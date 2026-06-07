Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /LPG Update: ₹1600 નો રસોઈ ગેસ ₹942 માં આપી રહી છે કંપની, દરેક સિલિન્ડર પર ₹700 નું નુકસાનઃ સરકાર

LPG Update: ₹1600 નો રસોઈ ગેસ ₹942 માં આપી રહી છે કંપની, દરેક સિલિન્ડર પર ₹700 નું નુકસાનઃ સરકાર

LPG Price Hike: 14.2 કિલોના ઘરેલું સિલિન્ડરની કિંમત વધતા સામાન્ય લોકોને ઝટકો લાગ્યો છે. જો તમે પણ તેને ઝટકો માની રહ્યાં છો તો સરકારની આ દલીલને જરૂર સમજો કારણ કે કેમ ભાવ વધારવો જરૂરી હતો અને હજુ કઈ રીતે તમને સિલિન્ડર પર 700 રૂપિયાની રાહત મળી રહી છે?
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 07, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:23 PM IST
LPG Update: ₹1600 નો રસોઈ ગેસ ₹942 માં આપી રહી છે કંપની, દરેક સિલિન્ડર પર ₹700 નું નુકસાનઃ સરકાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ટીમ ઇન્ડિયામાં RCBના ખેલાડીઓની નો-એન્ટ્રી! બાકીની ફ્રેન્ચાઇઝીના પ્લેયર્સને મળી જગ્યા
Team India T20 Squad3 min ago
2
Surat gas leak news20 min ago
3
Shubman Gill43 min ago
4
LPG Cylinder Price Hike48 min ago
5
Indian railways1 hr ago