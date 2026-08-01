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ITR ફાઇલ ન કરી શક્યા? ચિંતા કરશો નહીં, 31 ડિસેમ્બર સુધી છે મોકો, જાણો સરકારનો નિયમ

ITR Filing: જો તમે 31 જુલાઈ સુધીમાં તમારું આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કર્યું નથી, જે તમારા ITR ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ છે, તો પણ તમારી પાસે એક તક છે. જો કે, તમારે કેટલીક હકીકતો જાણવાની જરૂર છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 01, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:09 AM IST
ITR ફાઇલ ન કરી શક્યા? ચિંતા કરશો નહીં, 31 ડિસેમ્બર સુધી છે મોકો, જાણો સરકારનો નિયમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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