝંઝટમાંથી મળશે મુક્તી, કેવી રીતે કરે છે કામ

CKYC 2.0 Launch: CKYC 2.0, સેન્ટ્રલ નો યોર કસ્ટમર (CKYC) પ્રોજેક્ટ, 1 ઓગસ્ટના રોજ શરૂ થવાની ધારણા છે. આનાથી અનેક KYC ચેકની ઝંઝટ દૂર થશે. ત્યારબાદ તમારે એક સેન્ટ્રલ ડેટાબેઝમાં નોંધણી કરાવવાની જરૂર પડશે, જે 14-અંકનો CKYC નંબર જનરેટ કરશે. આનાથી KYC માટે વારંવાર દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાની જરૂરિયાત દૂર થશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 27, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:30 PM IST
CKYC 2.0: 1 ઓગસ્ટથી આવી રહ્યું છે CKYC 2.0, વારંવાર KYC ચેક કરવાની ઝંઝટમાંથી મળશે મુક્તી, કેવી રીતે કરે છે કામ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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