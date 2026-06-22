/Cordelia Cruises IPO : દરિયામાં સફર સાથે કમાણીની તક! રોકાણ કરતા પહેલાં જાણો કંપનીનો માસ્ટર પ્લાન

Waterways Leisure Tourism IPO: ભારતીયો વેકેશન મનાવવાની પદ્ધતિઓ ઝડપથી બદલાઈ રહી છે. પહેલાં દરિયામાં ક્રૂઝ યાત્રાને શ્રીમંત અને વિદેશી પ્રવાસીઓ કરી શકે તેવી માન્યતાઓ હતી. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આ ધારણાઓ બદલાઈ રહી છે. આ પરિવર્તનનું કેન્દ્ર Waterways Leisure Tourism છે, જે મોટાભાગના લોકો તેના બ્રાન્ડ નામ, Cordelia Cruises થી વધુ સારી રીતે ઓળખે છે. કહેવાય છે કે ગુજરાતીઓ ફરવાના ભારે શોખિન હોય છે. તમે ફરવા જાઓ તો સૌથી વધારે પ્રવાસીઓ તમને ગુજરાતીઓ જોવા મળશે. ગુજરાતીઓ હવે પૈસા ખર્ચવામાં પાછળ રહેતા નથી.
Waterways Leisure Tourism કંપની Cordelia Cruises બ્રાન્ડ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને ભારતીય Ocean Cruise Marketમાં લગભગ 79% બજાર હિસ્સો ધરાવે છે. Cordelia Cruises ચલાવતી કંપનીનો IPO 23 જૂને ખુલી રહ્યો છે. IPO લોન્ચ થાય એ પહેલાં Zee Businessના મેનેજિંગ એડિટર અનિલ સિંઘવીએ કંપનીના Chairman & CEO Jurgen Bailom અને CFO નિશિકાંત ઉપાધ્યાય સાથે ભારતમાં ક્રૂઝ ટુરિઝમ માટેના તેમના વિઝન અને તેમની ભાવિ રણનીતિ પર વિશેષ વાતચીત કરી છે.
પ્રશ્ન: ભારત સાથે તમારો વ્યક્તિગત સંબંધ શું છે? ભારતમાં જ Cruise Business શરૂ કરવાનો વિચાર કેવી રીતે આવ્યો?
Jurgen Bailom:
ભારત સાથે મારો સંબંધ ઘણો જૂનો છે. હું 2018 થી અહીં છું, પરંતુ તે પહેલાં પણ હું ઘણા વર્ષોથી દેશ સાથે સંકળાયેલો હતો. વૈશ્વિક Cruise Industryમાં લગભગ 40% ક્રૂ ભારતીયો છે. એથી ભારત Cruise Industryનો હંમેશા મહત્વપૂર્ણ ભાગ રહ્યો છે.
મને હજુ પણ તે દિવસો યાદ છે જ્યારે મુંબઈને બોમ્બે અને ચેન્નાઈને મદ્રાસ કહેવાતું હતું. ભારત વિશ્વના સૌથી રોમાંચક દેશોમાંનો એક છે. તે વૈશ્વિક સ્તરે ત્રીજા ક્રમનો સૌથી લાંબો દરિયાકિનારો ધરાવે છે. આવા દેશમાં Cruise Business માટે અપાર સંભાવનાઓ છે.
પ્રશ્ન: Waterways Leisure Tourismનું બિઝનેસ મોડેલ ખરેખર શું છે?
Jurgen Bailom:
અમે પોતાને એક"Affordable Luxury" કંપની માનીએ છીએ. અમે ફક્ત Cruise યાત્રા વેચતા નથી; અમે Holiday Experience વેચીએ છીએ. તમે જાગો ત્યારે એક નવા ડેસ્ટીનેશન પર પહોંચો છે. ના કોઈ હોટલ બદલવાની ઝંઝટ, કે Check-in અને Check-out કરવાની કોઈ અસુવિધા. અમારા પ્રયત્નો એ હોય છે કે Cruiseને ભારતીય પરિવારો માટે સરળ અને આરામદાયક બનાવીએ.
પ્રશ્ન: Cordelia Cruisesને અન્ય International Cruise Companiesઓથી કઈ રીતે અલગ પાડે છે?
Jurgen Bailom:
અમે અમારા Cruiseને "Indian Way"માં ચલાવીએ છીએ. જ્યારે વિદેશી Cruiseમાં Basketball અથવા Western Shows જેવી પ્રવૃત્તિઓ હોય છે, ત્યારે અમારા જહાજો પર તમને મળશે:
બોલીવુડ મનોરંજન
ક્રિકેટ
ભારતીય સંગીત
ભારતીય ભોજન
જૈન, ગુજરાતી, મારવાડી અને પ્રાદેશિક વાનગીઓ
અમે "Home Away From Home "નો અનુભવ આપવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ.
પ્રશ્ન: શું Cruise Vacation હજુ પણ ફક્ત શ્રીમંત લોકોનો જ ઈજારો છે?
Jurgen Bailom:
બિલકુલ નહીં. અમારું સૌથી મોટું લક્ષ્ય સરેરાશ ભારતીય પરિવાર માટે Cruiseને સુલભ બનાવવાનું છે. અમારા મુસાફરોની સરેરાશ ઉંમર લગભગ 34 વર્ષ છે, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય Cruise Industry સરેરાશ ઉંમર 56 વર્ષની નજીક છે. યુવા ભારતીયો હવે Travel Experiences પર વધુ ખર્ચ કરવા તૈયાર છે, અને Cruise આ પરિવર્તનનો એક ભાગ છે.
પ્રશ્ન: શું Cordelia Cruisesમાં મુસાફરી માટે પાસપોર્ટ અને વિઝા જરૂરી છે?
Jurgen Bailom:
આ અમારી સૌથી મોટી તાકાતમાંનું એક છે. ભારતમાં ચાલનારા Cruise Routes પર મુસાફરી કરવા માટે પાસપોર્ટ કે વિઝાની જરૂર નથી. તમે આધાર કાર્ડ, મતદાર ID અથવા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ જેવા માન્ય ઓળખ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને મુસાફરી કરી શકો છો. આનાથી Cruise Tourism પહેલા કરતાં વધુ સરળ બન્યું છે.
પ્રશ્ન: Cruise Businessમાં Weddings અને Corporate Eventsની કેટલી તકો છે?
Jurgen Bailom
બહુ જ વધારે, આજે અમારા ક્રૂઝ પર Destination Weddings થાય છે. Corporate Events અને Incentive Tripsનો વ્યવસાય પણ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આપણે Corporate Segmentમાં લગભગ 50% Repeat Businessને જોઈ રહ્યા છીએ. આ દેખાડે છે કે ગ્રાહકો પાછા આવી રહ્યા છે.
પ્રશ્ન: IPO દ્વારા એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ ક્યાં થશે?
નિશિકાંત ઉપાધ્યાય:
IPO દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવનાર ₹585 કરોડમાંથી આશરે ₹480 કરોડ નવા જહાજો સાથે Capital Expenditure અને Lease Commitments પર ખર્ચવામાં આવશે. બાકીની રકમનો ઉપયોગ General Corporate Purpose અને IPO Expenses માટે ખર્ચ કરવામાં આવશે.
પ્રશ્ન: નવા જહાજો કાફલામાં ક્યારે જોડાશે?
નિશિકાંત ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે બે નવા જહાજો - Norwegian Sky અને Norwegian Sun Fleet કાફલામાં જોડાવા માટે તૈયાર છે. પહેલું જહાજ ઓક્ટોબર 2026 માં કાર્યરત થઈ જશે, જ્યારે બીજુ 2027 માં જોડાશે. બંને જહાજો માટે બુકિંગ તો એપ્રિલ 2025થી શરૂ થઈ ચૂક્યું છે.
પ્રશ્ન: કંપનીના Occupancy સ્તર કેવા છે?
નિશિકાંત ઉપાધ્યાય કહે છે: અમારું Load Factor સામાન્ય રીતે 85% અને 96% ની વચ્ચે હોય છે. આ Hospitality Industryમાં ખૂબ મજબૂત માનવામાં આવે છે.
પ્રશ્ન: ભારતમાં Cruise Industryના વિકાસ અંગે તમે કેટલા આશાવાદી છો?
નિશિકાંત ઉપાધ્યાય: ખૂબ જ આશાવાદી. ભારતમાં Cruise Tourism હાલમાં તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે. સરકાર બંદરો અનેCruise Infrastructure માં રોકાણ કરી રહી છે. જેમ જેમ Infrastructure સુવિધાનો વિકાસ થશે તેમ તેમ Industry પણ ઝડપથી વિકાસ પામશે.
પ્રશ્ન: શું નવા ખેલાડીઓ માટે આ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરવો સરળ છે?
નિશિકાંત ઉપાધ્યાય:
તે સરળ નથી. અમે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અમારું આખું પ્લેટફોર્મ અને ઓપરેટિંગ મોડેલ વિકસાવ્યું છે. ફક્ત જહાજ ખરીદવું પૂરતું નથી; Indian Food, Indian Entertainment, Indian Customer Experience અને Regulatory Structureને સમજવાની જરૂર છે. આ અમારી સૌથી મોટી તાકાત છે.
Cordelia Cruises ફક્ત Cruise Company તરીકે જ નહીં પરંતુ Travel Experience Brand તરીકે પોતાને સ્થાન આપી રહી છે. કંપની દાવો કરે છે કે ભારતમાં Cruise Tourism તેના પ્રારંભિક તબક્કામાં છે અને આગામી થોડા વર્ષોમાં આ ક્ષેત્ર ઝડપી વૃદ્ધિ જોઈ શકે છે. IPO દ્વારા એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ નવા જહાજો ખરીદવા અને ક્ષમતા વિસ્તરણ માટે કરવામાં આવશે, જેનાથી કંપની સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને રૂટ પર તેની હાજરી મજબૂત કરશે.