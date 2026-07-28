/એકબાજુ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ધડામ, બીજી બાજુ સવારે જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ, જાણો રેટ

ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સોમવારે ધરખમ ઘટાડો જોવા મળ્યો. મંગળવારે પણ આ કડાકો ચાલુ જોવા મળ્યો છે. જો કે વૈશ્વિક બજારમાં નરમાઈ છતાં ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ તથા એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર થયા નથી. અમેરિકા તરફથી ઉઠાવવામાં આવેલા પગલાં બાદ ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વાતચીતથી સમાધાન નીકળવાની આશા વધી છે. આ સાથે જ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી જહાજોની અવરજવર પણ ફરીથી શરૂ થવાના એંધાણ છે. બ્રેન્ડ ક્રૂડ ફ્યૂચર્સના ભાવમાં સોમવારે 8.42 ડોલરનો ઘટાડો આવ્યો અને તે 88.36 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર બંધ થયું. ત્યારબાદ મંગળવારે તે વળી પાછું ગગડ્યું અને 88.03 ડોલર પર પહોંચી ગયું. આ ઉપરાંત અમેરિકી વેસ્ટ ટેક્સાસ ઈન્ટરમીડિએટ (WTI) ક્રૂડ ફ્યૂચર્સ 6.70 ડોલર તૂટીને 82.61 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર બંધ થયું હતું. મંગળવારે આ ઘટાડા બાદ તે 82.15 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ 17 જુલાઈ બાદથી સૌથી નીચલા સ્તરે છે.
ગત અઠવાડિયે 100 ડોલર પાર પહોંચ્યા હતા ભાવ
અત્રે જણાવવાનું કે ગત અઠવાડિયે બ્રેન્ટ ક્રૂડ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર પહોંચી ગયો હતો. આ સંઘર્ષના કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી પસાર થનારો ઓઈલ સપ્લાય પ્રભાવિત થયો હતો. જેની અસર લાલ સાગર સુધી ફેલાઈ ગઈ હતી. જેના કારણે દુનિયાના સૌથી મોટા ઓઈલ નિકાસકાર દેશ સાઉદી અરબથી બાબ અલ મંદેબ સ્ટ્રેટ દ્વારા એશિયાને થનારી નિકાસ ખોરવાઈ હતી. યુએનમાં અમેરિકી રાજદૂત માઈક વોલ્ટ્ઝે વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કૂટનીતિને વધુ એક તક આપવા માટે અમેરિકી હુમલાઓને રોકવાનો નિર્ણય લીધો છે.
વીકેન્ડમાં હોર્મુઝમાંથી 10થી ઓછા જહાજ પસાર થયા
એનર્જી એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી કોઈ ઠોસ અને લેખિત સમજૂતિ ન થાય ત્યાં સુધી ઓઈલ બજારમાં ઉતાર ચડાવ રહેશે. ભલે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે અનૌપચારિક સીઝફાયર જોવા મળી રહ્યું હોય. પરંતુ ઓઈલ સપ્લાય હજુ પણ મર્યાદિત છે. વીકેન્ડ દરમિયાન હોર્મુઝથી રોજના 10થી પણ ઓછા જહાજ પસાર થયા. ઓલી સપ્લાય પહેલાના લેવલથી માત્ર 15 ટકા રહી ગયો છે. જ્યારે સામાન્ય દિવસમાં અહીંથી રોજ લગભગ 2 કરોડ બેરલ ક્રૂડ ઓઈલ અને અન્ય પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટનો સપ્લાય થતો હતો.
પેટ્રોલ-ડીઝલના આજના ભાવ
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં આજે પણ કોઈ ફેરફાર થયો નથી. દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ આજે પણ 102.12 અને ડીઝલનો ભાવ 95.20 રૂપિયા લીટર છે. જ્યારે લખનઉમાં પેટ્રોલ 102.05 અને ડીઝલ 99.28 રૂપિયા, પટણામાં પેટ્રોલ 112.70 રૂપિયા અને ડીઝલ 99.87 રૂપિયા ઈન્દોરમાં પેટ્રોલ 114.61 અને ડીઝલ 99.70 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે.
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|101.83
|97.92
|વડોદરા
|101.46
|97.57
|સુરત
|101.63
|97.77
|રાજકોટ
|102.03
|98.16
LPG સિલિન્ડરના આજના રેટ
ભારતમાં આજે ઘરેલુ અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના રેટમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. ઈન્ડિયન ઓઈલ મુજબ દિલ્હીમાં 14.2 કિલોવાળા ઘરેલુ સિલિન્ડર 942 રૂપિયા અને 19 કિલોવાળો કોમર્શિયલ સિલિન્ડર 2930 રૂપિયા છે. અત્રે જણાવવાનું કે 7 માર્ચના રોજ ઘરેલુ સિલિન્ડર 60 રૂપિયા મોંઘો થઈ ગયો. દિલ્હીમાં તેનો ભાવ 853 રૂપિયાથી 913 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો. 7 જૂનના રોજ 29 રૂપિયા બીજા વધ્યા, દિલ્હીમાં આ સિલિન્ડર 942 રૂપિયાનો થઈ ગયો. બધુ મળીને આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડર 89 રૂપિયા મોંઘો થઈ ચૂક્યો.