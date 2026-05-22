/જો આ તારીખ સુધી હોર્મુઝ નહીં ખુલે તો તેલની તબાહી નક્કી, 200 ડોલરને પાર જશે ક્રૂડ! મેકેન્ઝીની ચેતવણી ભારત માટે ચિંતાજનક કેમ?

Warning On Crude Oil Price: હોર્મુઝ બંધ રહેવાનું પરિણામ દુનિયા ભોગવી રહી છે. હવે તેના પર મોટી ચેતવણી આપવામાં આવી છે. જો હોર્મુઝ જલ્દી નહીં ખુલે તો કાચા તેલની કિંમત 200 ડોલરને પાર પહોંચી જશે. આ ચેતવણીએ ભારત માટે પણ ચિંતા ઉભી કરી છે.
Crude Oil Warning: અમેરિકા-ઈરાનના યુદ્ધે દુનિયામાં હડકંપ મચાવ્યો છે. અમેરિકાના હુમલા બાદ ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને બંધ કરી વૈશ્વિક ઓયલ એન્ડ ગેસ સંકટને જન્મ આપ્યો છે. 28 ફેબ્રુઆરીથી બંધ હોર્મુઝને કારણે ભારતમાં તેલ કંપનીઓને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. તેલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં વધારો કરવો પડ્યો છે, પરંતુ હજુ સુધી આ સંકટનો અંત આવ્યો નથી. આ સંકટ હજુ મોંઘવારી વધારશે. તેલ સંકટનો ખતરો વધી શકે છે. આ ચેતવણી ગ્લોબલ એનર્જી રિસર્ચ ફર્મ તરફથી જારી કરવામાં આવી છે.
હજુ તેલ મચાવશે તાંડવ... કિંમત 200 ડોલરને પાર
ગ્લોબલ એનર્જી રિસર્ચ ફર્મ વુડ મેકેન્ઝીએ તેલ સંકટને લઈને ચેતવણી આપી છે. મેકેન્ઝીએ કહ્યુ કે ક્રૂડ ઓયલના ભાવ 200 ડોલર પ્રતિ બેરલના ઐતિહાસિક સ્તર પર પહોંચશે. રિસર્ચ રિપોર્ટ પ્રમાણે ડીઝલ અને જેટ ફ્યૂલના ભાવ 300 ડોલર પ્રતિ બેરલને પાર જઈ શકે છે. તેલ અને ગેસનો આ મહત્વનો રસ્તો બંધ રહેવાથી દુનિયા મંદીમાં પહોંચી શકે છે. દુનિયા સદીના સૌથી મોટા ઉર્જા સંકટનો સામનો કરી રહી છે અને આ સંકટમાં વધારો થઈ શકે છે, જો અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીત ફેલ રહી અને ઈરાને હોર્મુઝ બંધ રાખવાનો નિર્ણય યથાવત રાખ્યો. રિસર્ચ ફર્મે ચેતવણી આપી છે કે જો હોર્મુઝ બંધ રહે તો સંપૂર્ણ દુનિયા મંદીની સ્થિતિમાં પહોંચી જશે.
હજુ ખરાબ થઈ શકે છે સ્થિતિ?
રિસર્ચ ફર્મ મેકેન્ઝી પ્રમાણે જો ઈરાન યુદ્ધ જલ્દી ખતમ ન થયું તો વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં અફરાતફરી વધશે. હોર્મુઝ બંધ રહેવાને કારણે તેલ અને ગેસની સપ્લાય ઠપ થઈ ગી છે. જેના કારણે આશરે 1.1 કરોડ બેરલ કાચુ તેલ બજાર સુધી પહોંચી રહ્યું નથી. તેલની સાથે-સાથે LPG, LNG સંકટ પણ વધશે.
જો હોર્મુઝ ખુલી જશે તો કેટલું સસ્તું થશે તેલ
રિસર્ચમાં તે પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જો જૂન 2026 સુધી હોર્મુઝ ખુલી જાય છે તો બજાર ઝડપથી કંટ્રોલમાં આવી શકે છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ વર્ષ 2026ના અંત સુધી 80 ડોલર પ્રતિ બેરલ અને વર્ષ 2027 સુધી ઘટી 65 ડોલર પ્રતિ બેરલની નીચે પહોંચી જશે. જો અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે સમાધાન ન થયું અને હોર્મુઝ સપ્ટેમ્બર સુધી બંધ રહ્યું તો સંકટમાં વધારો થશે. દુનિયા મંદીની ઝપેટમાં આવી શકે છે. આ સ્થિતિ વધુ ખતરનાક થઈ જશે, જો વર્ષના અંત સુધી હોર્મુઝ બંધ રહ્યું. તેલના ભાવ 200 ડોલર અને ગ્લોબલ જીડીજી 0.4 ટકા સુધી નીચે જશે.
ભારત માટે કેમ છે સંકટની વાત
હોર્મુઝ ન ખુલવાની સ્થિતિમાં ભારત માટે સંકટ વિકરાળ થઈ શકે છે. જોકે ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું 80થી 85 ટકા કાચુ તેલ અને 90 ટકા ગેસ આયાત કરે છે. તેવામાં જો કાચા તેલના ભાવ વધશે તો મુશ્કેલી વધવાનું નક્કી છે. રેટિંગ એજન્સી ક્રિસિલના અનુમાન પ્રમાણે FY27 માં તેલને કારણે ભારતની વેપાર ખોટમાં વધારો થશે. ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોમાં વધારો જોવા મળી શકે છે. તેલના ભાવ વધતા મોંઘવારી વધશે અને ભારતની જીડીપી પર અસર થશે. એટલે કે જો હોર્મુઝ ખુલશે નહીં તો ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધશે.