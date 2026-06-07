/LPG Update: ₹1600 નો રસોઈ ગેસ ₹942 માં આપી રહી છે કંપની, દરેક સિલિન્ડર પર ₹700 નું નુકસાનઃ સરકાર

LPG Price Hike Explaination: મિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધ અને હોર્મુઝ સંકટને કારણે ભારત ઉર્જાના સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. ભારત પોતાની તેલ જરૂરિયાતના આશરે 60 ટકા આયાત કરે છે. આયાત પ્રભાવિત છે, ગેસ લાવવાનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે, જેનાથી તેલ કંપનીઓની ખોટમાં પણ વધારો થયો છે. નુકસાનની ભરપાઈ માટે તેલ કંપનીઓએ ઘણીવાર ગેસના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. યુદ્ધ શરૂ થયા બાદથી રસોઈ ગેસના ભાવમાં 89 રૂપિયાનો વધારો થઈ ગયો છે. માર્ચમાં 60 રૂપિયા અને 7 જૂને 29 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ભાવ વધવાથી લોકો પરેશાન છે, નાાજ છે અને સરકાર પર વધતી મોંઘવારીને લઈને નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે. પરંતુ ભાવ વધારા પાછળનું ગણિત સમજવું જરૂરી છે.
પેટ્રોલિયમ અને નેચરલ ગેસ મંત્રાલયે કહ્યું કે ભારતમાં હજુ પણ ગેસના ભાવ ઓછા છે. ભારતમાં એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમત પાડોશી દેશોના મુકાબલે સસ્તી છે. અમેરિકા, કેનેડા અને ઓસ્ટ્રેલિયાના મુકાબલે પણ ભારતમાં એલપીજી ગેસ સસ્તો વેચાઈ રહ્યો છે. એલપીજીની કિંમત આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો સાથે જોડાયેલી છે. યુદ્ધ અને સપ્લાય સંકટ છતાં સરકારે ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતોને નિયંત્રિત કરી રાખી છે.
1600 રૂપિયા કિંમત તમારા માટે 942 રૂપિયા ભાવ
પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે યુદ્ધ સંકટને કારણે વધતી કિંમત અને આયાતની સમસ્યાને કારણે કંપનીઓનો ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે. આ બોજનો મોટો ભાગ સરકાર પોતે જ ઉઠાવી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ આજે પણ ગેસની કિંમત 642 રૂપિયા અને સામાન્ય લોકો માટે 942 રૂપિયા (દિલ્હી) છે, જ્યારે સપ્લાયની કિંમત 1600 રૂપિયા પ્રતિ સિલિન્ડર પર પહોંચી ગઈ છે. એટલે કે દરેક સિલિન્ડર પર સરકાર 658 રૂપિયાથી લઈને 958 રૂપિયા સુધીનું નુકસાન વહન કરી રહી છે. મહત્વનું છે કે PMUY ધારકોને 300 રૂપિયાનું ડાયરેક્ટ કેશબેક મળે છે. તેને સામાન્ય લોકોની તુલનામાં 300 રૂપિયા સસ્તો ગેસ સિલિન્ડર મળે છે.
કઈ રીતે નક્કી થાય છે LPG સિલિન્ડરનો ભાવ?
19 kg ના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત દર મહિને રિવાઇઝ થાય છે, કારણ કે તેની કિંમત સીધી આંતરરાષ્ટ્રીય બેંચમાર્ક સાથે જોડાયેલી છે. ઘરેલું રસોઈ ગેસ સિલિન્ડર સાથે આવું નથી. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો 60 ટકા એલપીજી ગેસ આયાત કરે છે. આ આયાતની કિંમત Saudi Contract Price (CP) પ્રમાણે નક્કી થાય છે, જેને Saudi Aramco દર મહિનાની શરૂઆતમાં નક્કી કરે છે. સાઉદીની આ કિંમત બહારની કિંમત છે, જેના પર સરકારનું નિયંત્રણ નથી. ભારતમાં ઉપયોગ થનાર રસોઈ ગેસનો સિલિન્ડર 50:50 પ્રોપેન-બ્લૂટેન બ્લેન્ડથી તૈયાર થાય છે. જો કિંમતની વાત કરીએ તો સાઉદી CP પ્રમાણે ફેબ્રુઆરી 2026મા એલપીજીની કિંમત 543 ડોલર પ્રતિ ટન હતી. એપ્રિલ 2026માં તે વધી 775 ડોલર પ્રતિ ટન પહોંચી ગઈ. જૂનમાં તેની કિંમત 790 ડોલર પ્રતિ ટન થઈ ગઈ છે.
યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ કેટલી વધી ગેસની કિંમત
યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ LPG બેંચમાર્ક 46 ટકા સુધી વધી ગયો છે. જો દેશમાં સિલિન્ડરની કિંમતને આયાત સાથે લિંક્ડ કરો તો આજની તારીખમાં 14.2 kg સિલિન્ડરનો ભાવ 1600 રૂપિયા પહોંચી જશે. સરકાર આ બોઝ ખુબ વહન કરે છે અને દરેક સિલિન્ડર પર 700 રૂપિયાનું નુકસાન ભોગવે છે. સિલિન્ડર પર અન્ડર રિકવરીને કારણે ઘરેલું સિલિન્ડર પર તેલ કંપનીઓની ખોટ આ વર્ષના શરૂઆતી મહિનામાં 60000 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ હતી.
LPG સિલિન્ડરની કિંમત અલગ-અલગ કેમ હોય છે?
જો કોમર્શિયસ સિલિન્ડરના ભાવ જુઓ તો 19 કિલોનો સિલિન્ડર જેની કિંમત દિલ્હીમાં 3,113.50 રૂપિયા છે, દરેક કિલોની કિંમત 164 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પડે છે, તો 14.2 કિલોના ઘરેલું સિલિન્ડરની કિંમત 66 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પડે છે. આ અંતરનું સૌથી મોટું કારણ કિંમત નક્કી કરવાની ફોર્મ્યુલા છે, જ્યાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત આંતરરાષ્ટ્રીય બેંચમાર્ક પ્રમાણે નક્કી થાય છે.