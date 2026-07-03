Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /Crash Prediction: ફૂટવા જઈ રહ્યો છે AIનો ફુગ્ગો? શેરબજારને લઈને RBIએ આપી મોટી ચેતવણી

Crash Prediction: ફૂટવા જઈ રહ્યો છે AIનો ફુગ્ગો? શેરબજારને લઈને RBIએ આપી મોટી ચેતવણી

Stock Market Crash Prediction: ભારતીય રિઝર્વ બેંકે AI શેરો અંગે એક મોટી ચેતવણી જાહેર કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે વૈશ્વિક બજારમાં વ્યાપક તેજીને બદલે, ફક્ત AI અને સંબંધિત શેરોમાં વધારો જોવા મળ્યો છે, જેના કારણે મોટી અસ્થિરતા જોવા મળી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 03, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:41 PM IST
Crash Prediction: ફૂટવા જઈ રહ્યો છે AIનો ફુગ્ગો? શેરબજારને લઈને RBIએ આપી મોટી ચેતવણી
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સિયા ગોયલ કોડ વર્ડમાં ચેતન ચૌધરી સાથે કરતી હતી વાત, કેતન મર્ડર કેસમાં મોટો ખુલાસો
Siya Goyal53 min ago
2
What is CE mark on gadgets1 hr ago
3
Panchayat Season 5 Release Prediction1 hr ago
4
SRK Cricket Stadium1 hr ago
5
Gujarat Monsoon 20262 hrs ago