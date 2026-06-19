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ઈરાન-અમેરિકા શાંત પડતા ક્રૂડ ઓઈલ ધડામ, સવારે જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ

Petrol-Diesel Price Today: ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ રોજ સવારે 6 વાગે પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કરે છે. આજે પણ કંપનીઓએ ભાવ જાહેર કર્યા. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટીને પ્રતિ બેરલ 79 ડોલર આસપાસ પહોંચી ગયા. તો શું પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો? આ ઉપરાંત કેન્દ્રીય મંત્રી સુરેશ  ગોપીએ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ મુદ્દે એક મોટું નિવેદન આપ્યું એ પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 19, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:51 AM IST
ઈરાન-અમેરિકા શાંત પડતા ક્રૂડ ઓઈલ ધડામ, સવારે જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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