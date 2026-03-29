ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરનારા 11 કરોડ લોકો સાવધાન! 1 એપ્રિલમાં થવા જઈ રહ્યા છે મોટા ફેરફારો, ખિસ્સા પર થશે ડાયરેક્ટ અસર

Credit Card New Rules: નવું નાણાકીય વર્ષ 1 એપ્રિલથી શરૂ થાય છે. ક્રેડિટ કાર્ડના ઘણા નિયમોમાં ફેરફાર થવાની તૈયારી છે. ભારતમાં 11 કરોડથી વધુ લોકો ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરે છે, જે દર મહિને 2 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ મૂલ્યના વ્યવહારો કરે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 29, 2026, 03:00 PM IST
Credit Card New Rules: નવા નાણાકીય વર્ષમાં ક્રેડિટ કાર્ડના નિયમોમાં પણ ફેરફાર થવાની તૈયારી છે. ભારતમાં 11 કરોડથી વધુ એક્ટિવ ક્રેડિટ કાર્ડ યુઝર્સ છે, અને દર મહિને ₹2 લાખ કરોડથી વધુ મૂલ્યના વ્યવહારો થાય છે. આવકવેરા અધિનિયમ, 2025 અને ડ્રાફ્ટ આવકવેરા નિયમો, 2026 હેઠળ, આવકવેરા વિભાગ તમારા ક્રેડિટ કાર્ડ વ્યવહારોનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરી શકે છે. 1 એપ્રિલથી શું બદલાઈ શકે છે તે જાણીએ.

1 એપ્રિલથી, તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ હવે ફક્ત ચુકવણી સાધન રહેશે નહીં. તે તમારી ટેક્સ પ્રોફાઇલ સાથે જોડાયેલ એક મજબૂત નાણાકીય દસ્તાવેજ બની જશે. જો તમારી આવક, ખર્ચ અને ટેક્સ ફાઇલિંગ વચ્ચે કોઈ વિસંગતતા ન હોય, તો તમારે નવા નિયમોથી ગભરાવું જોઈએ નહીં. પરંતુ જો તમારા ખર્ચા વધારે છે અને તમારી રિપોર્ટ કરેલી આવક ઓછી છે, તો તમે ટેક્સ વિભાગની તપાસ હેઠળ આવી શકો છો.

હાઈ-વેલ્યૂના ટ્રાન્જેક્શન

ક્રેડિટ કાર્ડ વપરાશકર્તાઓ માટે સૌથી મોટો ફેરફાર ઉચ્ચ-મૂલ્યના વ્યવહારોની જાણ કરવાનો છે. ડ્રાફ્ટ નિયમો અનુસાર, જો કોઈ વપરાશકર્તાએ નાણાકીય વર્ષમાં ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને 10 લાખ રૂપિયા કે તેથી વધુની ચુકવણી કરી હોય, તો તમારી બેંક આ માહિતી આવકવેરા વિભાગને જાણ કરી શકે છે. વિભાગ નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ વિદેશી ખર્ચ પર પણ નજર રાખશે. 1 લાખ રૂપિયા કે તેથી વધુના રોકડ વ્યવહારો પર પણ નજીકથી નજર રાખવામાં આવશે. સ્પષ્ટપણે, જો તમારા ખર્ચ તમારા ITRમાં દર્શાવેલ આવક કરતાં વધુ હોય, તો તમને નોટિસ મળી શકે છે.

PAN-ક્રેડિટ કાર્ડ લિંકિંગ

ડ્રાફ્ટ નિયમોમાં બીજો મોટો ફેરફાર એ છે કે PANને ક્રેડિટ કાર્ડ સાથે લિંક કરવાનું ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. 1 એપ્રિલ પછી, બેંકો PAN વગર ક્રેડિટ કાર્ડ જાહેર કરશે નહીં. તમારે તમારા હાલના ક્રેડિટ કાર્ડને તમારા PAN સાથે પણ લિંક કરવાની જરૂર પડશે. આનાથી તમારા ક્રેડિટ કાર્ડને તમારી ટેક્સનો અભિન્ન ભાગ બનાવવામાં આવશે. વધુમાં, જો તમારું ક્રેડિટ કાર્ડ સ્ટેટમેન્ટ ત્રણ મહિનાથી વધુ જૂનું ન હોય, તો PAN માટે અરજી કરતી વખતે તેને સરનામાના પુરાવા તરીકે સબમિટ કરી શકાય છે.

ટેક્સ ચુકવણી માટે માન્ય

ક્રેડિટ કાર્ડ સાથે, તમારી પાસે બીજો વિકલ્પ છે. હવે તમે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઈન આવકવેરો ચૂકવી શકો છો. અત્યાર સુધી, આ ફક્ત ડેબિટ કાર્ડ અને નેટ બેંકિંગ દ્વારા જ શક્ય હતું. હવે, ક્રેડિટ કાર્ડને ઇલેક્ટ્રોનિક ચુકવણી મોડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જો કે, બેંકો પ્રોસેસિંગ ફી વસૂલ કરી શકે છે, અને જો તમે તમારા ક્રેડિટ કાર્ડ બિલને સમયસર ચૂકવવામાં ફેલ જાઓ છો, તો તમારે વ્યાજ ચૂકવવું પડી શકે છે.

કંપની ક્રેડિટ કાર્ડ

જો તમે તમારી કંપની દ્વારા આપેલા ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરો છો, તો નવા નિયમો તમારા પર વધુ અસર કરી શકે છે. એપ્રિલથી શરૂ કરીને, કંપની કાર્ડથી કરવામાં આવેલા પર્સનલ ખર્ચને ટેક્સ લાભ માનવામાં આવી શકે છે. જો કે, જો ખર્ચ ફક્ત સત્તાવાર હેતુઓ માટે હોય, તો તે ટેક્સપાત્ર રહેશે નહીં. જોકે, તમારે તમારા બિલ કાળજીપૂર્વક રાખવા પડશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

