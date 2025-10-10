Prev
Next

3 બોનસ શેર આપી રહી છે આ કંપની, 6 મહિનામાં પૈસા કર્યા ડબલ, રેકોર્ડ ડેટ નજીક

Bonus Share: બોનસ શેર આપનારી કંપનીઓના શેર પર દાવ લગાવનાર ઈન્વેસ્ટરો માટે ગુડ ન્યૂઝ છે. કોન્કર્ડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ (Concord Control Systems) ના શેર આગામી સપ્તાહે એક્સ-બોનસ ટ્રેડ કરશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 10, 2025, 04:27 PM IST

Trending Photos

3 બોનસ શેર આપી રહી છે આ કંપની, 6 મહિનામાં પૈસા કર્યા ડબલ, રેકોર્ડ ડેટ નજીક

નવી દિલ્હીઃ શું તમે પણ શેર બજારમાં બોનસ શેર આપતી કંપની પર દાવ લગાવો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. આગામી સપ્તાહે એક કંપની એક્સ બોનસ ટ્રેડ કરશે. કંપનીએ યોગ્ય રોકાણકારોને ત્રણ બોનસ શેર આપવાની જાહેરાત કરી છે. જાણો વિગત

20 ઓક્ટોબર પહેલા રેકોર્ડ ડેટ
એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં Concord Control Systemsએ જણાવ્યું કે 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા 5 શેર પર 3 બોનસ શેર આપવામાં આવશે. એટલે કે રેકોર્ડ ડેટ પર જે રોકાણકારો પાસે કંપનીના 5 શેર હશે, જેને ત્રણ બોનસ શેરનો ફાયદો થશે. બોનસ ઈશ્યુ માટે કંપનીએ 16 ઓક્ટોબર, શુક્રવારની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરવામાં આવી છે. કંપની પ્રથમવાર રોકાણકારોને બોનસ શેર આપી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આજે શુક્રવારે કંપનીનો શેર 2701 રૂપિયાના લેવલ પર ખુલ્યો હતો. પરંતુ દિવસમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 2750 રૂપિયાના ઈન્ટ્રા-ડે હાઈ પર પહોંચી ગયો છે. મહત્વનું છે કે છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં કોન્કર્ડ કંટ્રોલ સિસ્ટમના શેરની કિંમતમાં 50 ટકાની તેજી આવી છે.

6 મહિનામાં પૈસા ડબલ
પોઝીશનલ રોકાણકારોના પૈસા કંપનીએ છ મહિનામાં ડબલ કરી દીધા છે. આ દરમિયાન કંપનીના શેરની કિંમતમાં 150 ટકાથી વધુની તેજી આવી છે. એક વર્ષમાં કંપનીએ પોઝીશનલ રોકાણકારોને 55 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે. મહત્વનું છે કે કંપનીના શેરની 52 વીકની હાઈ કિંમત 2855 રૂપિયા અને 52 વીકનું લો લેવલ 971.15 રૂપિયા છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 1691.68 કરોડ રૂપિયા છે.

(આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજાર જોખમો અધીન છે. કોઈપણ રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો)

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Bonus Sharestock market news

Trending news