/ઈરાન-અમેરિકા શાંત પડતા ક્રૂડ ઓઈલ ધડામ, સવારે જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના નવા ભાવ

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સાઈન થઈ જતા હવે હોર્મુઝ સંકટ પર ઘેરાયેલા આફતના વાદળો દૂર થતા હોય તેવું જણાઈ રહ્યું છે. આ બધા વચ્ચે શાંતિ સ્થપાતા ક્રૂડના ભાવ પણ હવે ધડામ થઈ રહ્યા છે. ક્રૂડનો ભાવ ગગડીને 79 ડોલર પ્રતિ બેરલ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ શું ઘટશે? તમને જણાવી દઈએ કે ગુરુવારે કેન્દ્રીય મંત્રી સુરેશ ગોપીએ કહ્યું હતું કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જલદી ઘટે તેવી શક્યતા નથી. જો કે આજે સવારે જે નવા ભાવ જાહેર થયા તેમાં પણ કોઈ ફેરફાર નથી. એટલે કે ભાવ જેમના તેમ છે. પેટ્રોલના લેટેસ્ટ રેટ અને કેન્દ્રીય મંત્રીએ ભાવ ન ઘટવા પાછળ શું કારણ જણાવ્યું તે પણ જાણો.
શું છે ક્રૂડનો ભાવ
હોર્મુઝમાંથી જહાજોને પસાર થવાની મંજૂરી મળ્યા બાદ હવે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ તૂટીને 79 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર જોવા મળ્યો છે. બીજી બાજુ WTI ક્રૂડ તૂટીને 75 ડોલર પ્રતિ બેરલ જોવા મળ્યો છે. આ બધા વચ્ચે ભારતનું એક જહાજ કે જે કતારના રાસ લફાન બંદરથી 2,370 મેટ્રિક ટન એલએનજી ભરીને સાડા ત્રણ મહિના પહેલા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી ભારત આવવા નીકળ્યું હતું તે યુદ્ધ ફાટી નીકળતા અટવાયું હતુ તે હવે બહુ જલદી ભરૂચના દહેજ બંદરે પહોંચે તેવી શક્યતા છે. એટલે કે કહેવાનો અર્થ એ કે હોર્મુઝમાંથી હવે જહાજો પસાર થઈ રહ્યા છે.
કેન્દ્રીય મંત્રીએ શું કહ્યું?
લોકોને એવી આશા હતી કે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટતા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળશે. સોશિયલ મીડિયા પર તેના વિશે ચર્ચાઓ પણ થવાની શરૂ થઈ ગઈ કે ક્રૂડના ભાવ ઘટ્યા તો દેશમાં પેટ્રોલ ડીઝલ ક્યારે સસ્તું થશે. જેના પર કેન્દ્રીય મંત્રી સુરેશ ગોપીએ ગુરુવારે સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું કે ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટતા ભારતમાં ઈંધણના ભાવ તરત ઘટાડી શકાય નહીં.
શું કહ્યું કેન્દ્રીય મંત્રીએ?
કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે પ્રોસેસમાં અનેક પરિબળો મહત્વના હોય છે. જેમાં વિદેશથી સસ્તું તેલ ભારત પહોંચાડવામાં લાગતો સમય પણ મોટું કારણ છે. પેટ્રોલિયમ, નેચરલ ગેસ, અને પર્યટન રાજ્યમંત્રી સુરેશ ગોપીએ ઈંધણના ભાવમાં થયેલા વધારાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે લગભગ 3.94 રૂપિયા પ્રતિ લીટરના વધારાની જ અસર પડી છે. પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવનો ભાવ ઘટતા તેને તરત પાછું ખેંચી શકાશે નહીં.
ભાવ ઘટાડામાં કેમ સમય લાગે છે?
મીડિયા સાથે વાતચીતમાં કેન્દ્રીય મંત્રીએ તેની પાછળના કારણને સમજાવતા કહ્યું કે તેમાં સમય લાગશે કારણ કે સસ્તા ક્રૂડ ઓઈલને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝના રસ્તે ભારત લાવવાનું હોય છે. વર્તમાન સમયમાં જહાજોની અવરજવરનું વધુ પડતું દબાણ (ટ્રાફિક) જોવા મળી રહ્યું છે. આથી આ સ્થિતિને પહેલાની જેમ સામાન્ય થવામાં સમય લાગશે. ત્યારબાદ જ તેની અસર જોવા મળશે. ત્યારે હાલ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ શું છે એ પણ ખાસ જાણો.
આજના પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|101.83
|97.92
|વડોદરા
|101.46
|97.57
|સુરત
|101.63
|97.77
|રાજકોટ
|102.03
|98.16
શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં સામાન્ય ફેરફાર હોઈ શકે છે.
FAQs
1. પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ભારતમાં કોણ જાહેર કરે છે અને ક્યારે જાહેર થાય છે?
પેટ્રોલના ભાવ રોજ સવારે 6 વાગે ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે.
2. કેન્દ્રીય મંત્રીએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડા મુદ્દે શું કહ્યું?
પેટ્રોલિયમ, નેચરલ ગેસ, અને પર્યટન રાજ્યમંત્રી સુરેશ ગોપીએ વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવનો ભાવ ઘટતા આ વધારાને તરત પાછું ખેંચી શકાશે નહીં.
3. હોર્મુઝની શું સ્થિતિ છે?
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સાઈન થઈ જતા હવે હાલ હોર્મુઝ પરથી સંકટ ટળ્યું છે. જહાજની અવરજવર શરૂ થઈ છે.
4. ભારતનું કોઈ જહાજ હોર્મુઝ પાર કરીને આવી રહ્યું છે?
હા. ભારતનું એક જહાજ જે કતારથી એલએનજી લઈને સાડા 3 મહિના પહેલા નીકળ્યું હતું તે હવે હોર્મુઝ પાર કરીને ભરૂચના દહેજ બંદરે પહોંચી રહ્યું છે.