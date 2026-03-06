Prev
યુદ્ધ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલ પર આવ્યા સારા સમાચાર, આ દેશોએ LPG સપ્લાય પર આપી મોટી ઓફર

યુદ્ધ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલ પર આવ્યા સારા સમાચાર, આ દેશોએ LPG સપ્લાય પર આપી મોટી ઓફર

ખાડીમાં યુદ્ધની સ્થિતિને પગલે ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસના સપ્લાયને લઈને મોટો પડકાર ઊભો થઈ ગયો છે. કારણકે ઈરાને મહત્વનો એવો હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ કર્યો છે. ત્યારે હવે ભારતની મદદ માટે વધુ બે દેશો સામે આવ્યા છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 06, 2026, 02:51 PM IST
  • હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ થતા ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસ માટે પડકારવાળી સ્થિતિ બની છે. 
  • જો કે ભારત પાસે હાલ પૂરતો સ્ટોક છે. વૈકલ્પિક રસ્તાઓ પણ શોધી રહ્યું છે. 
  • સૂત્રો મુજબ રશિયા ઉપરાંત અન્ય બે દેશોએ પણ મોટી ઓફર મૂકી છે. 
     

યુદ્ધ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલ પર આવ્યા સારા સમાચાર, આ દેશોએ LPG સપ્લાય પર આપી મોટી ઓફર

એવી આશંકા ઉભી થઈ હતી કે જો સ્થિતિ આવીને આવી જ રહેશે તો દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, એલપીજી જેવી પેદાશોના ભાવ આકાશે આંબી શકે છે. જેને પગલે ભારતે પણ વૈકલ્પિક રસ્તા શોધવા માંડ્યા હતા. સરકારી સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ કેટલાક દેશ ભારતને ગેસ વેચવા તૈયાર છે. ભારત હાલ દૈનિક 195 મિલિયન મેટ્રિક સ્ટાન્ડર્ડ ક્યૂબિક મીટર (mmscmd) ગેસ આયાત  કરે છે. જેમાં કતારનો હિસ્સો 60 mmscmd છે. એટલે કે જરૂરિયાતનો એક તૃતિયાંશથી થોડો ઓછો ભાગ કતારથી આવે છે. યુદ્ધના માહોલમાં કતાર પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે ભારત બીજા વૈકલ્પિક રસ્તા શોધી રહ્યું છે. 

ભારત પાસે કેટલો સ્ટોક
મીડિલ ઈસ્ટમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષને પગલે હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ થવાથી ઓઈલ અને ગેસનો સપ્લાય વિખરાય તેવી આશંકા છે. જો કે સરકારી સૂત્રોનો દાવો છે કે ભારત એનર્જી સિક્યુરિટી મામલે ઘણી મજબૂત સ્થિતિમાં છે. દેશમાં ક્રૂડ ઓઈલ અને પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટનો સ્ટોક 8 અઠવાડિયા ચાલે એટલો છે. સૂત્રો મુજબ ક્રૂડ ઓઈલનો સ્ટોક 25 દિવસનો છે અને પેટ્રોલ તથા ડીઝલનો પણ 25 દિવસ જેટલો સ્ટોક છે. રોજેરોજ સ્ટોક રિફિલ થઈ રહ્યો છે. 

40 ટકા ક્રૂડ ઓઈલ હોર્મુઝથી આવે છે
આમ તો ભારતમાં અલગ અલગ જગ્યાએથી ક્રૂડ ઓઈલ આવે છે. પરંતુ 40 ટકા જેટલું ક્રૂડ ઓઈલ હોર્મુઝ જળમાર્ગથી આવે છે. અન્ય 60 ટકા ક્રૂડ ઓઈલ બીજા રસ્તાઓથી આવે છે. ભારતે રશિયા પાસેથી પણ ક્રૂડ ઓઈલ ખરીદી ચાલુ જ રાખેલી છે. સરકાર દરરોજ દિવસમાં બેવાર સ્થિતિ પર સમીક્ષા કરે છે અને વૈશ્વિક બજાર ઉપર પણ બાજ નજર છે. 

આ દેશો ગેસઆપવા તૈયાર
ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસ અંગે આવનારા સમયમાં કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી ઊભી ન થાય તેના કારણે ભારત તરફથી વૈકલ્પિક માર્કેટની શોધ શરૂ કરી છે. સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ ઓસ્ટ્રેલિયા અને કેનેડાએ ભારતને ગેસ વેચવાની રજૂઆત કરી છે. 

હાલ તો કોઈ કમી નથી
સૂત્ર તરફથી જો કે એ પણ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે દુનિયામાં એલપીજી કે એલએનજીની હાલ કોઈ કમી નથી. ભારત એલપીજી અને એલએનજી સપ્લાયના મામલે આરામદાયક સ્થિતિમાં છે. સરકાર અન્ય સપ્લાયર્સ સાથે પણ સંપર્કમાં છે. જરૂર પડશે તો પગલાં ભરાશે. હાલમાં જ યુએઈ અને અમેરિકા સાથે નવા કોન્ટ્રાક્ટ કરેલા છે. જેથી એનર્જી સપ્લાય મુદ્દે કોઈ સમસ્યા આવે તેવું લાગતું નથી. 

ભારત તરફથી મોટા ઓઈલ ઉત્પાદકો અને વેપારીઓ જોડે ક્રૂડ અને એલપીજી ખરીદી માટે વાતચીત ચાલુ છે. ઈન્ટરનેશનલ એનર્જી એજન્સી (IEA) અને ઓપેક સાથે પણ વાતચીત ચાલુ છે. અમેરિકાથી જહાજો માટે વીમો કરાવવાની પણ વાત ચાલુ છે. સરકારનું ફોકસ સપ્લાય પર કોઈ પણ પ્રકારની અસર પડે તો વૈકલ્પિક રસ્તા તૈયાર રાખવાનું છે. સરકાર  તરફથી સંકેત મળ્યો છે કે  ભારત એનર્જી સિક્યુરિટી અંગે સતર્ક અને તૈયાર પણ છે. વૈકલ્પિક રસ્તાઓની શોધ અને પૂરતા સ્ટોકથી હાલ તો કોઈ જોખમ લાગતું નથી. જો સંઘર્ષ લાંબા સમય સુધી ચાલશે તો ભાવમાં વધારો અને અન્ય પડકારો આવી શકે છે. 

