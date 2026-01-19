Prev
દેશના કરોડો ખેડૂતોને મળશે ખુશખબર ! બજેટમાં કિસાન સન્માન નિધિની રકમમાં થશે આટલો વધારો ?

Budget 2026 Kisan Samman Nidhi: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરીએ કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવાના છે. દેશભરના ખેડૂતોને તેમની પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે. આમાં પીએમ કિસાન સબસિડીની રકમ 6,000 રૂપિયાથી વધારો કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 19, 2026, 04:13 PM IST

દેશના કરોડો ખેડૂતોને મળશે ખુશખબર ! બજેટમાં કિસાન સન્માન નિધિની રકમમાં થશે આટલો વધારો ?

Kisan Samman Nidhi: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. દેશભરના ખેડૂતોની પીએમ કિસાન સબસિડીની રકમ ₹6,000થી વધારીને વાર્ષિક ₹9,000 કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આ યોજના હેઠળ, પાત્ર ખેડૂતોને ત્રણ સમાન હપ્તામાં વાર્ષિક 6,000 રૂપિયા મળે છે, જેમાં દરેક હપ્તામાં 2,000 રૂપિયાના આપવામાં આવે છે.

5 લાખ રૂપિયા સુધી મર્યાદા

યોજનાની સબસિડીની રકમ તેની શરૂઆતથી યથાવત રહી છે. ગયા બજેટમાં, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે પીએમ કિસાન લાભાર્થીઓને કંઈ આપ્યું ન હતું, પરંતુ તેમણે KCC મર્યાદા 3 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 5 લાખ રૂપિયા કરીને લાખો ખેડૂતોને ભેટ આપી હતી.

ખેડૂતોની માંગણીઓ શું છે?

આ વખતે, લોકો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની રકમમાં વધારો કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. ખેડૂતો કહે છે કે તેમને દર ચાર મહિને 2000 રૂપિયા મળે છે. આનાથી ખાતરનો ખર્ચ પણ પૂરો થતો નથી. વેતનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. તેથી, સરકારે પીએમ કિસાન હપ્તો વધારીને ઓછામાં ઓછો 3000 રૂપિયા કરવો જોઈએ.

ઓછામાં ઓછા 9,000 રૂપિયા

બીજા ખેડૂતે પણ પીએમ કિસાન રકમ વધારીને 9,000 રૂપિયા કરવાની માંગ કરી. ખેડૂતો કહ્યું કે હવે ખેતી કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિ અને કમોસમી વરસાદ પાકનો નાશ કરે છે. ઉપજ ખર્ચ કરતા ઘણી ઓછી છે. જ્યારે પીએમ કિસાન ભંડોળથી ખેતી ખર્ચમાં થોડો ઘટાડો થયો છે, ત્યારે હવે 6,000 રૂપિયા અપૂરતા લાગે છે. ઓછામાં ઓછા 9,000 રૂપિયા રાહત થશે.

22મા હપ્તાની રાહ

કેન્દ્ર સરકારે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ ખેડૂતોના ખાતામાં 2,000 રૂપિયાના 21 હપ્તા મોકલી દીધા છે. લાભાર્થીઓ હવે 22મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

