23 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે આ મોટી કંપનીનો IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી, ગ્રે માર્કેટમાં શાનદાર તેજી

IPO News: જો તમે પણ શેર બજારમાં આઈપીઓમાં દાવલગાવો છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. સોમવારથી એક મોટી કંપનીનો આઈપીઓ ઓપન થઈ રહ્યો છે. આ કંપની રિન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટરમાં કાર્યરત છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 17, 2026, 12:35 PM IST
  • 23 ફેબ્રુઆરીએ ઓપન થશે આઈપીઓ
  • 1000થી 1053 રૂપિયા પ્રાઇસ બેન્ડ
  • એક લોટ માટે 14742 રૂપિયાનું કરવું પડશે રોકાણ

23 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે આ મોટી કંપનીનો IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી, ગ્રે માર્કેટમાં શાનદાર તેજી

Clean Max Enviro Energy Solutions IPO: રિન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટરની મોટી કંપની ક્લીન મેક્સ એનવાયરો એનર્જી સોલ્યુશને પોતાના ચર્ચિત આઈપીઓ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 1000 રૂપિયાથી 1053 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરી છે. કંપની આ પબ્લિક ઈશ્યુ દ્વારા કુલ 3100 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. તેમાં 1200 કરોડનો ફ્રેશ ઈશ્યુ (આશરે 1.14 કરોડ નવા શેર) અને 1900 કરોડનો ઓફર ફોર સેલ સામેલ છે. OFS હેઠળ પ્રમોટર શેરધારક કુલદીપ જૈન, બીજીટીએફ વન હોલ્ડિંગ્સ અને કેમ્પિંક એલએલપી પોતાની ભાગીદારી વેચશે, જ્યારે ઓગમેન્ટ ઈન્ડિયા આઈ હોલ્ડિંગ્સ અને ડીએસડીજી હોલ્ડિંગ એપીએસ ઈન્વેસ્ટર શ્રેણીના સેલિંગ શેરહોલ્ડર છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 32 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ઉપલબ્ધ છે.

25 ફેબ્રુઆરી સુધી લગાવી શકશો દાવ
આરએચપી પ્રમાણે આ આઈપીઓ 23 ફેબ્રુઆરી સોમવારે ખુલશે અને 25 ફેબ્રુઆરી બુધવારે બંધ થશે. એન્કર ઈન્વેસ્ટરો માટે બોલી 20 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે. શેરનું એલોટમેન્ટ 26 ફેબ્રુઆરી સુધી ફાઇનલ થશે અને કંપનીના શેર 2 માર્ચ 2026ના સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટ થશે. રોકાણકારો 14 શેરનો એક લોટ ખરીદી શકે છે. ઈન્વેસ્ટરે એક લોટમાટે 14742 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. 

કંપની પ્રમાણે તે ફ્રેશ ઈશ્યુથી મળનાર રકમમાંથી 1125 કરોડનો ઉપયોગ પોતાની લોન ચુકવવા કે પ્રીપેમેન્ટ કરવામાં કરશે, બાકી રમકનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ કાર્ય માટે કરવામાં આવશે. CRISIL ના રિપોર્ટ અનુસાર ક્લીનમેક્સ એનવાયરો ભારતની સૌથી મોટી કોમર્શિયલ અને ઈન્ડસ્ટ્રીયલ રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોવાઇડર છે. 31 જુલાઈ 2025 સુધી કંપનીની પાસે 2.54 ગીગાવોટની ઓપરેશનલ અને મેનેજ્ડ ક્ષમતા છે, જ્યારે 2.3 ગીગાવોટની વધારાની ક્ષમતા કોન્ટ્રાક્ટ હેઠળ નિર્માણાધીન છે.

કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ
નાણાકીય પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો કંપનીએ 30 સપ્ટેમ્બર 2025ના સમાપ્ત છ મહિનામાં 932.95 કરોડનું રેવેન્યું અને 19 કરોડનો પ્રોફિટ (PAT) નોંધ્યો હતો. નાણાકીય વર્ષ 2024-2025મા કંપનીનું રેવેન્યુ 7.6 ટકા વધી 1495.7 કરોડ રહ્યું ઇબિટા 37 ટકા વધી 1015 કરોડ પહોંચી ગયો, જે પાછલા વર્ષે 741.57 કરોડ હતો. સૌથી ખાસ વાત છે કે કંપનીએ ખોટમાંથી નફામાંવાપસી કરી- FY24માં37.64 કરોડના નુકસાનના મુકાબલે FY25 મા 19.42 કરોડનો શુદ્ધ લાભ થયો હતો. તેવામાં રિન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટરમાં રસ ધરાવનાર રોકાણકારો માટે આ આઈપીઓ ખાસ રહી શકે છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

