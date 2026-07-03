/Crash Prediction: ફૂટવા જઈ રહ્યો છે AIનો ફુગ્ગો? શેરબજારને લઈને RBIએ આપી મોટી ચેતવણી

Stock Market Crash Prediction: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)એ AIને કારણે વૈશ્વિક બજારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડા અંગે એક મોટી ચેતવણી જાહેર કરી છે. કેન્દ્રીય બેંક જણાવે છે કે કોર્પોરેટ કમાણી વૃદ્ધિના પુનર્મૂલ્યાંકન અને AI-સંબંધિત શેરોના મૂલ્યાંકનને કારણે વૈશ્વિક બજારોમાં ઘટાડો ભારતીય બજાર પર પણ અસર કરી શકે છે.
RBIએ તેના નાણાકીય સ્થિરતા અહેવાલ (FSR)માં જણાવ્યું હતું કે AI-સંબંધિત રોકાણો હવે બોન્ડ બજારો સહિત અન્ય મૂડી બજાર ક્ષેત્રોમાં ફેલાઈ રહ્યા છે. દક્ષિણ કોરિયા, તાઇવાન અને જાપાન સહિતના ઘણા બજારોમાં તાજેતરમાં AI-સંબંધિત શેરોમાં ઉછાળો અને ઉચ્ચ અસ્થિરતા જોવા મળી છે.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે AI-સંબંધિત ટેક કંપનીઓના નાના ગ્રુપ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે, જે AI અપનાવવામાં અગ્રણી અર્થતંત્રોમાં અથવા તેની સપ્લાય ચેઇનમાં ભાગ લેતી અર્થવ્યવસ્થાઓમાં શેરબજારના પ્રદર્શનને વધુને વધુ અસર કરી રહ્યું છે.
US બજારમાં થઈ શકે છે મોટો ઘટાડો
કેટલાક ઉભરતા બજારોના તાજેતરના સારા પ્રદર્શનનું કારણ મુખ્યત્વે એકંદર તાકાત કરતાં AI-સંબંધિત કંપનીઓ છે. સેન્ટ્રલ બેંકે જણાવ્યું હતું કે બંને નાણાકીય અસ્થિરતાના સ્ત્રોત છે, કારણ કે આ કંપનીઓમાં વેચાણ યુએસમાં વ્યાપક બજારમાં ઘટાડો લાવી શકે છે અને કમાણીની અસર દ્વારા અન્ય બજારોમાં ફેલાઈ શકે છે.
ધિરાણકર્તાઓને પણ થઈ શકે છે અસર
RBI રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે જેમ જેમ હાઇપરસ્કેલ કંપનીઓ ઘટી રહેલા મુક્ત રોકડ પ્રવાહ વચ્ચે AI બિલ્ડઆઉટ્સ પર મૂડી ખર્ચમાં વધારો કરે છે, તેમ તેમ તેમણે છેલ્લા બે વર્ષમાં આ રોકાણોને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે મોટી લોન લીધી છે. જેમ જેમ ખર્ચ વધુ વિસ્તરે છે, તેમ તેમ લોન ભંડોળમાં પણ વધારો થવાની ધારણા છે. RBIએ જણાવ્યું હતું કે, તેથી, AI-આધારિત સંપત્તિ મૂલ્યોમાં ઘટાડો આ ચેનલ દ્વારા જોખમો ઉભા કરી શકે છે, જે બેંકો, પર્સનલ લોન કંપનીઓ અને AI તેજીને ભંડોળ આપતી અન્ય કંપનીઓને અસર કરે છે.
AI બબલ ફૂટવાનો વધે છે ભય
નોંધનીય છે કે યુએસમાં ઇક્વિટી મૂલ્યાંકન ઘણા મેટ્રિક્સમાં ઐતિહાસિક લો લેવલે રહ્યું છે. RBIના મતે, US ઇક્વિટી બજારોમાં બાકીના વિશ્વભરમાંથી રોકાણ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યું છે, માર્ચ 2026 સુધીમાં US ઇક્વિટીમાં કુલ વિદેશી હોલ્ડિંગ 21 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચવાની ધારણા છે, જે માર્ચ 2020માં 7.5 ટ્રિલિયન ડોલર હતું.
જ્યારે દક્ષિણ કોરિયાના શેરબજારમાં એક અઠવાડિયા પહેલા 10 ટકા ઘટાડો થયો હતો, જેના કારણે લોઅર સર્કિટ લાગી હતી અને ટ્રેડિંગ અટકી ગયું હતું. આનાથી AI બબલ ફૂટવાની આશંકા વધી ગઈ હતી. ભારતીય બજાર સહિત અન્ય એશિયન બજારોમાં પણ ઘટાડો થયો હતો.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.