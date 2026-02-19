ક્રેડિટકાર્ડ ધારકો માટે મોટા સમાચાર, 1 એપ્રિલથી બદલાઈ જશે 5 નિયમ, તમારા પર પડશે સીધી અસર
credit card rules 2026: જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરો છો તો 1 એપ્રિલ 2026થી નિયમોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. આવકવેરા વિભાગના ડ્રાફ્ટ ઇનકમ ટેક્સ રૂલ્સ 2026મા ક્રેડિટ કાર્ડ સાથે જોડાયેલા પાંચ મહત્વના ફેરફાર પ્રસ્તાવિત છે. તેવામાં જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરતા હોવ તો આ ફેરફાર વિશે જાણીલો.
- 1 એપ્રિલ 2026થી લાગૂ થશે ક્રેડિટ કાર્ડના નવા નિયમ
- આવકવેરા વિભાગે જાહેર કર્યાં પ્રસ્તાવિત નિયમ
- હવે ક્રેડિટ કાર્ડ કઢાવવા પાનકાર્ડ ફરજીયાત
જો તમે સામાન્ય ખર્ચ, ઓનલાઈન શોપિંગ કે ટેક્સ પેમેન્ટ માટે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરો છો તો 1 એપ્રિલ 2026થી તમારા માટે ઘણા નિયમમાં ફેરફાર થશે. આવકવેરા વિભાગ દ્વારા જાહેર ડ્રાફ્ટ ઇનકમ ટેક્સ રૂલ્સ 2026મા ક્રેડિટ કાર્ડ સાથે જોડાયેલા પાંચ મોટા ફેરફાર પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવ્યા છે. અંતિમ મંજૂરી મળ્યા બાદ આ નિયમ 1962ની જૂની જોગવાઈની જગ્યા લેશે. તેવામાં જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરતા હોવ તો તમારે આ નિયમ જાણવા જરૂરી છે.
1. મોટા ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ પર કડક રિપોર્ટિંગ
નવા ડ્રાફ્ટ પ્રમાણે જો કોઈ નાણાકીય વર્ષમાં તમારા એક કે વધુ ક્રેડિટ કાર્ડની કુલ ચુકવણી 10 લાખ કે તેનાથી વધુ છે (કેશ છોડીને) તો બેંક કે કાર્ડ જારી કરનારી કંપનીએ તેની જાણકારી આવકવેરા વિભાગને આપવી પડશે. તો 1 લાખ કે તેનાથી વધુની ચુકવણી રોકડમાં કરવામાં આવે તો તેનું રિપોર્ટિંગ ફરજીયાત કરવું પડશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય મોટા પ્રાન્ઝેક્શન પર નજર રાખવાનો અને ટેક્સ નિયમનું પાલન મજબૂત બનાવવાનો છે.
2. પાન કાર્ડ માટે કામ આવશે ક્રેડિટ કાર્ડ સ્ટેટમેન્ટ
હવે ત્રણ મહિનાથી ઓછા જૂના ક્રેડિટ કાર્ડ સ્ટેટમેન્ટને સરનામાના પ્રમાણ પત્ર (Address Proof) ના રૂપમાં સ્વીકાર કરી શકાશે. તેનાથી નવું પાન કાર્ડ લેનાર વ્યક્તિને આ સુવિધા મળશે અને ડોક્યુમેન્ટની પ્રક્રિયા સરળ થશે.
3. ટેક્સ ચુકવણી માટે ક્રેડિટ કાર્ડને મંજૂરી
હવે આવકવેરાની ઓનલાઈન ચુકવણી કરવા સમયે ક્રેડિટ કાર્ડ પણ માન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક પેમેન્ટ મોડ હશે. પહેલા માત્ર ડેબિડ કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગ જેવા વિકલ્પો ઉપલબ્ધ હતા. આ ફેરફારથી કરદાતાઓને ચુકવણીમાં વિકલ્પ મળશે, પરંતુ તેના વ્યાજદરો અને ચાર્જનું ધ્યાન રાખવું પડશે.
4. કંપનીએ આપેલા ક્રેડિટ કાર્ડ પર ટેક્સ નિયમ
જો કોઈ કર્મચારીને કંપની તરફથી ક્રેડિટ કાર્ડ આપવામાં આવ્યું છે અને તેના પર થયેલા ખર્ચની ચુકવણી કંપની કરે છે તો તેને પરક્વિઝિટ (Perquisite) માનવામાં આવશે અને તેના પર ટેક્સ લાગી શકે છે. પરંતુ જો ખર્ચ સંપૂર્ણ રીતે ઓફિશિયલ કામ માટે છે અને કંપનીની પાસે તેનો રેકોર્ડ છે તો ટેક્સમાંથી છૂટ મળી શકે છે.
5. ક્રેડિટ કાર્ડ માટે પાનકાર્ડ ફરજીયાત
હવે કોઈપણ બેંક કે સંસ્થામાંથી ક્રેડિટ કાર્ડ લેવા માટે પાન નંબર જરૂરી હશે. પાન વગર અરજીનો સ્વીકાર કરવામાં આવશે. તેનો ઈરાદો મોટા ટ્રાન્ઝેક્શનને ટેક્સ સિસ્ટમ સાથે જોડવાનો છે અને નકલી ખાતા પર પ્રતિબંધ લગાવવાનો છે.
શું તમારી ખર્ચ કરવાની સ્ટાઇલ પર પડશે અસર?
આ નિયમોથી સ્પષ્ટ છે કે સરકાર મોટા ક્રેડિટ કાર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન પર કડકથી નજર રાખવાની તૈયારીમાં છે. સાથે ડિજિટલ ચુકવણી અને પારદર્શિતા લાવવા પર ભાર છે. જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડથી મોટો ખર્ચ કરો છો તો તમારે આ બાબતે ધ્યાન આપવું પડશે.
