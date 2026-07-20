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સવારે 90 ડોલરને પાર પછી ઈરાનનું એક નિવેદન અને ઓઈલ ધડામ, ક્રૂડ ઘટતાં સોના-ચાંદીમાં ઉછાળો, જાણો કેટલા વધ્યા ભાવ

Crude Oil Price Down : અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ખોડી યુદ્ધમાં ઈરાન સામેના હુમલાઓ વધુ તીવ્ર બનાવતા દાવો કર્યો કે અમે ઈરાનને પાઠ ભણાવીશું. ટ્રમ્પની ધમકી બાદ સોમવાર, 20 જુલાઈની સવારે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો હતો. ત્યારબાદ ઈરાને આપેલા એક નિવેદને પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી હતી.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 20, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:51 PM IST
સવારે 90 ડોલરને પાર પછી ઈરાનનું એક નિવેદન અને ઓઈલ ધડામ, ક્રૂડ ઘટતાં સોના-ચાંદીમાં ઉછાળો, જાણો કેટલા વધ્યા ભાવ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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