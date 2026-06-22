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Cordelia Cruises IPO : દરિયામાં સફર સાથે કમાણીની તક! રોકાણ કરતા પહેલાં જાણો કંપનીનો માસ્ટર પ્લાન

Waterways Leisure Tourism IPO: Cordelia Cruises ફક્ત એક Cruise Company તરીકે જ નહીં પરંતુ Travel Experience Brand તરીકે પણ પોતાનું સ્થાન બનાવી રહી છે. કંપની દાવો કરે છે કે ભારતમાં Cruise Tourism હાલમાં તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે અને આગામી વર્ષોમાં ઝડપશે વિકસશે. IPOમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ નવા જહાજો ખરીદવા અને ક્ષમતા વધારવા માટે કરવામાં આવશે, જેનાથી કંપની સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને રૂટ પર તેની હાજરી મજબૂત બનાવી શકે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 22, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:39 PM IST
Cordelia Cruises IPO : દરિયામાં સફર સાથે કમાણીની તક! રોકાણ કરતા પહેલાં જાણો કંપનીનો માસ્ટર પ્લાન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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