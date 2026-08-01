/ITR ફાઇલ ન કરી શક્યા? ચિંતા કરશો નહીં, 31 ડિસેમ્બર સુધી છે મોકો, જાણો સરકારનો નિયમ

ITR Filing: આવકવેરા વિભાગે પગારદાર વર્ગ માટે ITR ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ, 2026 નક્કી કરી હતી. 5.5 કરોડથી વધુ વ્યક્તિઓએ સમયમર્યાદા સુધીમાં તેમના ITR ફાઇલ કર્યા હતા. જો કે, કેટલાક વ્યક્તિઓ 31 જુલાઈની રાત સુધીમાં પણ તેમના આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરી શક્યા ન હતા. જો તમે પણ આ વ્યક્તિઓમાંથી એક છો, તો ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. હા, તમે 31 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી મોડી રિટર્ન ફાઇલ કરી શકો છો. સમયમર્યાદા પછી મોડી રિટર્ન ફાઇલ કરવાથી વ્યાજની સાથે દંડ પણ ભરવો પડશે. વધુમાં, તમારે બાકી ટેક્સ પર વ્યાજ પણ ચૂકવવું પડી શકે છે.
નિયત તારીખ પછી રિટર્ન ફાઇલ કરવાથી મોડી ફાઇલિંગ ફી લાગશે. જો તમારી વાર્ષિક આવક 5 લાખ રૂપિયાથી વધુ હોય, તો તમને 5,000 રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. જો કે, 5 લાખ રૂપિયાથી ઓછી વાર્ષિક આવક ધરાવતા કરદાતાઓ માટે મહત્તમ ચાર્જ 1,000 રૂપિયા છે. સમયસર તમારું ITR ફાઇલ કરવાથી તમને વધારાના નાણાકીય બોજથી બચાવે છે અને તમારા ટેક્સ રિફંડની પ્રક્રિયાને પણ સુવ્યવસ્થિત બનાવે છે.
બાકી ટેક્સ પર વ્યાજ ચૂકવવાનું રહેશે
જો તમે મોડા ફાઇલિંગને કારણે ટેક્સ ચૂકવવાનો છે, તો તમારે આવકવેરા કાયદાની કલમ 234A હેઠળ વ્યાજ પણ ચૂકવવું પડશે. કાયદા અનુસાર, બાકી ટેક્સ રકમ પર દર મહિને 1 ટકાના દરે સાદું વ્યાજ વસૂલવામાં આવે છે. આ વ્યાજની ગણતરી રિટર્ન સંપૂર્ણપણે ફાઇલ ન થાય ત્યાં સુધી કરવામાં આવે છે. આ નિયમ ફક્ત તે લોકોને લાગુ પડે છે, જેમની ટેક્સ જવાબદારી ઊભી થાય છે. જેમણે પહેલાથી જ પોતાનો ટેક્સ ચૂકવી દીધો છે તેમના પર કોઈ વ્યાજ વસૂલવામાં આવતું નથી.
નુકસાન કેરીફોરવર્ડ મુક્તિ સમાપ્ત
નિયત તારીખ સુધીમાં તમારું રિટર્ન ફાઇલ ન કરવાનો સૌથી મોટો ગેરલાભ એ છે કે તમે તમારા નાણાકીય નુકસાનને ભવિષ્યના વર્ષોમાં આગળ વધારવાનો અધિકાર ગુમાવો છો. વિલંબિત રિટર્ન ફાઇલ કરનારા કરદાતાઓ ભવિષ્યની આવક સામે શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અથવા મિલકતના વેચાણમાંથી મૂડી નુકસાનને સરભર કરી શકતા નથી. વધુમાં, ભવિષ્યના વર્ષોમાં વ્યવસાયિક નુકસાનને આગળ વધારીને ટેક્સ જવાબદારી ઘટાડવાની મુક્તિ પણ સમાપ્ત થાય છે, જેના પરિણામે ભવિષ્યમાં વધુ ટેક્સ ચૂકવણી થશે.
ટેક્સ રિફંડમાં થઈ શકે છે વિલંબ
જો તમે સરકાર તરફથી આવકવેરા રિફંડની અપેક્ષા રાખતા હોવ, તો નિયત તારીખ પછી ફાઇલ કરવાથી પ્રક્રિયામાં વિલંબ થશે. જો કે, જો તમે મોડા રિટર્ન ફાઇલ કરો છો તો પણ તમે રિફંડ મેળવવાના હકદાર છો. જો કે, આવકવેરા વિભાગ નિયત તારીખ સુધીમાં ફાઇલ કરાયેલા રિટર્નને પ્રાથમિકતા આપે છે અને તેને ઝડપથી પ્રોસેસ કરે છે.