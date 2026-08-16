/કંપની આપી રહી છે પ્રતિ શેર ₹500નું ડિવિડન્ડ, આવતા અઠવાડિયે છે રેકોર્ડ ડેટ

Dividend Stock: શેરબજારમાં આગામી સપ્તાહે ઘણી કંપનીઓ એક્સ-ડિવિડન્ડ ટ્રેડ કરશે. આ કંપનીઓના લિસ્ટમાં Yamuna Syndicate Ltd પણ એક છે. કંપનીએ ફરી રોકાણકારોને 500 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે, જે માટે રેકોર્ડ ડેટ નક્કી કરી દેવામાં આવી છે.
ક્યારે છે રેકોર્ડ ડેટ (Yamuna Syndicate Ltd Dividend record date)
સ્ટોક એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં કંપનીએ જણાવ્યું કે એક શેર પર યોગ્ય રોકાણકારોને 500 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવશે. આ ડિવિડન્ડ માટે 17 ઓગસ્ટની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ નક્કી કરી છે. સોમવારે કંપનીના શેર એક્સ-ડિવિડન્ડ ટ્રેડ કરશે. મહત્વનું છે કે 2025મા કંપનીએ એક શેર પર 500 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું. 2024મા યોગ્ય રોકાણકારોને 400 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ કંપનીએ આપ્યું હતું.
શેર બજારમાં શું છે સ્થિતિ
Yamuna Syndicate Ltd ના શેર શુક્રવારે સામાન્ય તેજી સાથે બીએસઈમાં 30220 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયા હતા. કંપનીના શેરની કિંમતમાં છેલ્લા એક મહિના દરમિયાન 16 ટકાની તેજી જોવા મળી છે. પરંતુ તેમ છતાં આ ડિવિડન્ડ શેરના ભાવમાં એક વર્ષમાં 15 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. કંપનીના શેરનો બીએસઈમાં 52 વીક હાઈ 38600 રૂપિયા અને 52 વીકનું લો લેવલ 24800 રૂપિયા છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 928 કરોડ રૂપિયા છે. મહત્વનું છે કે બે વર્ષમાં શેરનો ભાવ 44 ટકા ઘટ્યો છે.
છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 69 ટકાની તેજી જોવા મળી છે. 5 વર્ષમાં શેરનો ભાવ 52 ટકા વધ્યો છે.
(આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન છે. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલાં એક્સપર્ટની સલાહ જરૂર લો)