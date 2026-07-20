/સવારે 90 ડોલરને પાર પછી ઈરાનનું એક નિવેદન અને ઓઈલ ધડામ, ક્રૂડ ઘટતાં સોના-ચાંદીમાં ઉછાળો, જાણો કેટલા વધ્યા ભાવ

Crude Oil Price Down : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે US રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, અમે ઈરાનને પાઠ ભણાવીશું. ટ્રમ્પની ધમકી બાદ સોમવાર, 20 જુલાઈની સવારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો થયો હતો અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ભાવે પ્રતિ બેરલ 91 ડોલરને પાર કરી ગયા હતા. ક્રૂડ ઓઈલની સપ્લાય પર સંકટના વાદળો ઘેરાવા લાગ્યા, ત્યારે બપોરે ઈરાન તરફથી એક નિવેદને પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી.
ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઈલ બાઘાઈએ યુદ્ધ અંગે એવું નિવેદન આપ્યું કે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ મહિનાની હાઈ સપાટીથી નીચે આવી ગયા. ગણતરીની કલાકોમાં જ ભાવ પ્રતિ બેરલ $91.05થી ઘટીને $87.60 પ્રતિ બેરલ થયા, WTI ક્રૂડમાં 0.9 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારા બાદ કેમ થયો ઘટાડો ?
સોમવારે સવારે સપ્ટેમ્બર ડિલિવરી માટે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ $91.05 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું હતું, પરંતુ બપોર સુધીમાં તે 0.4 ટકાથી વધુ ઘટીને $87.60 પર આવી ગયું. ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ બાઘેઈએ જણાવ્યું હતું કે જો દેશના રાષ્ટ્રીય હિતોનું રક્ષણ કરવામાં આવે તો અમેરિકા સાથે વાટાઘાટો આગળ વધી શકે છે. આ નિવેદનને અમેરિકા સાથે શાંતિ વાટાઘાટો ફરી શરૂ કરવાની પહેલ તરીકે જોવામાં આવ્યું હતું. આ નિવેદન પર બજારે સકારાત્મક પ્રતિક્રિયા આપી અને તેલના ભાવ ઘટવા લાગ્યા.
ભારત માટે કેમ રાહતના સમાચાર
તાજેતરમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં થયેલા વધારા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના મડાગાંઠને કારણે ભારત વધુ ચિંતિત થઈ રહ્યું હતું. ચિંતાનું કારણ માત્ર કિંમત જ નહોતી, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના સંકટે સપ્લાયનું ટેન્શન પણ વધારી દીધું હતું. જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલશે નહીં, તો વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ સર્જાઈ શકે છે. જો કે, ઈરાનના એક નિવેદનથી નવેસરથી વાતચીતની આશા જાગી છે. જો બંને દેશો વચ્ચે કરાર થાય છે, તો વૈશ્વિક ઓઈલ સંકટ ઓછું થવાની શક્યતા છે.
ઘણા વિશ્લેષકો માને છે કે જો પરિસ્થિતિ વધુ બગડે છે, તો બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ ફરી એકવાર પ્રતિ બેરલ $100ની સપાટીને પાર કરી શકે છે. ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતો માટે આયાત પર આધાર રાખે છે, જે તેના પુરવઠાનો લગભગ 90% ભાગ વિદેશથી મેળવે છે. ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવની સીધી અસર આયાત બિલ, મોંઘવારી, રૂપિયા પર દબાણ અને ચાલુ ખાતાની ખાધ પર પડે છે. હોર્મુઝ સંકટ વચ્ચે પણ ભારતના ક્રૂડ ઓઇલ આયાત બિલમાં વાર્ષિક ધોરણે 60%નો વધારો થયો છે.
સોનામાં તેજી, ચાંદીના ભાવમાં ₹4,000નો વધારો
ઈરાનના નિવેદનથી માત્ર ઓઈલ જ નહીં, પરંતુ સોનામાં પણ અસર જોવા મળી. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પ્રારંભિક ઘટાડા પછી, સોનાના ભાવમાં ઝડપથી વધારો થવા લાગ્યો. સ્પોટ ગોલ્ડના ભાવ $7 વધીને $4,023.74 પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યા. MCX પર, સોનાના ભાવ ₹847 વધીને ₹1,41,350 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યા.
4 સપ્ટેમ્બરવાળી ચાંદી ₹4,000 વધીને ₹2,20,408 થઈ ગઈ થે, તે અગાઉ પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹2,16,403 પર બંધ થઈ હતી. સ્થાનિક બજારમાં સોનાના ભાવમાં શરૂઆતના ઘટાડા પછી સુધારો થયો, બપોરે તેજી જોવા મળી. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, સોનાએ યુટર્ન લીધો અને તેમાં વધારો નોંધાવ્યો.