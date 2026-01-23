સોના-ચાંદીને હવે ભૂલી જજો…આ ધાતુ બનશે સૌથી મોટો ખજાનો, જાણો કઈ રીતે વધી છે ડિમાન્ડ?
Surat News: આ વર્ષે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ઘણા લોકો સારા વળતર માટે તેમાં ભારે રોકાણ કરી રહ્યા છે. ઘણા રોકાણકારો માને છે કે સોનું અને ચાંદી ભવિષ્યની ધાતુ છે. જોકે, એક નિષ્ણાત કહે છે કે ભવિષ્યની ધાતુ સોનું કે ચાંદી નથી, પરંતુ તાંબુ છે. નિષ્ણાત કહે છે કે તાંબુ એ ધાતુ છે જે ભવિષ્યનું નિર્માણ કરી શકે છે.
Trending Photos
Surat News: સોના-ચાંદીના આવા ભાવ સાંભળીને હવે લોકો પણ પૂછે છે કે આ ભાવ વધારો ક્યાં જઈને અટકશે? આજે સોનુ ચાંદી ખરીદવું ખરેખર એક સપના સમાન બની ગયું છે. તેવા સમયે ડિમાન્ડમાં આવી ગયું છે તાંબુ...જી હા અત્યાર સુધી જેને ખરીદવાની વાત નહોતી થતી, તેને ખરીદવા માટે લોકોની લાઈન લાગી રહી છે. કારણ છે, ચાંદીની જેમ કોપરમાં પણ ઊંચુ રિટર્ન મળવાની આશા. આકાશને આંબતા સોના-ચાંદીના ભાવ વચ્ચે હવે તાંબાના ભાવમાં પણ વધારો થઈ ગયો છે. એક સમયે 700 રૂપિયામાં વેચાતું 1 કિલો કોપર આજે 1700 રૂપિયે કિલો વેચાઈ રહ્યું છે.
મોંઘેરા સપના સમાન સોના-ચાંદીના અવેજીમાં હવે લોકો કોપરમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. માત્ર સુરતની વાત કરીએ તો અહીં દૈનિક વેચાણ 2 હજાર કિલો પર પહોંચી ગયું છે.. એક સમયે સામાન્ય વેચાણ ધરાવતું આ ધાતુ લોકોની પસંદ બનવા લાગ્યું છે. એક રિપોર્ટ પ્રમાણે આ વર્ષે વૈશ્વિક બજારમાં દોઢ લાખ ટન કોપરની ઘટ પડવાની છે.. બીજી તરફ તેની ડિમાન્ડ સતત વધી રહી છે. ડેટા સેન્ટર, ઈલેક્ટ્રીક વ્હિકલ સહિતની જગ્યાએ માગ વધી રહી છે. જેના કારણે કિંમતમાં વધારો થઈ રહ્યો છે.
બીજી તરફ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કોપરને ક્રિટિકલ મિનરલની લિસ્ટમાં સામેલ કર્યું છે.. જેના કારણે તેના પર ટેરિફ લાગવાની પણ શંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે. જેથી અમેરિકનો પણ તેનો ભરાવો કરી રહ્યા છે. જાણકારોના મતે ઓછા ઉત્પાદન અને વધતી માંગના કારણે આ ધાતુમાં રોકાણ કરવાથી ફાયદો થઈ શકે.. કારણ કે તાંબાનો ઉપયોગ અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં થાય છે. જેમા ઈલેક્ટ્રીક વ્હિકલ, વીજવાયર, ઈલેક્ટ્રીક મોટરમાં તેનો વપરાશ થાય છે.
એર કન્ડિશનર, ફ્રીજ, હિટિંગ સિસ્ટમમાં પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે. આ ઉપરાંત તાંબાના વાસણ અને આભૂષણ પણ બને છે. આ તમામ બાબતોને જોતા ભવિષ્યમાં હજુ કોપરના ભાવમાં વધારો થશે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે