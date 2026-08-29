/CNG Price hike: સીએનજીના ભાવમાં ફરી વધારો, આ વર્ષે પાંચમી વખત વધ્યો ભાવ

CNG Price Hike: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે, CNGના ભાવ ફરી વધ્યા છે. ઇન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ લિમિટેડ (IGL)એ CNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 3.89 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. નવા ભાવ શનિવાર સવારથી અમલમાં આવશે. દિલ્હીના ગ્રાહકોએ હવે CNG માટે પ્રતિ કિલોગ્રામ 86.98 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. નોંધનીય છે કે યુદ્ધને કારણે, ભારત હાલમાં ઊંચા ભાવે LNG આયાત કરવાની ફરજ પડી રહ્યું છે, જેની અસર CNGના ભાવ પર પડી રહી છે.
આજે CNGના ભાવમાં વધારો
અત્યાર સુધી CNGના ભાવમાં પાંચ વખત વધારો થયો છે. મે મહિના પછી આ પહેલી વાર છે, જ્યારે કંપનીએ દિલ્હી-એનસીઆરમાં CNGના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. નોંધનીય છે કે મે મહિનામાં, ઇન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ લિમિટેડે માત્ર 10 દિવસમાં CNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 6 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો.
ઇન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ લિમિટેડે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં LNGના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જેના કારણે ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આ કારણે પ્રતિ કિલોગ્રામ 3.89 રૂપિયાનો ભાવ વધારો જરૂરી બન્યો છે.
દિલ્હી-એનસીઆરમાં CNGનો ભાવ શું છે?
નોઈડામાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 95.59 રૂપિયા, મેરઠમાં 95.47 રૂપિયા અને ગુરુગ્રામમાં 92.01 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. મુઝફ્ફરનગરમાં ભાવ 95.47 રૂપિયા, શામલીમાં 95.47 રૂપિયા, ગુરુગ્રામમાં 92.01 રૂપિયા અને રેવાડીમાં 91.59 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. એ નોંધવું જોઈએ કે વિવિધ રાજ્યોમાં વેટમાં તફાવત છે, જેના કારણે દરો પણ અલગ અલગ છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાને કારણે, વિશ્વભરમાં તેલના ભાવમાં વધારો થયો છે. ભારત પર પણ આની અસર જોવા મળી છે. પરિસ્થિતિ સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી રાહતની આશા ઓછી છે. ભારત LNG માટે અન્ય દેશો પર નિર્ભર છે. આવી સ્થિતિમાં, જો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભાવ વધે છે, તો તેની અસર સ્થાનિક બજારમાં પણ દેખાવા લાગે છે.