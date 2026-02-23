ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ ન ભરવા પર શું થઈ શકે છે જેલ, જાણી લો નિયમ?
Credit Card Rules in india: અત્યારે ખર્ચ કરો, બાદમાં ચુકવણી કરો જેવી સુવિધા તેને આકર્ષક બનાવે છે, પરંતુ તે સુવિધા ક્યારેક પરેશાની બની શકે છે. ખાસ કરી જ્યારે બિલ ભરવા માટે મહિનાના અંતમાં પૈસા ઉપલબ્ધ ન હોય.
- ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ ન ભરવા પર શું જેલ થઈ શકે છે?
- બિલ ન ભરવા પર શું નુકસાન થાય છે?
- ક્રિડેટ કાર્ડના શું છે ભારતમાં નિયમ?
-
Trending Photos
આજના જીવનમાં ક્રેડિટ કાર્ટ લોકો માટે મદદરૂપ સાબિત થાય છે. પછી તે શોપિંગ હોય, ટ્રાવેલ હોય કે અચાનક કોઈ ઈમરજન્સી, કાર્ડથી તત્કાલ ચુકવણી સરળ થી જાય છે. અત્યારે ખર્ચ કરો, બાદમાં ચુકવણી કરો જેવી સુવિધાઓ તેને વધુ આકર્ષક બનાવે છે, પરંતુ તે સુવિધા ક્યારેક-ક્યારેક મુશ્કેલી પણ બની શકે છે. ખાસ કરી ત્યારે જ્યારે મહિનાના અંતમાં બિલ ભરવા માટે પૈસા ઉપલબ્ધ ન હોય. તેવા સમયમાં ઘણા લોકોના મનમાં સવાલ આવે છે કે જો ક્રેડિટ કાર્ડના બિલની ચુકવણી સમય પર ન કરવામાં આવે તો શું મને પોલીસ પકડી શકે છે કે જેલ જવું પડશે. તો આવો જાણીએ ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ ન ભરવા પર શું જેલ થઈ શકે છે.
ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ ન ભરવા પર શું જેલ થઈ શકે છે
ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ ન ભરવા પર સીધી જેલ થતી નથી. ક્રેડિટ કાર્ડ બિલનો મામલો સિવિલ નેચરલનો હોય છે એટલે કે પૈસાની લેતીદેતીનો વિવાદ, ન કોઈ ગુનો, બેંક કે કાર્ડ કંપની સીધી કાર્યવાહી માટે પોલીસની પાસે મોકલતી નથી. સામાન્ય રીતે એવું થાય છે કે સૌથી પહેલા બેંક કે કાર્ડ કંપની તમને SMS, કોલ અને ઈમેલ દ્વારા રિમાઇન્ડર મોકલે છે. જો બિલ સમય પર ન ભરવામાં આવે તો રિકવરી એજન્ટ સંપર્ક કરી શકે છે, લાંબા સમય સુધી ચુકવણી ન કરવા પર બેંક સિવિલ કોર્ટનો સહારો લઈ શકે છે. કોર્ટ તમારી વિરુદ્ધ રિકવરીનો આદેશ જારી કરી શકે છે.
ક્યારે મામલો ગંભીર બની શકે છે?
માત્ર બિલ ન ભરવાથી અપરાધ માનવામાં આવતો નથી. જો તમે ઈરાદાપૂર્વક નકલી દસ્તાવેજ આપ્યા, જાણકારી છુપાવી, કાર્ટ લેવા સમયે પેમેન્ટનો કોઈ ઈરાદો નહોતો તો તેને છેતરપિંડી (Fraud) માની શકાય છે અને મામલો આપરાધિક બની શકે છે. આવી સ્થિતિમાં કોર્ડની કાર્યવાહી કડક થઈ જાય છે અને ગંભીર પરિણામ હોઈ શકે છે એટલે કે ડિફોલ્ડ થવું ગુનો નથી, પરંતુ ફ્રોડ સાબિત થવાનો મામલો ગંભીર બની જાય છે.
બિલ ન ભરવા પર શું નુકસાન થાય છે?
1. ક્રેડિટ સ્કોર પર અસર- એક કે બે મહિના બિલ ભરવામાં વિલંબથી તમારૂ ક્રેડિટ સ્કોર ઘટી શકે છે. એટલે કે ભવિષ્યમાં હોમ લોન કે અન્ય લોન લેવી તમારા માટે મુશ્કેલ બની જાય છે. બેંક નવું ક્રેડિટ કાર્ડ આપવાની ના પાડી દે છે.
2. વ્યાજ અને લેટ ફી- નક્કી તારીખ પર બિલ ન ભરવા પર ભારે વ્યાજ અને લેટ ફી સામેલ થાય છે. બાકી રકમ ઝડપથી વધી શકે છે.
3. રિકવરી કોલ્સ અને નોટિસ- ઘણા મહિના સુધી ચુકવણી ન થવા પર બેંકના રિકવરી એજન્ટ કોલ અને ઈમેલના માધ્યમથી સંપર્ક કરશે. પરંતુ તે ધમકાવી શકે નહીં. પરંતુ સતત કોલને કારણે માનસિક તણાવ વધી શકે છે.
ક્યારે થઈ શકે છે જેલ?
માત્ર વિલંબથી બિલ ભરવા પર જેલ થતી નથી, જેલનો ખતરો ત્યારે આવે છે જ્યારે છેતરપિંડી સાબિત થઈ જાય, ઈરાદાપૂર્વક નકલી ડોક્યુમેન્ટ આપી કાર્ડ લેવામાં આવ્યું હોય કે કાર્ડ લેવાના સમયે ચુકવણીનો કોઈ ઈરાદો ન હોય. આવા મામલામાં કોર્ટ આપરાધિક કેસ નોંધી શકે છે, પરંતુ દરેક લેટ પેમેન્ટ કે ડિફોલ્ડ પર આ નિયમ લાગૂ થતો નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે