/CNG Price Hike: મારી નાંખશે મોંઘવારી! ફરી વધ્યા CNGના ભાવ, જાણો કેટલા રૂપિયાનો થયો વધારો, હવે શું છે નવો રેટ?

CNG Price Today in Delhi: દિલ્હી-એનસીઆરમાં આજે ફરી એકવાર સીએનજીના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. હવે સીએનજી એક રૂપિયો વધુ મોંઘો થઈ ગયો છે. જાણો સીએનજીના તાજા ભાવ.
CNG Price Hike in Delhi-NCR: દિલ્હી-એનસીઆરમાં રહેતા લોકોને ફરી એકવાર મોંઘવારીનો ફટકો પડ્યો છે. દિલ્હી-એનસીઆરમાં સીએનજીના ભાવમાં ફરી એકવાર વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સીએનજી પ્રતિ કિલો એક રૂપિયો મોંઘો થઈ ગયો છે. આ પહેલા ગેસ કંપનીઓએ બે રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. એટલે કે કુલ મળીને ત્રણ દિવસમાં સીએનજી ૩ રૂપિયા મોંઘો થયો છે. દિલ્હીમાં એક કિલો સીએનજીની કિંમત ₹80.09 થઈ ગઈ છે. વળી, ગાઝિયાબાદમાં એક કિલો સીએનજીની કિંમત હવે ₹88.70 છે. દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈમાં સીએનજી ₹84 પ્રતિ કિલોગ્રામ છે.
PNG અને ઘરગથ્થુ સિલિન્ડરના ભાવમાં હાલ કોઈ ફેરફાર નહીં
જો કે, સામાન્ય જનતાના રસોડા સુધી પાઇપલાઇન દ્વારા પહોંચાડવામાં આવતો કુદરતી ગેસ એટલે કે પીએનજી (PNG) અને ઘરગથ્થુ રસોઈ ગેસ સિલિન્ડર (LPG), બંનેની કિંમતોમાં હાલ કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
અહીં જુઓ ક્યાં કેટલા રૂપિયા છે CNGની કિંમત (Revised Rate List)
|ક્રમ
|શહેરનું નામ (ગુજરાતી)
|City Name (English)
|નવો ભાવ (₹/Kg)
|1
|દિલ્હી (NCT)
|NCT of Delhi
|₹80.09/-
|2
|નોઈડા
|Noida
|₹88.70/-
|3
|ગાઝિયાબાદ
|Ghaziabad
|₹88.70/-
|4
|મુઝફ્ફરનગર
|Muzaffarnagar
|₹88.58/-
|5
|મેરઠ
|Meerut
|₹88.58/-
|6
|શામલી
|Shamli
|₹88.58/-
|7
|ગુરુગ્રામ
|Gurugram
|₹85.12/-
|8
|રેવાડી
|Rewari
|₹84.70/-
|9
|કરનાલ
|Karnal
|₹84.43/-
|10
|કૈથલ
|Kaithal
|₹85.43/-
|11
|કાનપુર
|Kanpur
|₹91.42/-
|12
|હમીરપુર
|Hamirpur
|₹91.42/-
|13
|ફતેહપુર
|Fatehpur
|₹91.42/-
|14
|અજમેર
|Ajmer
|₹89.44/-
|15
|પાલી
|Pali
|₹89.44/-
|16
|રાજસમંદ
|Rajsamand
|₹89.44/-
|17
|મહોબા
|Mahoba
|₹86.42/-
|18
|બાંદા
|Banda
|₹86.42/-
|19
|ચિત્રકૂટ
|Chitrakoot
|₹86.42/-
|20
|હાપુડ
|Hapur
|₹89.70/-
|21
|ગૌતમ બુદ્ધ નગર
|Gautam Budh Nagar
|₹88.70/-
|22
|ગ્રેટર નોઈડા
|Greater Noida
|₹88.70/-
કેમ વધી રહ્યા છે ભાવ?
વાસ્તવમાં, દેશ પોતાની જરૂરિયાત મુજબ 50 ટકાથી વધુ કુદરતી ગેસની આયાત (ઈમ્પોર્ટ) કરે છે. હોર્મુઝ સંકટ બાદ પુરવઠામાં ઘટાડો અને માંગમાં વધારો થવાને કારણે ગેસ કંપનીઓ માટે ગેસ ખરીદવો મોંઘો થઈ ગયો છે. કંપનીઓનું કહેવું છે કે જો હવે કિંમતો વધારવામાં નહીં આવે તો કંપનીઓએ મોટું નુકસાન વેઠવું પડશે, તેથી ખર્ચનો બોજ હવે ગ્રાહકો પર નાખવો એ જ એકમાત્ર વિકલ્પ છે. દિલ્હી-એનસીઆરમાં આઈજીએલ (IGL) અને મહારાષ્ટ્રમાં એમજીએલ (MGL) સીએનજી-પીએનજી ગેસનો સપ્લાય કરે છે.