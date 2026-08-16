Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /કંપની આપી રહી છે પ્રતિ શેર ₹500નું ડિવિડન્ડ, આવતા અઠવાડિયે છે રેકોર્ડ ડેટ

કંપની આપી રહી છે પ્રતિ શેર ₹500નું ડિવિડન્ડ, આવતા અઠવાડિયે છે રેકોર્ડ ડેટ

Yamuna Syndicate Ltd ના શેર સોમવારે એક્સ-ડિવિડન્ડ ટ્રેડ કરશે. કંપનીએ એક શેર પર 500 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 16, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:15 PM IST
કંપની આપી રહી છે પ્રતિ શેર ₹500નું ડિવિડન્ડ, આવતા અઠવાડિયે છે રેકોર્ડ ડેટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Relationship: પુરુષ જ્યારે સંબંધથી કંટાળે ત્યારે તેના વર્તનમાં જોવા મળે આ 5 ફેરફાર
2
3
4
5