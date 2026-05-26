/CNG Price: પેટ્રોલ બાદ તેલ કંપનીઓએ આપ્યો મોટો ઝટકો, વહેલી સવારે CNGના ભાવમાં 2 રૂપિયાનો કર્યો વધારો

CNG Price Hike: મંગળવારે વહેલી સવારે તેલ કંપનીઓએ સીએનજી (CNG)ના ભાવમાં પ્રતિ કિલો રૂ. 2નો વધારો ઝીંક્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં તેલ કંપનીઓ દ્વારા ગેસની કિંમતમાં સતત ચોથી વખત વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
CNG Price Hike: એક દિવસ પહેલા જ પેટ્રોલ-ડીઝલના રેટ વધાર્યા બાદ હવે તેલ કંપનીઓએ સીએનજી (CNG)ના ભાવ પણ વધારી દીધા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પેટ્રોલિયમ પેદાશો અને સીએનજીના ભાવમાં સતત થઈ રહેલા વધારાના કારણે સામાન્ય માણસ પરેશાન છે. મંગળવારે સવારે કંપનીઓએ સીએનજીના ભાવમાં 2 પ્રતિ કિલોનો વધારો કર્યો છે. આજની આ વૃદ્ધિ બાદ દિલ્હીમાં સીએનજી (CNG)ની કિંમત વધીને 83.09 પ્રતિ કિલો પર પહોંચી ગઈ છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય એનર્જી ક્રાઈસિસના કારણે વધ્યા ભાવ
આ વધારા બાદ દિલ્હીને અડીને આવેલા નોઈડા અને ગાઝિયાબાદમાં ગ્રાહકોએ એક કિલો ગેસ માટે 91.70 ચૂકવવા પડશે. ગેસ કંપનીઓએ સૌથી પહેલીવાર 15 મેના રોજ CNGના ભાવ 2 રૂપિયા વધાર્યા હતા. ત્યારબાદ 18 મેના રોજ કિંમતમાં 1 રૂપિયા પ્રતિ કિલોનો વધારો કરાયો હતો. 23 મેના રોજ પણ ભાવ વધાર્યા બાદ હવે 26 મેના રોજ ફરીથી કિંમતોમાં વધારો ઝીંકી દેવાયો છે.
CNGના ભાવમાં સતત થઈ રહેલા આ વધારાનું મુખ્ય કારણ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સર્જાયેલી એનર્જી ક્રાઈસિસ (ઊર્જા સંકટ) છે. મિડલ ઈસ્ટ (મધ્ય પૂર્વ)માં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને સતત વધી રહેલા તણાવને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ગેસ અને તેલનો પુરવઠો પ્રભાવિત થયો છે. આ વૈશ્વિક સંકટ વચ્ચે સરકારી તેલ અને ગેસ કંપનીઓએ વધેલા ઇનપુટ કોસ્ટ (કાચા તેલની પડતર કિંમત)નો બોજ સામાન્ય ગ્રાહકો પર નાખવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
કયા શહેરમાં કેટલો રેટ?
મંગળવારે ભાવમાં થયેલા વધારા બાદ દેશના અલગ-અલગ શહેરોમાં CNGના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે. દિલ્હીમાં આજથી દર વધીને ₹83.09 પ્રતિ કિલો થયો. નોઈડા, ગાઝિયાબાદ અને ગ્રેટર નોઈડામાં, દર ₹91.70 પ્રતિ કિલો થયો. હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં, ગ્રાહકોએ ₹88.12 પ્રતિ કિલો ચૂકવવા પડશે. રાજસ્થાનના અજમેરમાં, CNG ના ભાવ ₹92.44 પ્રતિ કિલોના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચ્યા.
તેલ કંપનીઓને મોટું નુકસાન
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઇંધણ અને ગેસના ભાવમાં વધારો થવાથી સરકારી ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs)નું નુકસાન વધી રહ્યું છે. આ નુકસાનને ઓછું કરવા માટે કંપનીઓ દ્વારા કિંમતોમાં વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ (IOCL), ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL) જેવી મોટી સરકારી કંપનીઓ આશરે ₹800 કરોડનું ભારે નુકસાન ભોગવી રહી છે. આ કંપનીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાંથી મોંઘા ભાવે ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસ ખરીદી રહી હતી.