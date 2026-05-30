/₹25 પર પહોંચ્યો GMP, 3 જૂને ખુલશે આ કંપનીનો આઈપીઓ, ચેક કરો વિગત

આઈપીઓ પર દાવ લગાવતા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. 3 જૂને એક મેનબોર્ડ આઈપીઓ ખુલી રહ્યો છે. કંપનીએ આ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર કરી દીધી છે.
CMR Green Technologies IPO GMP: મેટલ બિઝનેસ સાથે જોડાયેલી કંપની સીએમઆર ગ્રીન ટેક્નોલોજીનો આઈપીઓ બુધવાર, 3 જૂને ખુલશે અને શુક્રવાર 5 જૂને બંધ થઈ જશે. એન્કર ઈન્વેસ્ટર્સ માટે 2 જૂને બોલી શરૂ થશે. સીએમઆર ગ્રીન ટેક્નોલોજી આ આઈપીઓ દ્વારા 631 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવા ઈચ્છે છે, જે માટે કુલ 2 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા 3,28,58,323 શેર જારી કરવામાં આવશે. 631 કરોડ રૂપિયાનો આ આઈપીઓ સંપૂર્ણ OFS બેસ્ડ હશે, જેમાં કંપનીના પ્રમોટર્સ પોતાની ભાગીદારી વેચશે, કંપનીએ આ આઈપીઓ હેઠળ પ્રત્યેક શેર માટે 182-192 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે.
કંપનીના કર્મચારીઓને પ્રત્યેક શેર પર મળશે 18 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ
સીએમઆર ગ્રીન ટેક્નોલોજીના કર્મચારીઓને પ્રત્યેક શેર પર 18 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. કંપનીના કર્મચારીઓ માટે 2.5 કરોડના શેર રિઝર્વ રાખવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય આઈપીઓમાં 50 ટકાથી વધુ હિસ્સો લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIB) કેટેગરીના રોકાણકારો માટે, ઓછામાં ઓછો 15 ટકા બિન-સંસ્થાકીય ખરીદદારો (NII) માટે અને લગભગ 35 ટકા રિટેલ ઈન્વેસ્ટરો માટે રિઝર્વ રહેશે.
એક લોટમાં મળશે 78 શેર
ફરીદાબાદની આ કંપનીના આઈપીઓ હેઠળ રિટેલ ઈન્વેસ્ટરોને એક લોટમાં 78 શેર આપવામાં આવશે અને તે માટે ઓછામાં ઓછા 14976 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. જો કોઈ રિટેલ ઈન્વેસ્ટર વધુ પૈસા લગાવવા ઈચ્છે છે તો મહત્તમ 1,94,688 રૂપિયામાં 13 લોટ માટે બોલી લગાવી શકે છે, જેમાં તેને કુલ 1014 શેર મળશે.
10 જૂને શેર બજારમાં લિસ્ટ થશે કંપની
5 જૂને આઈપીઓ બંધ થયા બાદ સોમવાર, 5 જૂને શેરનું એલોટમેન્ટ કરવામાં આવશે. જ્યારે 9 જૂને શેર રોકાણકારોના ડીમેટ ખાતામાં ક્રેડિટ કરી દેવામાં આવશે. જ્યારે 10 જૂને કંપનીના શેર બજારમાં લિસ્ટ થશે. આ એક મેનબોર્ડ આઈપીઓ છે, જે બીએસઈ અને એનએસઈ બંનેમાં લિસ્ટ થશે.
25 રૂપિયા પર પહોંચ્યો GMP
સીએમઆર ગ્રીન ટેક્નોલોજીના શેર માટે પ્રાઇસ બેન્ડની જાહેરાત બાદ ગ્રે માર્કેટમાં હલચલ જોવા મળી રહી છે. 30 મેએ સવારે 9 કલાક આસપાસ સીએમઆર ગ્રીન ટેક્નોલોજીના શેર 25 રૂપિયા (13.02 ટકા) ના જીએમપી સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યાં છે. પરંતુ શેર બજારમાં કંપનીના લિસ્ટિંગ થવા સુધી હજુ તેમાં ઉતાર-ચઢાવ આવવાનો બાકી છે.