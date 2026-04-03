બેડરૂમ સુધી પહોંચશે ઈરાન યુદ્ધની અસર! દેશમાં વધી શકે છે કોન્ડોમના ભાવ, 8000 કરોડની ઈન્ડસ્ટ્રી ચિંતામાં
Condom Industry Market: ઈઝરાયલ અને ઈરાનના જંગને કારણે દુનિયાભરમાં ચિંતા ફેલાઈ ગઈ છે. તેલ અને ગેસ બાદ તેની અસર પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ સાથે જોડાયેલા પ્રોડક્શન પર પણ જોવા મળી રહ્યું છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે તેનાથી 8000 કરોડની કોન્ડોમ ઈન્ડસ્ટ્રી પર અસર પડવાની આશંકા છે.
- ઈરાન યુદ્ધને કારણે સપ્લાય ચેન પર મોટી અસર
- પેટ્રોકેમિકલ પ્રોડક્ટ્સની આયાત પ્રભાવિત
- દેશમાં વધી શકે છે કોન્ડોમના ભાવ
Condom Price Hike: ઇઝરાયલ-અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધનો અંત આવવાની કોઈ સંભાવના લાગી રહી નથી. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો શું ઉદ્દેશ્ય છે તે કોઈ સમજી શકતું નથી. તેઓ એક દિવસ નરમાઈનો સંકેત આપે છે, પરંતુ બીજા દિવસે પોતાની વાત પરથી પલટી જાય છે. યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ લગભગ બંધ કરી દીધું છે. અહીંથી સમુદ્રી આયાત પર અસર પડી છે, તો ઘણા દેશોમાં ક્રૂડ ઓયલનું સંકટ જોવા મળ્યું છે. ભારત પણ આ સમુદ્રી રૂટ દ્વારા ઘણી વસ્તુને આયાત કરે છે. આ વસ્તુમાં ડ્રાઈ ફ્રૂટથી લઈને પેટ્રોકેમિકલ પ્રોડક્ટ્સ પણ સામેલ છે. પેટ્રોકેમિકલ પ્રોડક્ટ્સની આયાત પ્રભાવિત થતાં તેની અસર લાઇફસ્ટાઇલ સહિત તમામ ઈન્ડસ્ટ્રી પર પડી રહી છે. હવે તેની અસર તમારા બેડરૂમ સુધી પહોંચી શકે છે અને કોન્ડોમના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.
પેટ્રોકેમિકલ પ્રોડક્ટ્સની સપ્લાય ઓછી થવાથી તેનાથી બનતી વસ્તુ મોંઘી થઈ શકે છે. તેની અસર સામાન્ય લોકો પર ઓછી થાય તે માટે સરકારે 41 પ્રકારની પેટ્રોકેમિકલ પ્રોડક્ટ પર ગુરૂવારે કસ્ટમ ડ્યૂટી હટાવી હતી. સામાન્ય લોકોની લાઇફસ્ટાઇલ સાથે જોડાયેલા કોન્ડોમ બનાવનારી કંપનીઓમાં બેચેની જોવા મળી રહી છે. કોન્ડોમ તૈયાર કરવામાં ઉપયોગ થનાર પ્રોડક્ટની સપ્લાય ચેનમાં સમસ્યા આવતા તેના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.
હોલસેલની સાથે રીટેલ પર જોવા મળશે અસર
પેટ્રો કેમિકલ પ્રોડક્ટ, સિલિકોન ઓયલ અને એમોનિયાની સપ્લાય સુચારૂ ન થતાં તેનાથી તૈયાર થતી પ્રોડક્ટ મોંઘી થવાની ચર્ચા છે. કોન્ડોમ બનાવવામાં આ વસ્તુનો ઉપયોગ થાય છે, જેની અસર હોલસેલની સાથે રીટેલમાં જોવા મળશે. ઈન્જસ્ટ્રીના સૂત્રોએ કહ્યું કે દેશમાં 8000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની આ ઈન્ડસ્ટ્રીના કારોબારીઓનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે એમોનિયાના રેટમાં 40-50 ટકા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. આ કારણે સિલિકોન ઓયલના ભાવ પણ વધી શકે છે.
લુબ્રિકેન્ટની જેમ કામ કરે છે સિલિકોન ઓયલ
કોન્ડોમ પર સિલિકોન ઓયલનું કોટિંગ હોય છે, જેનાથી તે લુબ્રિકેન્ટની જેમ કામ કરે છે. ઈન્ડસ્ટ્રીમાં આવી રહેલી આ સમસ્યાની અસર સરકારના પરિવાર નિયોજન કાર્યક્રમ પર પણ પડી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે પીવીસી ફાઇલ, એલ્યુમિનયમ ફાઇલ અને પેકેજિંગ મટિરિયલની સપ્લાયમાં સમસ્યાને કારણે કિંમતમાં તેજી આવવાનું નક્કી છે. બીજીતરફ લોજિસ્ટિકનો મુદ્દો પણ છે. સમુદ્રી માર્ગથી સામાનની અવરજવર પ્રભાવિત થઈ છે. સમુદ્ર દ્વારા માલ સપ્લાયનો સમય એક સપ્તાહથી વધી ત્રણ સપ્લાહ સુધી પહોંચી ગયો છે.
સરકારે રાહત આપવા માટે આ પગલાં ભર્યા
ગુરૂવારે નાણા મંત્રાલય તરફથી જારી નોટિફિકેશનમાં કહેવામાં આવ્યું કે 41 જરૂરી પેટ્રોકેમિકલ આઇટમ પર કસ્ટમ ડ્યુટી ઝીરો કરવામાં આવી છે. સરકારે આ પગલું ત્રણ મહિના માટે ભર્યું છે. સરકારનો ઈરાદો સામાન્ય લોકોને રાહત આપવાનો છે. સરકાર તેના દ્વારા પ્લાસ્ટિક, પેકેજિંગ, ટેક્સટાઇલ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, કેમિકલ, ઓટોમોટિવ પાર્ટ અને અન્ય બીજા મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરને ફાયદો આપવા ઈચ્છે છે.
