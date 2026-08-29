Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /CNG Price hike: સીએનજીના ભાવમાં ફરી વધારો, આ વર્ષે પાંચમી વખત વધ્યો ભાવ

CNG Price hike: સીએનજીના ભાવમાં ફરી વધારો, આ વર્ષે પાંચમી વખત વધ્યો ભાવ

CNG Price hike: શનિવાર સવારથી CNGના ભાવમાં વધારો થયો છે. આ વર્ષે પાંચમી વખત CNGના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 29, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:48 AM IST
CNG Price hike: સીએનજીના ભાવમાં ફરી વધારો, આ વર્ષે પાંચમી વખત વધ્યો ભાવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રક્ષાબંધનના પવિત્ર પર્વે મા અંબાના માઈ ભક્તનો અનોખો સેવાભાવ; માતાના ચરણોમાં 24.75 લા
2
3
4
5