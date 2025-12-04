ખુલતા પહેલા જ ₹365 પ્રીમિયમ પર પહોંચી ગયો GMP, 8 ડિસેમ્બરે ઓપન થશે IPO
Corona Remedies IPO: જો તમે IPO માં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો અહીં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. એક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીનો IPO, કોરોના રેમેડીઝ, આવતા અઠવાડિયે રોકાણ માટે ખુલી રહ્યો છે.
IPO News: શેર બજારમાં એક બાદ એક આઈપીઓ લોન્ચ થઈ રહ્યાં છે. આગામી સપ્તાહે એક દવા બનાવનારી કંપનીનો આઈપીઓ ખુલી રહ્યો છે. આ કંપની કોરોના રેમેડીઝ છે. કંપનીએ આઈપીઓ માટે 1008-1062 રૂપિયા પ્રતિ શેર પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. તેનાથી કંપનીની વેલ્યુએશન 6500 કરોડ રૂપિયા આંકવામાં આવી છે.
શું છે વિગત
ખાનગી ઇક્વિટી કંપની ક્રિસકેપિટલ દ્વારા સમર્થિત કંપનીએ બુધવારે જણાવ્યું કે 655.37 કરોડનો આઈપીઓ સંપૂર્ણ રીતે વેચાણની રજૂઆત (OFS) પર આધારિત છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું કે આઈપીઓ 8 ડિસેમ્બરે ખુલશે અને 10 ડિસેમ્બરે બંધ થશે. એન્કર ઈન્વેસ્ટર પાંચ ડિસેમ્બરે બોલી લગાવી શકશે. કોરોના રેમેડીઝ 15 ડિસેમ્બરે શેર બજારમાં પ્રવેશ કરશે.
શું ચાલી રહ્યું છે ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ
investorgain.com અનુસાર 4 ડિસેમ્બરે કોરોના રેમેડીઝના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 1392 રૂપિયા પર ટ્રેડ કરી રહ્યાં છે. આ કિંમત કંપની દ્વારા નક્કી ઉપરી પ્રાઇસ બેન્ડ 1062 થી 365 કે લગભગ 35 ટકા પ્રીમિયમ દર્શાવે છે.
કંપનીનો કારોબાર
અમદાવાદમાં મુખ્યાલયવાળી કોરોના રેમેડીઝ એક ફાર્માસ્યુટિકલ ફોર્મુલેશન કંપની છે, જે મહિલાઓની સ્વાસ્થ્ય દેખરેખ, હાર્ટ/ડાયાબિટીસ સંબંધિત અન્ય સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રોમાં પ્રોડક્ટના વિકાસ, નિર્માણ અને રિસર્ચમાં લાગેલી છે.
