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એકબાજુ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ધડામ, બીજી બાજુ સવારે જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ, જાણો રેટ

ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વૈશ્વિક સ્તરે ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. જો કે ઘરેલુ બજારોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર તેની શું અસર પડી છે તે ખાસ જાણો. અત્રે જણાવવાનું કે ઓઈલ વિતરણ કંપનીઓ રોજ સવારે 6 વાગે પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરે છે.  

Written ByViral Raval
Published: Jul 28, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:38 AM IST
એકબાજુ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ધડામ, બીજી બાજુ સવારે જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ, જાણો રેટ
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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એકબાજુ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ધડામ, બીજી બાજુ સવારે જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ, જાણો
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