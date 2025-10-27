Prev
દરેક શેર પર 24 રૂપિયાનો થશે ફાયદો! ટૂથપેસ્ટ બનાવનારી કંપની આપી રહી છે ડિવિડન્ડ, ચેક કરો રેકોર્ડ ડેટ

Dividend Stock: કોલગેટ ટૂથપેસ્ટની પેરેન્ટ કંપની કોલગેટ-પામોલિવ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ તેના શેરધારકોને પ્રતિ શેર ₹24 કમાવવાની તક આપી રહી છે. કંપનીએ 2400% ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:48 PM IST

Dividend Stock: જો તમે પણ ટૂથપેસ્ટ બનાવનારી કંપની કોલગેટ પામોલિવ ઈન્ડિયા (Colgate Palmolive India) માં રોકાણ કરી રાખ્યું છે તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. હકીકતમાં કંપનીએ પોતાના શેરહોલ્ડરો માટે ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે. તાજેતરમાં કંપનીએ કારોબારી વર્ષ 2026ના બીજા ક્વાર્ટરના પરિણામ જાહેર કર્યાં હતા. આ દરમિયાન કંપનીએ પોતાના શેરધારકો માટે 2400 ટકા ડિવિડન્ડ અને રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી છે.

જાણો ક્યારે છે રેકોર્ડ ડેટ?
મહત્વનું છે કે કોલગેટ ટૂથપેસ્ટની પેરેન્ટ કંપની કોલગેટ-પામોલિવ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ કારોબારી વર્ષ 2025-2026 માટે પોતાનું પ્રથમ ડિવિડન્ડ આપવા જઈ રહી છે. આ રીતે કંપની 1 રૂપિયાના દરેક ઈક્વિટી શેર પર 24 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવાની છે. તેનો લાભ માત્ર તે શેરહોલ્ડરોને મળશે, જેનું નામ 3 નવેમ્બર સુધી રજીસ્ટર ઓફ મેંબર્સ ઓપ ધ કંપની કે ડિપોઝટરીઝના રેકોર્ડમાં નોંધાશે.

તેની ચુકવણી 19 નવેમ્બર 2025થી શરૂ થશે. આ સાથે કંપની ડિવિડન્ડ તરીકે 652.8 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરી રહી છે. બીજા ક્વાર્ટરમાં કંપનીનો નેટ સેલ 1507 કરોડનો રહ્યો, જે પાછલા ક્વાર્ટરના 1421 કરોડ રૂપિયાથી 6.1 ટકા વધુ છે.

કંપની ઝડપથી ડિવિડન્ડનું વિતરણ કરી રહી છે
જોકે, ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં વેચાણ ₹1,609 કરોડના આંકડા કરતાં થોડું ઓછું હતું. આ ક્વાર્ટરમાં કંપનીનો કર પછીનો નફો ₹328 કરોડ હતો, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં ₹395 કરોડ હતો. અગાઉ, કંપનીએ મે 2025માં પ્રતિ શેર ₹27, નવેમ્બર 2024માં પ્રતિ શેર ₹24, મે 2024માં પ્રતિ શેર ₹26 અને નવેમ્બર 2023માં પ્રતિ શેર ₹22 ના અંતિમ ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી હતી. વધુમાં, તેણે મે 2024માં પ્રતિ શેર ₹10 ડિવિડન્ડનું વિતરણ કર્યું હતું.

શું છે બ્રોકરેજની સલાહ
સપ્ટેમ્બર મહિનાના ક્વાર્ટર બાદ સોમવારે કોલગેટ પામોલિવ ઈન્ડિયા લિમિટેડનો શેર 21 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 2218 રૂપિયા પર કારોબાર કરી રહ્યો હતો. શુક્રવારે કંપનીનો શેર 2239 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.

બ્રોકરેજનું તેના પર મિક્સડ રિએક્શન રહ્યું છે. એક તરફ જેફરીઝે 2700 રૂપિયા અને નુવામાએ 2870 રૂપિયાના ટાર્ગેટ પ્રાઇસ સાથે ખરીદીની સલાહ આપી છે. તો I-Sec એ 1800 રૂપિયા અને સિટીએ 2100 રૂપિયા શેરની ટાર્ગેટ પ્રાઇસ સાથે તેને વેચવાની સલાહ આપી છે. CLSA એ 2130 રૂપિયાના ટાર્ગેટ સાથે હોલ્ડ કરવાની સલાહ આપી છે.

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો) 
 

