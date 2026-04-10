દર મહિને ₹11250નો ક્લેમ... કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના ભથ્થાં અંગે સરકારે આપી મોટી અપડેટ

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessદર મહિને ₹11250નો ક્લેમ... કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના ભથ્થાં અંગે સરકારે આપી મોટી અપડેટ

DA Hike Update: જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. સરકારે બાળકોના શિક્ષણ ભથ્થા (CEA) નામના ખાસ ભથ્થા અંગે સ્પષ્ટતા જારી કરી છે. આ સ્પષ્ટતા એવા સમયે આવી છે જ્યારે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ તેમના મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:54 PM IST
DA Hike Update: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ તેમના મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. એપ્રિલ મહિનાના 10 દિવસ વીતી ગયા પછી પણ, કેન્દ્ર સરકારે હજુ સુધી ભથ્થા અંગે કોઈ નિર્ણય લીધો નથી. આ દરમિયાન, સરકારે બાળકોના શિક્ષણ ભથ્થા (CEA) નામના ખાસ ભથ્થા અંગે સ્પષ્ટતા જારી કરી છે. 

કેન્દ્ર સરકાર કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને દર મહિને બાળકોના શિક્ષણ ભથ્થાનો દાવો કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ ભથ્થામાં બાળકના શિક્ષણ પર થતા ખર્ચ તેમજ હોસ્ટેલ સબસિડીનો સમાવેશ થાય છે. હવે, ચાલો જાણીએ કે સરકારે આ ભથ્થા વિશે શું કહ્યું છે.

સરકારી પ્રશ્નોના પ્રશ્નો

બાળકોના શિક્ષણ ભથ્થા માટેની પાત્રતા અંગે ઘણા પ્રશ્નો હતા. ઉદાહરણ તરીકે, શું કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ અથવા બરતરફી જેવી પરિસ્થિતિઓમાં તે મળશે? શું તેનો દાવો પૂર્વ-પ્રાથમિક વર્ગો માટે પણ કરી શકાય છે? સરકારે હવે આ બાબતો પર કેટલાક નવા વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQ) જાહેર કર્યા છે.

નિયમો શું છે?

કેન્દ્ર સરકારના નિયમો અનુસાર, સરકારી કર્મચારી તેમના બાળકોના શિક્ષણ પર થતા ખર્ચ માટે વળતરનો દાવો કરવા માટે હકદાર છે. સરકારે બાળ શિક્ષણ ભથ્થા માટે વળતર રકમ 2,812.5 રૂપિયા પ્રતિ માસ નક્કી કરી છે. છાત્રાલય સબસિડી 8,437.5 રૂપિયા પ્રતિ માસ નક્કી કરવામાં આવી છે. કુલ માસિક વળતર 11,250 રૂપિયા છે.

સરકારી સ્પષ્ટતા

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આશ્ચર્ય પામી રહ્યા હતા કે શું કોઈ સરકારી કર્મચારી શૈક્ષણિક વર્ષ દરમિયાન નિવૃત્તિ, બરતરફી અથવા દૂર કરવાના કિસ્સામાં CEAનો દાવો કરી શકે છે. FAQમાં, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જો કોઈ સરકારી કર્મચારી શૈક્ષણિક વર્ષ દરમિયાન નિવૃત્ત થાય છે, તેને દૂર કરવામાં આવે છે અથવા સેવામાંથી કાઢી મૂકવામાં આવે છે, તો CEA/છાત્રાલય સબસિડી તે શૈક્ષણિક વર્ષના અંત સુધી ચૂકવવામાં આવશે.

પ્રશ્ન એ પણ ઉભો થયો કે શું CEAને સમાપ્તિ, રજા અથવા સસ્પેન્શન પર ચૂકવવામાં આવશે. FAQમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે આ સક્ષમ અધિકારી સમાપ્તિથી પુનઃસ્થાપન સુધીના સમયગાળાને કેવી રીતે ધ્યાનમાં લે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે.

છાત્રાલય સબસિડી

છાત્રાલય સબસિડી ભરપાઈ અંગે, સરકારી કર્મચારી દર મહિને 8,437.5 રૂપિયાની છાત્રાલય સબસિડીનો દાવો કરી શકે છે. જોકે, કેટલીક શરતો છે. આ ફક્ત કર્મચારીના ઘરથી ઓછામાં ઓછા 50 કિલોમીટર દૂર સ્થિત છાત્રાલયમાં અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે જ લાગુ પડે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે છાત્રાલય સબસિડી અને બાળકો શિક્ષણ ભથ્થું (CEA) એક સાથે દાવો કરી શકાય છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

