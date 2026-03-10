Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessOil Prices In India: $114ને વટાવી ગયું ક્રૂડ ઓઇલ, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવ?

Oil Prices In India: $114ને વટાવી ગયું ક્રૂડ ઓઇલ, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવ?

Oil Prices In India: વિશ્વભરના ઊર્જા બજારો હાલમાં ભારે ઉથલપાથલનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ અને અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના વધતા સંઘર્ષને કારણે વૈશ્વિક અર્થતંત્રની ગતિ વધી ગઈ છે. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર છે કે 2022 પછી પહેલીવાર ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $114ને વટાવી ગયા છે. આ વૈશ્વિક ઉથલપાથલથી સમગ્ર વિશ્વ આઘાતમાં મુકાઈ ગયું છે, અને દરેક વ્યક્તિ વિચારી રહ્યું છે કે શું પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ફરી એકવાર સામાન્ય માણસના ખિસ્સામાં કાણું પાડશે?
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:43 AM IST
  • વિશ્વભરના ઊર્જા બજારો હાલમાં ભારે ઉથલપાથલનો અનુભવ કરી રહ્યા છે.
  • 2022 પછી પહેલીવાર ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $114ને વટાવી ગયા છે. 
  • આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં આ અરાજકતા હોવા છતાં, ભારતમાં તેલના ભાવ સંપૂર્ણપણે સ્થિર અને શાંત રહે છે. 

Trending Photos

Oil Prices In India: $114ને વટાવી ગયું ક્રૂડ ઓઇલ, જાણો તમારા શહેરમાં શું છે પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવ?

Oil Prices In India: પરંતુ 10 માર્ચ, 2026ની સવાર ભારતીય વાહનચાલકો માટે એક સુખદ આશ્ચર્ય લાવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં આ અરાજકતા હોવા છતાં, ભારતમાં તેલના ભાવ સંપૂર્ણપણે સ્થિર અને શાંત રહે છે. જોકે, મહાનગરોમાં, દિલ્હી સિવાય, મુંબઈ, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ અને કોલકાતા જેવા મુખ્ય શહેરોમાં પેટ્રોલ 100 રૂપિયાથી ઉપર રહે છે. એકમાત્ર મોટી રાહત એ છે કે દેશમાં ક્યાંય પણ ડીઝલના ભાવ 100 રૂપિયાને વટાવી શક્યા નથી.

મુખ્ય શહેરોમાં તેલના ભાવ (રૂપિયા પ્રતિ લિટરમાં)

Add Zee News as a Preferred Source

શહેર            પેટ્રોલ         ડીઝલ

નવી દિલ્હી   ₹94.72     ₹87.62
મુંબઈ          ₹104.21   ₹92.15
કોલકાતા      ₹103.94  ₹90.76
ચેન્નાઈ         ₹100.75   ₹92.34
અમદાવાદ   ₹94.49     ₹90.17
બેંગલુરુ       ₹102.92   ₹89.02
હૈદરાબાદ   ₹107.46   ₹95.70
જયપુર       ₹104.72   ₹90.21
લખનૌ       ₹94.69      ₹87.80
પુણે           ₹104.04    ₹90.57
ચંદીગઢ      ₹94.30      ₹82.45
ઇન્દોર       ₹106.48    ₹91.88
પટણા       ₹105.58    ₹93.80
સુરત         ₹95.00      ₹89.00
નાશિક     ₹95.50      ₹89.50

વૈશ્વિક બજારમાં ભારે ગરમાગરમી હોવા છતાં ભારતમાં ભાવ કેમ નથી વધી રહ્યા?

આ પ્રશ્ન કોઈને પણ આશ્ચર્યચકિત કરી શકે છે, પરંતુ તેની પાછળ ત્રણ ખૂબ જ મજબૂત કારણો હોવાનું જણાય છે. પહેલું, સરકારની રણનીતિ કામ કરી રહી છે, જ્યાં સરકાર સામાન્ય લોકો પર ફુગાવાનો બોજ વધતો અટકાવવા માટે તેલ કંપનીઓ દ્વારા ભાવ નિયંત્રિત કરી રહી છે. બીજું મુખ્ય કારણ પુરવઠા શૃંખલામાં વિશ્વાસ છે. 

ભારતે સમજદારીપૂર્વક તેના તેલ આયાત માર્ગો બદલ્યા છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પરની તેની નિર્ભરતા ઘટાડી છે, આમ હાલ પૂરતા પુરવઠાની ચિંતાઓ દૂર થઈ છે. વધુમાં, સરકારી સૂત્રોએ તાજેતરમાં સ્થિરતાનું વચન આપ્યું હતું અને ભાવમાં વધારો કરવામાં આવશે નહીં, અને આજના દરો તે વિશ્વાસની પુષ્ટિ કરે છે.

આગળનો રસ્તો: શું આ રાહત ટકશે?

એક્સપર્ટ માને છે કે જો મધ્ય પૂર્વનો આ તણાવ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો તેલ કંપનીઓ માટે આ ભાવ જાળવી રાખવાનો એક મોટો પડકાર સાબિત થઈ શકે છે. પરંતુ હાલમાં, પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે. તમે રાહતનો શ્વાસ લઈ શકો છો અને કોઈપણ ચિંતા કર્યા વિના તમારી કારની ટાંકી ભરી શકો છો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Petrol Diesel price10 march petrol priceCrude oil pricesoil prices in indiaGujarati NewsBusiness Newscrude oilIndia Petrol Price

Trending news